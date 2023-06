Mindaugas Stasiulis – apie kuriozus eteryje ir televizijos užkulisius: „Svarbu neužsiimti narciziškumu“

TV3 gimtadienio svečiai pasitikti išskirtinėje VIP ložėje, kurioje viena staigmena sekė kitą.

Iškilmingos šventės nepraleido ir Mindaugas Stasiulis – ilgametis TV3 televizijos veidas, be kurio neįsivaizduojamas ne vienas projektas. Žinomas vyras naujienų portalui tv3.lt papasakojo apie savo kelią TV3 televizijoje ir atskleidė darbo ypatumus.

Mintimis nusikėlęs į praeitį, M. Stasiulis prisiminė, jog žengti pirmuosius žingsnius TV3 televizijoje jį pakvietė Saulius Urbonavičius-Samas.

„Jis pamatė, kad neblogai plaku liežuviu ir pakvietė mane tapti realybės šou „Dangus“ komisijos nariu. Tai buvo mano pirmasis prisilietimas prie TV3 televizijos eterio. Po kurio laiko tas pats Samas paskambino man ir pakvietė prisijungti prie „Lietuvos talentų“ vedėjų. Nors prieš tai sukausi tiek radijuje, tiek televizijoje, šis pasiūlymas buvo nepaprastai malonus. Taigi, pradėjome su Džiugu Siaurusaičiu vesti projektą. Su kolegomis esame ne kartą kalbėję, kad būti tokioje laidoje yra didelis džiaugsmas. Čia nereikia gvildenti jokių problemų, tai yra džiaugsmingas projektas, kuriame būdamas jauti malonumą. Tiek su „Lietuvos talentais“, tiek su „X faktoriumi“ taip yra iki šiol“, – sakė žinomas laidų vedėjas.

Tiesa, Mindaugas atskleidė, kad bėgant metams keitėsi ne tik mados, bet ir „Lietuvos talentuose“ dalyvaujantys žmonės. Pasak pašnekovo, anksčiau dalyviai buvo labiau atsipalaidavę.

„Jie būdavo drąsesni, gal kiek naivesni, nes ateidavo su pačiais įvairiausiais talentais. Kartais to net negalėdavai pavadinti talentu, bet žmogus ateidavo ir nuo to visiems būdavo gera, linksma. Šiandien žmonės yra išsikėlę didesnę kokybės kartelę. Kartais galvoju, kad be reikalo, nes anksčiau ateidavo daugiau linksmų dalyvių, skleidžiančių labai gerą energiją“, – pripažįsta jis.

Pokalbio metu M. Stasiulis prisiminė, jog jo karjeroje būta ir daugiau linksmų projektų: „Vienas iš jų – pasimatymų šou „Pasirink mane“, kur vienam vaikinui tekdavo rinktis iš keliolikos merginų. Kažkada žiūrėjome archyvus, labai prajuokino. Dar viena laida buvo „Laikykis“. Ten ant laikrodžio rodyklės užlipęs žmogus buvo sukamas ir turėjo išsilaikyti, kad nenukristų į purvo duobę. Visokių projektų formatų išbandyta. Po to perėjome prie rimtesnių dalykų, tokių kaip „Chorų karai“ ar „Šok su manimi“, kur tekdavo kartais pavaduoti Vytautą Šapranauską.“

Nors Mindaugo karjeroje būtų daugybės televizinių projektų, vyras pripažįsta didžiąja savo televizine meile laikantis pokalbių laidą „Gero vakaro šou“. M. Stasiulis džiaugiasi, kad jau greitai bus pradedamas filmuoti aštuntas laidos sezonas.

„Tai laida, kurioje daug improvizacijos galimybių. Jos metu eteryje galima žaisti visus įmanomus žaidimus, užduoti visus galimus klausimus, provokuoti, juoktis. Ten niekas neparašys mums tekstų, nepasakys, kaip šnekėtis ar ką daryti. Laidoje turime daug laisvės“, – džiaugsmo neslėpė laidų vedėjas.

Kalbėdamas apie televizinius šou, Mindaugas sako negalintis neišskirti neseniai finišo tiesiąją pasiekusio „Tangomanų“ projekto. Pasak pašnekovo, ši patirtis – išskirtinė.

„Tokio atgalinio ryšio ir susidomėjimo jau seniai nebuvau gavęs. Žmonės labai susidomėję, vis visur klausinėja manęs apie tai. Net nežinau, ar kada nors apskritai esu tai patyręs. Visiems, dirbantiems TV3, norėtųsi palinkėti, kad mus ištiktų „Tangomanų“ sindromas, kas reiškia netikėtumą, unikalumą, naujus atradimus, šviežumą. Trumpai tariant, tai, kas jaudina žmones“, – teigė jis.

Nors daugelis žiūrovų M. Stasiulį geriausiai atpažįsta kaip laidų vedėją, vyras daug laiko praleidžia dirbdamas ir už kadro. TV3 rinkodaros vadovo pareigas einantis Mindaugas tiki, kad šio darbo derinimas su laidų vedimu – itin geras derinys.

„Dirbti vedėju yra viena – malonu, esi dėmesio centre. Bet pažinti televiziją iš vidaus yra kita. Tu žinai, iš ko viskas susideda, kaip vyksta procesai ir gali tai pritaikyti išorėje, o tai yra labai svarbu. Kai vedi laidą, kartais pradedi save ar kitus kritikuoti per žiūrovo prizmę. Imi galvoti, ar jiems bus aktualu ir įdomu. Man atrodo, kad kuo daugiau pažinsime savo auditoriją, tuo bus geriau. Kiekvienam vedančiajam linkėčiau kiek tik įmanoma domėtis televizijos vidumi, žiūrėti savo, konkurentų ir užsienio laidas, analizuoti. Jei būsi vedėju, kuris bus pats sau fainas ir galvosi, kaip šaunu, kad tave parduotuvėje atpažino, nebus gerai. Svarbu neužsiimti narciziškumu ir galvoti, kas yra svarbu žiūrovui“, – įsitikinęs M. Stasiulis.

Pasidomėjus, ar televizijoje vis dar pasitaiko akimirkų, kai tenka išsimušti iš vėžių, Mindaugas tikino, kad niekas nėra nuo to apsaugotas. Anot laidų vedėjo, tokiose situacijose svarbiausia išlaikyti žmogiškumą.

„Tai yra televizinio darbo dalis. Įraše gali pasakyti, kad iškirpsime, o kai tai nutinka tiesioginiame eteryje, svarbu įjungti savyje saviironiją: mokėti pasijuokti iš savęs, parodyti, kad esi žmogus, o ne tik kostiumuotas vedėjas. Parodyk, kad patekai į žmogišką situaciją, pasijuok iš to ir važiuok toliau. Jokiais būdais nereikia apsimesti, kad neva nieko nenutiko ir viskas yra gerai. Televizijos laidų vedėjas nėra iš parduotuvės atvežtas egzempliorius. Jis – žmogus, kaip ir mes visi, todėl svarbu to žmogiškumo nepamesti“, – sakė M. Stasiulis.