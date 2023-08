Meghan Markle nutraukė ryšius su ilgamečiais draugais: paaiškino, kas nutiko

Santykių ekspertė Kate Mansfield laikraščiui „Mirror“ sakė, kad M. Markle tiesiog „išaugo“ savo senųjų draugų ratą, nes dėl jos darbo karališkojoje šeimoje greičiausiai pasikeitė vertybės ir tikslai.

„Žmonės, kurie vertina augimą ir asmeninį tobulėjimą, bėgant metams dažnai išauga iš draugų ir ryšių, nes pasikeičia taip, kad nebeturi daug bendro su senaisiais draugais. Tai gali lemti skirtingos vertybės, gyvenimo būdas ir interesai. Visa tai labai tinka Meghan kelionei į karališkąją šeimą“, – komentavo ekspertė.

Buvusi aktorė ir jos vyras princas Harry 2020 m. iš Jungtinės Karalystės persikėlė į Kaliforniją. Nuo to laiko jie nutraukė ryšius su keliais savo buvusiais draugais, įskaitant futbolo žvaigždę D. Beckhamą ir jo žmoną dizainerę V. Beckham, kurie pasirodė poros karališkosiose vestuvėse 2018 m. ir tuo metu „labai palaikė“ Markle persikėlimą į Angliją.

Tačiau Sasekso atstovai apkaltino sporto žvaigždę ir garsią dizainerę nutekinus istorijas apie juos ir taip nutraukė draugystę.

Praėjusį mėnesį šaltinis laikraščiui „The Mail on Sunday“ teigė, kad D. Beckhamas yra „absoliučiai įsiutęs“ po to, kai kaltinimai neva buvo išsakyti per karštą Sasekso ir Beckhemų pokalbį telefonu.

„Bet koks susitaikymas dabar labai mažai tikėtinas“, – aiškino informatorius.

Kaip pranešama, M. Markle taip pat nebendrauja ir su vaikystės drauge Ninaki Priddy, kuri buvo jos pamergė per pirmąsias vestuves su Trevoru Engelsonu 2011 metais. Moterys buvo tarsi seserys, draugavo dešimtmečius, tačiau Markle buvo nusiminusi dėl to, kad jos ilgametė bičiulė taip pat dalijosi istorijomis su spauda.

Panašiai baigėsi Meghan draugystė ir su drauge kanadiete Jessica Mulroney. Jų santykiai pašlijo po to, kai 2020 m. ji pasisakė apie „baltųjų privilegiją“.

Leidinys „Page Six“ taip pat pranešė, kad Sasekso kunigaikštienė tuo metu jau buvo supykusi ant savo buvusios geriausios draugės, nes manė, kad Mulroney „gauna naudos“ naudodamasi jų draugyste.