Liudas ir Sigita Mikalauskai kasmet Velykų išvakarėse daro 1 veiksmą: vaizdas užburia

Su naujienų portalu tv3.lt kalbėjusi S. Mikalauskienė papasakojo, kaip Velykos yra švenčiamos jų namuose, atskleidė, ko per šią šventę labiausiai laukia vaikai ir užsiminė apie naują tradiciją, kurią šiemet bandys pirmą kartą įnešti į šeimos namus.

Kaip pabrėžė Sigita, Velykos – kone svarbiausia religinė šventė katalikams, tad Mikalauskų namuose susikaupimas belaukiant šios dienos yra išties stipriai jaučiamas. Tačiau ne ką mažesnę reikšmę jiems turi ir galimybė per Velykas susiburti su šeimomis. Sigitos teigimu, su brangiausiais žmonėmis tokius susitikimus jie organizuoja vis dažniau ir dažniau.

„Neseniai su draugais kalbėjomės apie Velykų prasmę ir galvoju, kad tai visgi pirmiausiai yra buvimas su šeima. Tiesa, pastebėjau vieną dalyką – mes turime labai mažai nuotraukų iš savo Velykų. Net pagalvojau, o kodėl mes nesifotografuojame per šią šventę? Vėliau supratau, kad susirinkus su artimaisiais būna taip smagu bendrauti, kad telefonų net ir neprireikia.

Be to, pastaruoju metu su tėveliais susiburiame ne tik per Velykas ar Kalėdas, o ir per kitas šventes – vasario 16-ąją, kovo 11-ąją. Labai vertinu tokį laiką šeimos rate, buvimą kartu, dalinimąsi prisiminimais“, – pasakojo S. Mikalauskienė.

Velykos prasideda Velyknakčiu

Nors daugeliui Velykos prasideda tik šios šventės rytą, Liudas ir Sigita jas ima minėti jau išvakarėse. O to priežastis yra ilgametė sutuoktinių tradicija – ėjimas į Velyknaktį.

„Kiekvienais metais dieną prieš Velykas keliaujame į Velyknakį. Ten vyksta mišios, kurios baigiasi beveik vidurnaktį, yra deginamas laužas, gausu ir kitų tradicinių elementų. Tai būna labai graži šventė“, – dalijosi L. Mikalausko žmona.

O štai pačios Mikalauskų Velykos, kaip teigė moteris, būna visiems padalintos po dalelę. Liudas ir Sigita turi susitarimą, kad vienais metais pirmiausiai važiuoja pas vieno tėvelius, o kitais – pas kito. Tačiau bet kokiu atveju yra aplankomos abi šeimos.

„Mūsų Velykos gaunasi tokios ant ratų, nes norime, kad seneliai pamatytų anūkus, o vaikai – senelius. Tad taip ir gaunasi, kad iš pradžių pabūname pas vienus, pasidaliname margučiais, pasipasakojame, kaip sekasi, o po ot vykstame pas kitus. Abu su Liudu turime brolių ir seserų, tad ir suaugusiųjų, ir vaikų susirenka nemažai, iki penkiolikos žmonių. Gražiai bendraujame ir mėgaujamės buvimu kartu“, – šypsodamasi pasakojo ji.

Šiemet ruošiasi naujovei

Pasak Sigitos, vaikams laukiamiausiu šios šventės akcentu tapo margučių marginimas. Moteris pasakojo, kad vaikystėje tėvai kiaušinius puošdavo žolelėmis ar svogūnų lukštais, o štai Liudas į šeimą atnešė gražią marginimo vašku tradiciją.

„Pastebėjome, kad vaikams labai patinka marginti kiaušinius vašku. Liudo tėtis net yra sukūręs visą technologiją, kad būtų patogu tai daryti. Tiesa, jam gražiausiai ir gaunasi“, – juokėsi S. Mikalauskienė.

Beje, šiemet Mikalauskų Velykos pasižymės naujovėmis, mat Sigita susigalvojo sau iššūkį, kuriam ruoštis pradėjo dar likus pusantros savaitės iki šventės. Moteris atskleidė šiemet norinti pirmą kartą išbandyti kiaušinių marginimą natūraliais būdais.

„Esu daug kartų girdėjusi, kaip kiaušinius galima dažyti įvairiais natūraliais būdais – nuo mėlynojo kopūsto, kavos iki vyno ar mėlynių. Bet visada tik skaitydavau ir niekada nebandžiau, tad šiemet sugalvojau išmėginti. Iš anksto kaupiu svogūnų lukštus, ruošiuosi burokėlius, mėlynes, ciberžolę. Nežinau, kaip gausis, bet mūsų mažoji Miglutė šiemet ragaus natūraliai dažytus kiaušinius“, – šyptelėjo Sigita.

Pasidomėjus, ar prieš Velykas pasipuošia namus, S. Mikalauskienė atskleidė, kad tokios tradicijos neturi. Tačiau moteris užsiminė pastaruoju metu itin susižavėjusi ilgalaikėmis gėlių kompozicijomis.

„Pastebėjau, kad dabar labai populiarėja tokios kompozicijos, kur viename vazone būna ir narcizai, ir jacintai, ir kitos gėlės. Viskas sužaliuoja, sužydi ir šis dalykas labai gražiai papuošia namus, nuostabiai kvepia, atneša tikrą pavasarį. Jau trečią kartą darysiu“, – atskleidė moteris.

Per Velykas ragauja ypatingą patiekalą

Pokalbiui pasisukus apie Velykų stalą, Sigita prasitarė, kad turint tradiciją šventės metu vykti iš vienų namų į kitus, yra didelis privalumas – nereikia dieną prieš stovėti prie puodų.

„Pagrindinį stalą visuomet ruošia šeimininkai, tad mes pasirūpiname tik margučiais, kartais dar susitariame kokį saldesnį akcentą atsivežti. Bet pagrindinė našta tenka mano ir Liudo tėveliams. Tiesa, mes jų dažnai nekankiname, tad, manau, jie tuo nesiskundžia“, – juokėsi S. Mikalauskienė.

O ar yra patiekalas, be kurio Mikalauskai neįsivaizduoja Velykų? Pasirodo, L. Mikalausko tėveliai kone kiekvienais metais kepa kugelį. Tiesa, tikrai nepaprastą.

„Liudo tėveliai per Velykas kepa tikrų tikriausią kugelį – vieną parą kūrena pečių, po to pečiuje per naktį kepa. Gal tai ne kiek tradicija, bet noras palepinti mus autentiškesniu patiekalu. Prisimenu tai nuo pat tada, kai susipažinome su Liudu. Tik čia, Tauragėje, esu valgiusi tokį kugelį“, – pasakojo S. Mikalauskienė.