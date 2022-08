Mindaugui vestuvių planus griauna eks vyras: kiša pagalius į ratus

Naujienų portalui tv3.lt M. Grudzinskas atvirai papasakojo apie buvusį vyrą, skyrybas bei santuoką.

Vestuvių planus griauna buvęs mylimasis

Praėjusiais metais Mindaugas susižadėjo su nauju širdies draugu ir planuoja kelti vestuves, tačiau tam padaryti trukdo buvęs vyras.

„Santuoka truko 8 metus, o skyrybų procesas tęsiasi 3 metus. Iki šiol negaliu būti laimingas ir kurti šeimos su nauju partneriu, nes buvęs mano vyras sąmoningai vilkina skyrybų bylą, nes nenori, kad aš sukurčiau naujo šeimyninio gyvenimo su mylimu partneriu. Tai daro sąmoningai, nes jis galvoja, kad mano dabartinis partneris neiškentės tiek ilgai laukti ir paliks mane“, – kalbėjo pašnekovas.

Pasak jo, jis yra gavęs daugybę žinučių iš buvusio vyro, kuris teigė, kad nori likti draugais.

„Manau, kad tai nėra įmanoma. Jis mane labai įskaudino, o dabar sąmoningai vilkina skyrybų bylą, nes galvoja, kad sugrįšiu pas jį. Tai yra neįmanoma misija. Šie buvusio vyro išsišokimai netrukdo dabartinio mano partnerio. Baisus dalykas yra pavydas. Jis griauna santykius. Ir jei jau vieną kartą suklysta žmogus, tuomet jau pasitikėjimo nebelieka. Dažniausiai nutinka tai, ko labiausiai vengiame, bet aš vadovaujuosi vienu posakiu: „jei ant manęs užsiundys vilkų gaują, aš sulauksiu tokio momento, kad sugrįšiu vadovaudamas jų gaujai“, – šyptelėjo Mindaugas.

Santuoka

Tęsdamas pasakojimą apie buvusį mylimąjį, Mindaugas atviravo, jog jam gaila tų metų, kuriuos paaukojo jam: „ Praeitis – tai ateities pamatas. Visi įvykiai, kurie įvyko praeityje yra labai svarbūs mano ateičiai. Praeitis padeda geriau suprasti dabartį, atveria amžinąsias vertybes, įkvepia kūrybai bei atskleidžia žmonijos patirtį. Dabar aš galiu geriau suvokti šiandieninį pasaulį. Tai, kas įvyko per 8 santuokos metus – mane užgrūdino. Gailiuosi, kad teko paaukoti 8 jaunystės metus žmogui, kuris nebuvo to vertas. Visiems santuoka yra svarbus sprendimas, kuris turi įtakos ne tik pačiai porai, bet ir kitiems šeimos nariams bei visuomenei. Nenuostabu, kad ir aš blaškiausi prieš priimdamas sprendimą. Per tuos metus patyriau daug skausmo, nevilties ir apgaulės. Sakoma, kad lazda turi du galus ir viskas sugrįš dvigubai.“

Nepaisant to, jog ilgus metus jis kentėjo nuo nelaimingos santuokos, tačiau dabar yra pasiruošęs versti naują lapą ir kurti šeima su kitu vyru.

„Būti gailestingu daug lengviau nei teisingu. Visus tuos metus aš buvau gailestingas... Reikia daug meilės, kad atleistume žmogui už jo klaidas. Nemažiau reikia ir nuolankumo, kad užmirštum, nes atleidimas nebus iki galo užbaigtas, jeigu neužmirši. Aš jį mylėjau... Sakoma, kad laikas gydo žaizdas, todėl aš jam atleidžiu už viską. Savo vyrui linkiu tik sėkmės. Kad ir kiek jis stengtųsi pakenkti, tačiau aš už savo laimę esu pasiruošęs kovoti. Nesvarbu, kiek man tai kainuos... Kur yra meilė, ten yra gyvenimas“, – baigdamas pokalbį sakė Mindaugas.

Primename, kad kiek anksčiau vyras dalyvavo Renatos Šakalytės laidoje „Pasikalbėkim“, kurioje prisiminė santuokos su vokiečiu pradžią ir itin skaudžią pabaigą.

Skaudžiausia – mamos išdavystė

Vyras neslepia – jam teko griebtis kraštutinių priemonių, kad nesijaustų toks vienišas. Taip jo gyvenime atsirado pažinčių portalai. Pamažu M. Grudzinskas galutinai įsitikino, jog jį traukia ne moterys, o vyrai.

„Emociškai jaučiausi tarp žemės ir dangaus. Ir turiu kažką, ir neturiu į ką atsiremti. Daugiausiai man padėjo teta. O po to prasidėjo tie vadinami „homoseksualų tinklalapiai“. Griebiausi to paskutinio šiaudo, susikūriau pažinčių profilį tarptautiniame puslapyje.

Suvokimas (kad esu gėjus) atėjo dar vaikų namuose. Iš pradžių nesupratau, kas yra, vis su mergaitėmis, su mergaitėmis. Vėliau su berniukais ėmiau laiką leisti, galvojau, kad mano bendravimas tiesiog toks mišrus.

Turėjau geriausią draugę, klasiokę, kuri pasakė, kad reikia paeksperimentuoti. Kaip čia pasakius – neįvyko tas suartėjimas. Tada ji man ir pasakė, kad mane traukia vaikinai. Tada pradėjau save atrasti, jos žodžiai pasiteisino. Ji man padėjo save atrasti“, – pasakoja pašnekovas.

Pasak jo, būti gėjumi vaikų namuose buvo itin sunku. Berniukui jau tada teko patirti patyčias ir užgauliojimus. Tačiau visų labiausiai skaudino ne kas kitas, o tėvai.

„Vaikų namuose pasakyti, kad toks esi – nelengva. Patyriau nemažai patyčių, pažeminimo.

Skaudžiausia buvo tai, kad mama nelankydavo. Tėvas negalėjo lankyti, nes buvo kalėjime, o mama galėjo – gyveno tame pačiame mieste. Galėjo, bet negalėjo.

Pradėjau tėvų nekęsti, kai išėjau iš vaikų namų. Ten augdamas stengiausi neparodyti kitiems vaikams, kad jiems pavydžiu, kad man pyktis ima, kad verkiu. Bet išėjęs iš vaikų namų, susipažinęs su partneriu supratau, kad noriu atsikeršyti“, – prisimena Mindaugas.

Vaikiną tėvų, o ypač mamos poelgis tai įskaudino, kad jis nusprendė jai atkeršyti: „Norėjau parodyti mamai, ką ji padarė, ką ji prarado. Norėjau parodyti, kad nepaliksiu to likimo valiai. Aš esu kerštingas žmogus, atsilyginu tuo pačiu. Nebendravau, nesveikinau su gimtadieniu keletą metų. Atstūmiau ją.

Dabar sutariame gerai – laikomės atstumo, bendrauju su reikalu, pakviečiau į gimtadienį“, – pasakoja pašnekovas.

Vestuvės vos po 2 mėnesių pažinties

Išėjęs iš vaikų namų M. Gruzdinskas susipažino su vokiečiu Wolfgangu. Vyras prisimena, kad viskas vyko nepaprastai greitai, tačiau jis parodytu dėmesiu ir meile patikėjo – ir išvyko į Vokietiją.

„Viskas įvyko ekspromtu – aš nuvykau, mes susipažinome. Kaip vyras jis man patiko, jaučiau simpatiją, bet kad pajusčiau meilę per keletą dienų – to nebuvo. Pas jį praleidau dvi savaites – mes ir „pasitūsinome“, pasilinksminome. Tada jis man pasiūlė pagyventi kartu.

Sudvejojau, ar ne per greitai – man reikėjo dar į Lietuvą grįžti susirinkti daiktų. Sakiau jam, kad negali priimti manęs pliko baso – kaip stoviu. Visi mano drabužiai buvo persiųsti iš Lietuvos į Vokietiją.

Pradžioje buvau lyg ant sparnų – pilve skraidė drugeliai. Labiausiai sužavėjo jo paprastumas. Man nepatinka išsidabinę vyrai. Man reikia paprastesnio, netinka toks kaip aš“, – prisimena Mindaugas.

„Milijonierius jis nebuvo, bet gerą gyvenimą man suteikti galėjo. Keturis penkis metus jis mane išlaikė. Nemokėjau nei vokiečių kalbos, nieko neturėjau. Po to ją išmokau, įsidarbinau. Iš pradžių valiau viešbučius, vėliau pakilau iki viešbučio administratoriaus pareigų. Tada ėmiau ir pats prisidėti.

Jam toks gyvenimas tiko, jis yra kompiuterių specialistas. Per daugiau nei pusę metų jis mane verslo klase nusivežė į Ameriką, bandė gauti man vizą ten gyventi. Daug mačiau. Buvo viskas neįtikėtina.

Tuos aštuonerius metus galvojau, kad jaučiuosi mylimas, gerbiamas. Po aštuonerių metų pasirodė, kad visa tai buvo paprasčiausias teatras“, – apie liūdną santykių baigtį užsimena M. Grudzinskas.

Praėjus porai mėnesių nuo pažinties, Wolfgangas mylimąjam pasiūlė susituokti. Mindaugas prisimena, iš pradžių suabejojęs, tačiau sutiko – manė, kad santuoka taps tvirtu pagrindu naujam gyvenimui. Visgi, nors santuoka iš pradžių klostėsi puikiai, praėjus aštuoneriems metams jo gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis.

Apgaudinėjo net su translyčiais

„Lūžis įvyko prieš pusantrų metų. Buvo Helovino vakaras, jis išvyko dirbti, aš likau vienas. Gavau žinutę iš nepažįstamo numerio. „Būk atsargus, tavo vyras tave aštuonerius metus mulkina“. Paklausiau, ką turi omeny. Man pasakė, kad mane apgaudinėjo nuo pirmos partnerystės dienos.

Pasirodo, kad tą žinutę siuntė jo geriausias draugas dar nuo mokyklos laikų. Mano vyras permiegojo su savo geriausio draugo draugu. Jis norėdamas atkeršyti viską pranešė man. Dvidešimt metų jie buvo pažįstami, buvo pasitikėjimas.

Tas apgaudinėjimas vyko ir su kitais vyrais ir net translyčiais. Vakarėliai, narkotikai, alkoholis, prabangios dovanos kitiems, prabangūs viešbučiai. Visa tai sukėlė narkotikai. Kai turi pinigų daugiau nei karvė šieno garde, nebežinai, kur juos dėti“, – skaudžias akimirkas prisimena M. Grudzinskas.

„Mano pirma meilė, aklas buvau. Dar iki sužinodamas pastebėjau, kad jis nebuvo nei karto apsilankęs Lietuvoje per aštuonerius metus. Sakė, kad neturi laiko, jam vis kelionės. Nuolat buvo pasiteisinimai, o pasirodo, kad kai aš būdavau Lietuvoje, jis būdavo su visais kitais.

Jis buvo labai gudrus, labai gražiai viską mokėjo sužaisti. Prabangios dovanos, jausmų rodymas – viskas buvo netikra. Teatras. Jam buvo palanku aštuonerius metus turėti tarną namuose. Valgyti pagaminta, namai sutvarkyti, pareina girtas – aš jį nurengiu, paguldau į lovą. Ko dar reikia?

Namuose turi partnerį, kai reikia, ir gali nueiti kitur“, – pasakoja vyras ir atskleidžia, jog sužinojus apie mylimo žmogaus neištikimybę, kilo net minčių apie savižudybę. Visgi, kai Wolfgangas viską paneigė, Mindaugas juo patikėjo ir nusprendė santuokos negriauti.

„Antrą kartą pasakė kaimynai. Kaimynė man pasakė: „aš turiu mažų vaikų, ar gali pakontroliuoti savo vyrą, kad kai tu išvyksti į Lietuvą, nebūtų vakarėlių“. Pagrąsino surinkti parašus ir mus iškraustyti.

Po antro karto ėmiau rinkti įrodymus. Namuose įstačiau kamerą. Buvo mano gimtadienis, siūliau jam skristi į Egiptą, bet jis pareiškė kad negali. Nupirko kelionę man ir mano geriausiai draugei. Gulėdamas pliaže viską matydavau per kamerą, kas vyko namuose.

Nuėjau pas savo advokatę, padaviau įrodymus, pateikiau skyrybų prašymą. Vaizdo įrašo naudoti negalėjome, bet visus susirašinėjimus galėjome pateikti. Visus šlykščius žodžius, įžeidinėjimus prieš mane“, – prisimena vyras.

Skyrybų „cirkas“

Mylimąjam atkeršyti Mindaugas nusprendė prie visų poros draugų ir artimųjų – per Wolfgango gimtadienį. Tiesa, po šio poelgio ėmė lįsti dar daugiau jo sutuoktinio „nuotykių“ – o galiausiai prasidėjo grąsinimai.

„Visus įrodymus jam pateikiau per jo gimtadienį. Pasakiau, kad turiu jam gimtadienio dovaną, ir įteikiau prie visų svečių. Mūsų svečiai visi vokiečiai, supranta vokiečių kalbą, visi suprato.

Grįžęs po spausdintuvu, ten kur rašalas, radau maišelius su narkotikais. Cirkas prasidėjo sekančią dieną. Namuose radau vyrišką rankinuką. Pakeliu jį, sunkokas, aš jį atidarau – ten narkotikai ir „Viagra“. Namo jis neparėjo, atsiuntė savo raumeningą draugą, jis barškina į duris – atidaryk. Įvaro tas vyras į mano namus pasiimti savo rankinuko ir sako, kad mano vyras jo draugas ir aš jam sugadinau gyvenimą.

Mane pradėjo gąsdinti, samdė vyrus su automobiliais, kad mane sekiotų, prasidėjo žinutės iš nepažįstamų numerių. Aš viską advokatei. Dar didesnę sumą prisiteisiau. Jau dvejus metus trunka skyrybos. Daug kainavo ir laiko, ir nervų, ir finansų“, – pasakoja M. Grudzinskas.

Visgi, visi šie sutuoktinio poelgiai tik dar labiau padidino jo po skyrybų prisiteistą sumą – galiausiai jam atiteko 50 tūkstančių eurų.

Vėl patikėjo meile

Sudaužyta širdimi pasibaigusi santuoka Mindaugui paliko ne vieną randą – vyrui sunku pasitikėti ir nauju mylimuoju, su kuriuo jis – jau metus.

„Visa pradžia atrodo tobula. Metai jau laiko kaip mes kartu. Susipažinome tiesiog gatvėje. Ėjau pasivaikščioti ir jis tiesiog ėjo gatve su dviem dukromis. 27-erius metus jis buvo vedęs moterį, bet vėliau suprato, kad vis tik jam patinka vyrai. Draugiškai išsiskyrė, palaiko santykius su buvusia žmona.

Jis manęs jau metus klausia, kada aš jam pasakysiu, kad jį myliu. Aš negaliu – metai laiko yra per mažai“, – tikina Mindaugas Grudzinskas, tačiau pokalbio pabaigoje išduoda – jau šį pavasarį norėtų ir vėl rengti vestuves.