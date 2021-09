Lietuvių numylėtinė LP grįžta: surengs koncertą Kaune

Tai šeštasis dainų kūrėjos studijinis darbas, kurio singlai jau išvydo pasaulio šviesą – tai „Goodbye“, „The One That You Love”, „How Low Can You Go” ir „One Last Time”. Koncertas Kaune yra įtrauktas į pasaulinį LP koncertinį turą, kurio metu ji surengs daugiau kaip 60 koncertų skirtingose pasaulio šalyse. Lietuvoje Laura Pergolizzi lankysis nebe pirmąjį kartą ir čia turi savo ištikimų gerbėjų būrį, kuris su kiekvienu kartu vis auga – visi prieš tai buvę dainininkės koncertai buvo anšlaginiai, rašoma pranešime spaudai.

Pati Laura savo naujausio albumo kūrybos procesą apibūdina taip: „Tai buvo nuostabi patirtis. Kaip įsimylėjimas“. Ir tęsia: „Šis albumas man atrodo panašus į draugą. Draugą, kuris lydėjo mane vienu sunkiausių laikotarpiu žmonijos istorijoje ir labai sudėtingu metu mano asmeninėje istorijoje“.

Trapios ir jausmingos Lauros Pergolizzi žvaigždė ryškiai sužibo 2016 metais, išleidus albumą „Lost On You“. To paties pavadinimo titulinė albumo daina tuomet tiesiog susprogdino visos Europos radijo stočių eterius ir tapo platinine Lenkijoje, Rusijoje, Graikijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse. LP vaizdo klipų bendrų peržiūrų skaičius kasmet perkopia 300 mln., dainininkę cituoja leidiniai „Billboard”, „Paper”, „Out Magazine”, „V Magazine”, „Interview”, britų „Vogue” ir kiti. Talentinga atlikėja aktyviai bendradarbiauja ir kuria dainas tokiems atlikėjams kaip Cher, Rihanna, „Backstreet Boys“, Celine Dion, Leona Lewis, Rita Ora, Christina Aguilera, Mylene Farmer ir daugeliui kitų. Per savo kol kas neilgą karjerą Laura Pergolizzi yra išleidusi penkis studijinius albumus (šeštasis „Churches“ pasirodys 2021 m. spalio 8 d.) ir 15 singlų, tarp kurių puikiai mums visiems žinomi kūriniai „Muddy Waters“, „Strange“, „When We‘re High“, „Other People“, „Tightrope“, „Recovery“, „Girls Go Wild“ ir, be abejo, „Lost On You“.

Koncertas vyks 2022 m. vasario 20 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Išankstinė prekyba MEDUSA CONCERT FB klubo nariams su kodu – nuo rugsėjo 22 d. 10:00

Vieša prekyba bilietais nuo rugsėjo 24 d. 10:00 val. www.bilietai.lt

Koncertą organizuoja - www.medusaconcert.lt