Laura Vagonė – apie sėkmingų vestuvių receptą: nerekomenduoju šeimyninio gyvenimo pradėti nuo paskolos

Daugiau nei 15 metų vestuvių organizavimo srityje skaičiuojanti moteris sako, kad per metus būta visko: ir pamesto žiedo, ir sutuokti pamiršusio kunigo. Tiesa, per tą laiką buvo galima pastebėti, kaip keitėsi jaunavedžiai, jų stilius ir skonis.

Naujienų portlui tv3.lt Laura Vagonė papasakojo, kokios aprangos tendencijos vyrauja vestuvėse, atskleidė kelias klaidas, iš kurių verta pasimokyti, bei šiuo metu vyraujančias dovanas jaunavedžiams.

Ko, jūsų nuomone, reikia geroms vestuvėms? Koks tas sėkmingos šventės receptas?

Nepatikėsit, bet tikrai geroms vestuvėms reikia ne tiek jau ir daug: kad niekas nebūtų alkanas, kad būtų ko išgerti, kad svečiai nešaltų ir pats svečių sąrašas būtų labai kruopščiai sudarytas, pakviesti tik tie žmonės, kurie tikrai džiaugsis besituokiančių meile ir linkės jiems tik gero. Visa kita jau tik pridėtinės detalės, pagardai. Ir šitas receptas galioja absoliučiai visų tipų šventėms.

Taip, žmonės atsimins, jei vestuvės buvo iškeltos itin gražioje aplinkoje, nuotaka pasipuošusi įspūdinga suknele, kalbės, jei grupė buvo tokia šauni, kad kojos pačios kilnojosi, bet svarbiausia, ką išsineš iš šventės žmonės, bus emocija. Ir gali samdyti visus garsiausius pasaulio vedėjus, dekoratorius, planuotojus, bet, jei nebus ryšio tarp susirinkusių žmonių, geros šventės sukurti gali ir nepavykti.

Ar pastebite, kokios jaunavedžių bei svečių aprangos tendencijos dabar vyrauja vestuvėse?

Aš matau labai daug vestuvių kiekvieną savaitgalį. Net, jei pati neorganizuoju, mano visas socialinių tinklų turinys vistiek yra apie vestuves. Stebėdama tokį kiekį vizualios informacijos, noriu pasidžiaugti, kad turim tiek jaunavedžių, tiek svečių įvaizdžiuose tiek įvairovės: skirtingų siluetų, spalvų, stiliaus. Ačiū dievui, sumažėję tikrai pūstų nuotakų suknelių iš akivaizdžiai sintetinių audinių, blizgių jaunikių kostiumų; atsiradę rinkoje įdomesnių nėrinių, audinių, kirpimų, detalių, aksesuarų. Tarkim, labai reta nuotaka derina batelio spalvos baltumą su suknelės medžiaga.

O šį savaitgalį iš viso, tuoksim nuotaką su švelniai rožine suknele, kas prieš kokius 10 metų būtų neįsivaizduojama. Tarp svečių vistiek populiariausias išlieka black tie aprangos kodas, bet ir svečiai nebebijo spalvų. Arba atvirkščiai, nebijo šiek tiek įpareigojančių aprangos kodų, pavyzdžiui: visi rengiasi juodai, o gal visai baltai...

Kokią aprangą vestuvėse laikytumėte netinkama? Ar yra spalvų derinių, kurių nereikėtų rinktis vilktis į vestuves?

Jei nepaisote aprangos kodo, nurodyto kvietime, tikėtina, jau būsit apsirengę netinkamai. Aprangos kodai kvietimuose įrašomi arba norint palengvinti svečių dalią, galvojant, kaip čia pataikyti, arba norint sukurti atitinkamą nuotaiką. Kaip tik su viena nuotaka neseniai sprendėm šventinio ir black tie aprangos kodo dilemą, prieš atiduodant į spaustuvę kvietimus. Nuotaka galvojo, kad black tie gal visgi per formalu, turint omenyje, kad ceremonija vyks veik pietų metu. Gerai, sakau, man patinka šventinis, jis tada leidžia vyrams rinktis skirtingų spalvų švarkus, kelnes laisviau derinti.

Oi, ne, ne, atsakė nuotaka, aš noriu, kad visi vyrai būtų juodais smokingais. Taigi pati išsprendė savo vestuvių aprangos kodo klausimą, reikėjo tik šiek tiek padėti.

Siūlyčiau viešnioms nesistengti „persipuošti“ labiau nei nuotaka, net, jei vestuvėse su kita mergina kaip svečias bus ir jūsų buvęs vaikinas, kuriam kažką norėtumėt įrodyti. Ne vieta ir ne laikas. Be to ir neverta. Dar siūlyčiau per stipriai neeksponuoti nuogo kūno, tokiems aprangos deriniams yra kitų renginių... Saikas visada yra geras patarėjas.

Ar dar vis pasitaiko porų, kurios savo vestuves nori planuoti pagal lietuviškas tradicijas? Kaip dažnai atsiranda tokių porų?

Lietuviška vestuvių tradicija yra švęsti namuose, moterims raudoti išleidžiant nuotaką, segti rūteles prie nuometo, slėgti sūrį po vestuvių ir t.t. Jei kalbam apie jas, jau labai retais atvejais, tarptautinių vestuvių metu vieną kitą elementą įtraukiam kaip savotišką egzotiką. Tiesą pasakius, jau pasitaiko net tėvų, kurie nežino poros sutikimo su duona, druska ir vandeniu prasmės, neretai reikia įtikinėti pakeisti degtinę vandeniu, pasakojant, kas čia ir apie ką. Ir manęs tai nebestebina, aš priimu tradicijų pakyčius labai natūraliai. Mes nesam uždara nuo viso pasaulio bendruomenė.

Kiek laiko poros vidutiniškai, dažniausiai planuoja vestuves? Ar yra optimalus laikas, kurį rekomenduotumėte pasilikti planavimui?

Manau, kad metai, pusantrų yra tas laikas, kai galima viską spėti, neperdegti planavimu ir laukti šventės be streso. Bet, tiesą sakant, visko pasitaiko. Esam planavę vestuves ir per mėnesį.

Dabar kalbama, kad kylant kainoms, taip pat ir poroms daugiau teks susimokėti už vestuves. Ar dėl to reikėtų svečiams daugiau pinigų dėti į vokelius?

Kainos tikrai kyla, bet visada sakau, kad vestuves reikia daryti už tiek, kiek turit, kiek galit sutaupyti, kiek negaila šventei. Nerekomenduoju bendro oficialaus šeimyninio gyvenimo pradėti nuo paskolos. Ta pati taisyklė galioja ir su dovanojamo vokelio dydžiu. Nėra kažkur įstatymiškai nustatytos dovanojamos per vestuves sumos dydžio. Dovanojat tiek, kiek negaila. Labai linkiu visiems, kad į vestuves būtumėt pakviesti ne tikintis tam tikros sumos, o todėl, kad esat brangus porai žmogus.

Kaip dažnai žmonės renkasi asmeniškas dovanas, o kaip dažnai pinigus vokeliuose?

Esu pastebėjusi tendenciją, kad poros jau neberašo, kad pageidautų dovanos vokeliuose, bet ne todėl, kad norėtų gauti fizines dovanas, bet tiesiog tai tapo visuotiniu įpročiu ir dažniausiai būtent piniginės dovanos yra dovanojamos. Faktas, kad asmeniškų dovanų niekas nėra uždraudęs ir, jei žinot, kad tam tikra fizinė dovana patiks porai, tai kodėl ne? Fizinių dovanų siūlyčiau vengti, jei vestuvės vyksta užsienyje arba, jei pora švenčia Lietuvoje, bet gyvena užsienyje ir jiems būtų sudėtinga tokias dovanas transportuoti.

Kaip manote, ar yra kažkokia nerašyta taisyklė, kiek pinigų žmonės jaunavedžiames turėtų įdėti į vokelį?

Tokios taisyklės tikrai nėra. Dėkit į vokelį, tiek kiek norit ir galit įdėti. Ar tai būtų 100, ar 500 eurų nuo poros.

Ar dažniau vestuvių sprendimus jaunavedžiai palieka vestuvių planuotojams, ar vis dėlto daugiau tokių porų, kurie ateina su aiškia vizija, kokių vestuvių nori?

Būna visaip. Pirmo susitikimo metu visada stengiuosi išsiaiškinti, kas yra būtinieji šventės elementai, be kurių sužadėtiniai neįsivaizduoja savo vestuvių, bet labai dažnai vestuvės būna mūsų visų komandinis kūrybos rezultatas. Tuo mano darbas ir žavus.