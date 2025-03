Lietuvą sužavėjusi pianistė Ieva Dūdaitė prabilo apie pažintį su vyru: „Marijoną man atsiuntė Dievas“

Nuo pat vaikystės I. Dūdaitė mokėsi Kauno Juozo Naujalio muzikos mokykloje, vėliau perėjo į Jėzuitų gimnaziją, o paskutinę klasę pabaigė Italijoje. Tada ji mokslus tęsė Nyderlanduose, kur įgijo du bakalauro laipsnius – Europos sąjungos politikos ir ekonomikos bei fortepijono. Tada ji apsigynė dar du magistrus – menų ir paveldo bei fortepijono. O po to Ieva Vokietijoje nusprendė įgyti dar vieną modernios muzikos magistro laipsnį. Be viso to, ji moka 7 kalbas.

„Visada gyvenime einu sunkesniu keliu. Taip užprogramuotos mano smegenys“, – apie savo pasirinkimus laidoje kalbės Ieva.

11 metų užsienyje praleidusi Ieva dabar jau penkerius metus gyvena Lietuvoje – savo gyvenimą ji kuria čia.

„Viską stačiausi nuo 0, nes nei čia baigiau studijas, nei kokių kontaktų buvau užmezgusi. Buvo nelengva, plius užgriuvo pandemija“, – pasakos ji.

Vis dėlto Ieva prisimins kelis kertinius taškus, po kurių jai ėmė sektis pasiekti platesnę auditoriją. Tarp jų – ir socialiniai tinklai bei pirmasis turo koncertas Palangos koncertų salėje.

„Gruodį buvo didžiulis lūžis. Daug matomumo, dėmesio – nė nežinojau, kaip viską išjausti“, – prisimins Ieva.

Juk, kaip pati sakys, bet kuriam pianistui paskelbti arenų turą yra didžiulis iššūkis.

„Vokalistas neturi įrodyti, kad balsas yra vertas skambėti arenoje. O aš turėjau Lietuvai įrodyti, kad fortepijonas, kaip instrumentas, yra vertas skambėti arenoje. Tai yra rizikingas veiksmas“, – pripažins ji.

Galbūt todėl gruodžio 30-ąją I. Dūdaitę ištiko labai neįprastas dalykas – džiaugsmo priepuolis.

„Būna nerimo, o man nutiko kitoks priepuolis. Net pasikonsultavau su šeimos gydytoja. Mane užplūdo tokia euforija! Negalėjau įkvėpti iš džiaugsmo – prisiminiau kiekvieną atvykusį klausytoją“, – kalbės Ieva, prisiminusi savo koncertą.

O kaip ji išgyveno tokį keistą priepuolį, sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.

Vestuvės su... gerbėju!

Įdomu tai, kad Ievos antroji pusė yra… jos gerbėjas! Kaip teigs pati, jie kartą susitiko ir niekada nebeišsiskyrė.

„Marijonas 2018 metų gruodžio 18 dieną atėjo į mano koncertą ir eina į juos iki šiol“, – prisimins I. Dūdaitė.

Tas koncertas, į kurį atvyko jos dabartinis vyras, buvo Birštone – ten Marijonas lankėsi su savo draugu.

„Taip gera, kad man atsiuntė tą žmogų. Dažnai pamirštame, kad pianistai daugiausiai laiko praleidžia vieni. Yra tik 4 baltos sienos, veidrodis, kėdutė. Tiek metų praleidau vieniša, o Marijoną man atsiuntė Dievas – labiausiai mylintį, palaikantį, ištvermingą vyrą pasaulyje. Mes esame nuostabi komanda“, – šypsosis moteris.

Nors Ievos vyras yra projektų vadovas banke ir nieko bendro su muzika neturi, jis kartais atlieka mylimosios vadybininko funkciją. Daugiau apie tai – laidoje „Pasaulis pagal moteris“.

Svarbu paminėti ir tai, kad Ieva sukasi tarp didžiausių muzikos grandų! Pavyzdžiui, kartą jai teko apšildyti Thomasą Andersą.

„Pagaliau su juo susipažinau – jis buvo toks malonus žmogus! Grojau su keliomis oro akrobatėmis. Buvo gera dalintis viena scena“, – prisimins I. Dūdaitė.

„Floristiniame deserte“ – puokštė su dekoratyviu elementu

Šįkart floristikos dizainerė Kristina Rimienė sukurs puokštę, panaudodama gėlių klijavimo techniką.

Ant jau paruoštos konstrukcijos, karkaso, bus dekoratyvus elementas, kurio dizainerė nenorės uždengti. O į likusias vietas nuguls astrai, smulkiažiedės rožės, gvazdikai, alstromerijos, brunijos, šiurpiniai gvazdikai, zunda, frezijų ūgliai bei eukalipto šakelė.

Be to, komponuosis ir kobros lapai, plunksnos bei stabilizuota rožė.

Galiausiai kompozicijoje atsiras ir vazoninių gėlių lapai. Tai – difenbachija, mini monstera, ceropegija, ripsalio žaluma.

Kūrinys iš gėlių suskambės ne ką prasčiau nei daina!

Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadienį, 10 val. per TV3.