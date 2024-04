Legendinė roko karalienė sudrebins Biržų rajoną

2024 metų birželio 15 dieną legendos susitis muzikos festivalyje Kilučių pusiasalyje Biržų rajone!

Pirmoji iš Detroito

Pirmoji, kuri pralaužė ledus moterims į roko pasaulio viršūnes.

Pirmoji moteris, kuri nuo pat roko eros pradžios „pakinkė“ „vyriškąjį“ muzikos instrumentą, neatsiejamą roko dalį – bosinę gitarą.

JAV Detroito mieste „General Motors“ dirbusio džiazo muzikanto italo Arta Quatro ir vengrės Helen Shanishlai šeimoje gimusios Suzi Quatro arba Susan Kay Quatro (toks tikrasis atlikėjos vardas) turbūt pristatinėti nereikia net ir nedaug ką turinčiais bendro su muzika.

Turėdama muzikinius pagrindus, kuriuos įgijo grodama fortepijonu bei perkusiniais instrumentais muzikos mokykloje, Suzi labai greitai įvaldė ir 1957 metais tėvo jai dovanotą pirmąją bosinę gitarą.

Būsimosios glamroko karalienės pirmasis viešas pasirodymas įvyko jos tėčio džiazo grupėje „The Art Quatro Trio“.

Suzi tuomet tebuvo aštuoneri metai ir ji jau grojo bongais. Kai mergaitei sukako keturiolika metų, ji su savo seserimis įkūrė mergaičių roko grupę „The Pleasure Seekers“ ir įrašė tris singlus.

1971 m. Suzi persikėlė į Angliją ir pradėjo bendradarbiauti su prodiuseriu Mickie Mostu, o netrukus jau kartu su „Thin Lizzy“ apšildė grupę „Slade“ jų pirmojo didelio turnė metu.

Roko muzikos klasika

Tramplinu į muzikinį olimpą Suzi tapo pažintis su kūrybiniu duetu N. Chinn – M. Chapman, kurių jai sukurtas singlas „Can the Can“ šovė tiesiai į pirmąsias grojaraščių vietas Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje ir Australijoje.

„Amerikoje yra toks išsireiškimas „can it“. „Can“ – tai skardinė konservų dėžutė. Ir jei nori kažką išsaugoti, užkonservuok tai, įkišk tai į skardinę. Mano hito atveju turėjau galvoje „išsaugok savo vyrų nuo svetimų akių“, – Biržų rajone skambėsiančio ir šio hito „Can the Can“ pavadinimo prasmę aiškino Suzi.

Amerikoje didžiulį populiarumą dainininkei užtikrino 1978 m. kartu su Kilučiuose jau koncertavusiu Chrisu Normanu įrašytas duetas „Stumblin‘ In“, užėmęs ketvirtąją poziciją JAV muzikos topuose.

Biržų pusiasalyje skambės visi hitai

Per savo karjerą S. Quatro išleido 15 studijinių, 10 rinkinių ir vieną gyvo koncerto albumą, pardavė daugiau nei 55 mln. jų įrašų kopijų.

Ji yra ne tik muzikantė ir dainų kūrėja, bet ir aktorė bei poetė, išleidusi savo poezijos ir atsiminimų rinkinį „Through My Eyes“.

Suzi Quatro yra viena pirmųjų silpnosios lyties atstovių roko muzikos istorijoje, kuri aplink save subūrė vyrų grupę.

„Tapau pirmąja sėkminga moterimi rokenrole, kuri vadovavo vyrams ir rimtai grojo vienu iš instrumentų. To nebuvo nei iki, nei po manęs…“, – pasakojo ji britų leidiniui „Express“.

Savo oficialiame tinklapyje jau apie koncertą Biržų rajone paskelbusi glamroko karalienė iki šių dienų yra laikoma etalonu, į kurią lygiuojasi kone visos moterys, grojančios elektrinėmis gitaromis ir gyvenančios užburiančiame roko pasaulyje, o jos atliekamos „Stumblin‘ In“, „She‘s in Love With You“, „Can the Can“, „If You Can‘t Give Me Love“ ir galybė kitų jau seniai yra tapusios pasauline roko muzikos klasika.

Būti savimi ir Ego kambarys

Ir brandžiame amžiuje jos laukia tūkstančių gerbėjų įvairiuose pasaulio kampeliuose.

Suzi nuoširdžiai pravirkdė ir net šokiravo neseniai sukurtas dokumentinis filmas „Suzi Q“, kuriame muzikos žvaigždės moterys prisipažino, kad būtent ji įkvėpė jas būti savimi ir pakilti į sceną.

„Tu ką, tik dabar tai supratai?“ – ilgai tylėjusi po Suzi klausimo pasakė jos draugė, sunkiojo roko grupės „The Runaways“ narė, Cherie Currie.

„Aš visą laiką buvau savimi. Taip ir turėjo būti. Nejau šauksiu miniai: „Pažvelkite, aš mergina ir tai darau?!“ Tuomet nieko neįvyktų. Viskas turi vykti natūraliai, manęs niekas tokios sąmoningai nepadarė. Jei mane specialiai kurtų tokią, – nieko nepavyktų“, – teigė Suzi.

Daugybę viršūnių pasiekusi Suzi Quatro savo namų trečiajame aukšte turi „Ego kambarį“, kuriame mėgsta lankytis jos svečiai. Ten – sąmoningai padarytos kreivos sienos,

nelygios grindys ir patekti nėra lengva. Tai – tyliausia vieta namuose. Nuo grindų iki lubų prikrauta Suzi plakatų, fotografijų, ant sienų kabo sceniniai kostiumai, bosinės gitaros, plokštelės, muzikinės ir vaizdo kasetės, muzikiniai diskai, apdovanojimai ir daug visko iš Suzi karjeros.

„Ateinu į šį kambarį, žvelgiu į tuos daiktus, pasipildau išdidumo savimi, tai labai svarbu, kodėl esu normalus žmogus, o ne save įsimylėjusi žvaigždė, ir viską palikusi kambaryje, išeinu ir uždarau duris.

Ant medinių šio kambario durų kabo pačios Suzi užkabinta metalinė lentelė „Ego kambarys. Saugok galvą!“

Norėjo daugiau vaikų

Visą gyvenimą ramiai priėmusi savo amžių ir niekada neliūdėjusi dėl dar vieno gimtadienio, muzikantė niekada nekreipė dėmesio į metus. Jai, neslepia energijos nestokojanti Suzi Quatro, nusispjauti į metus.

„Nejaučiau savo amžiaus, visą laiką dariau tai, ką darau“, – tikino Suzi.

Ji ir dabar pamena itin nemalonią situaciją, kai vieno šou metu paprašė atsistoti visų žiūrovų, o vienas liko sėdėti.

Tuomet dainininkė paprašė nukreipti į jį šviesas ir visi išvydo, kad tas žmogus sėdėjo neįgaliųjų vežimėlyje.

Ji liūdėdama prisipažįsta, kad susilaukė nedaug vaikų – dukters Lauros ir kartu su ja koncertavusio sūnaus Richardo Leonardo.

Paklausta, kas jai yra meilė, birželio 15 dieną, šeštadienį, Kilučių pusiasalyje su Samanta Fox, Bonnie Tyler ir Nik Kershaw koncertuosianti glamroko karalienė susimąstė ir po pauzės atsakė: „Grįžimas namo. Visomis prasmėmis.“