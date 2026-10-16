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Lėktuve pasirodžius Matijošaičiui – lietuvės nuostaba dėl įgulos elgesio: „Norėčiau viešo paaiškinimo“

2026-10-16 19:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 19:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Erika Godlevska socialiniuose tinkluose pasidalijo nemalonia patirtimi skrendant į Barseloną. Moteris teigė, kad lėktuve susidarė įspūdis, jog Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui buvo taikomos išskirtinės sąlygos. Dėl šios situacijos ji kreipėsi į oro linijas ir viešai iškėlė klausimą, ar visiems keleiviams galioja vienodos taisyklės.

Lėktuve pasirodžius Matijošaičiui – lietuvės nuostaba dėl įgulos elgesio (nuotr. facebook, BNS)

Erika Godlevska socialiniuose tinkluose pasidalijo nemalonia patirtimi skrendant į Barseloną. Moteris teigė, kad lėktuve susidarė įspūdis, jog Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui buvo taikomos išskirtinės sąlygos. Dėl šios situacijos ji kreipėsi į oro linijas ir viešai iškėlė klausimą, ar visiems keleiviams galioja vienodos taisyklės.

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E. Godlevska pasakojo, kad nors buvo įsigijusi „Priority“ paslaugą, jai nurodyta lagaminą dėti į bagažo skyrių už kelių eilių nuo sėdimos vietos. Tačiau, į lėktuvą įžengus V. Matijošaičiui, moteriai susidarė įspūdis, kad jam buvo saugomos net kelios vietos bagažui.

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Moteris kreipėsi į „Wizz Air“, prašydama paaiškinti, ar tokios privilegijos priklauso nuo įsigyto bilieto, ar nuo keleivio pavardės ir pareigų.

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„KAI Į LĖKTUVĄ ĮŽENGIA MATIJOŠAITIS.

Ar kartu su bilietu dar turime pateikti ir savo pareigas?

Šiandien lėktuve pasijutau lyg grįžusi į tarybinius laikus, kai vieniems galiojo taisyklės, o kitiems – privilegijos.

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Man buvo nurodyta lagaminą dėti už kelių bagažo skyrių nuo mano sėdimos vietos. Ne virš galvos, net ne priešais, nors buvau įsigijusi „Priority“ paslaugą. Paaiškinimas: „Kai bagažą susidės pirmos eilės keleiviai, tada susidėsite ir jūs.“

Esu patyrusi keliautoja. Žinau taisykles. Tačiau tokį demonstratyvų vietos saugojimą pirmos eilės keleiviams mačiau pirmą kartą. Ir kas gi pasirodė? Matijošaitis.

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Skrydžio palydovės suskubo atidarinėti bagažo skyrius – man pasirodė, lyg būtų įžengęs roko dievaitis. Iš to, ką mačiau, susidarė įspūdis, kad jam buvo saugomos net trys vietos bagažui. Kokiu pagrindu?

Norėčiau viešo oro linijų Wizz Air paaiškinimo: ar tai konkretaus bilieto į Barseloną privilegija, kurią gali įsigyti kiekvienas, ar ypatingas aptarnavimas dėl keleivio pavardės ir pareigų?

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Politikai kartais pamiršta, kad yra išrinkti tarnauti žmonėms. Bet kai aplinkiniai patys puola kurti jiems išskirtines sąlygas, tą užmaršumą tik skatina“, – socialiniame tinkle rašė E. Godlevska.

Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos kreipėsi komentaro į „Wizzair“ atstovus. Gavę atsakymą, publikaciją papildysime. 

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Apšneka visa Lietuva
Apšneka visa Lietuva
2026-10-16 20:10
Kai susiperki trečdalį /pusę Kauno, tai yra kas ir užpakalį prikakintą nulaižo... Šiuo atveju - stiuardesės ar stiuardai...
Taip ir liko neaišku ar tik ne matjošius pirmąją žmoną su kūdikiu nuo namo laiptų nustūmė...
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fui
fui
2026-10-16 20:10
kokius dar nuopelnus, ką čia kliedi, išvardink nors kelis? gyvenime nerinkau šito ,,kiaušinio mažaūgio'', nors esu... iš ten, kur... renka. gėda man už tuos, kurie nesugeba atsirinkti, kas yra kas.
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