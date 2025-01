Kristinos Kazlauskaitės gyvenime – netikėtas karjeros vingis

Be jokios abejonės, tai bus klasikinis teatras.

„Kitokio kurti aš nemoku ir nenoriu. Esu iš senosios teatro mokyklos, noriu teatre tikro gyvenimo scenų, noriu personažų, noriu žiūrėti, kaip vaidina aktoriai“, – sako jau trečiąjį savo teatro spektaklį pristatanti režisierė ir išduoda, kad mintis pastatyti „Tris mylimas“ kilo visai netikėtai, tada, kai Kristina sumanė atgaivinti kadaise pradėtą rengti Jaunimo teatro koncertmeisterio, muzikinės dalies vadovo Povilo Kebliko, plokštelę.

Senosios sutartinės liko tik nusitrynusiuose įrašuose, kuriuos neseniai atkūrė ir išleido geros muzikos ekspertai „Bardai LT“.

Kristina Kazlauskaitė atskleidė spektaklio detales

K. Kazlauskaitė pasakoja, kad sutartinės, kurias anuomet kartu su P. Kebliku dainavo legendinio režisierės Dalios Tamulevičiūtės dešimtuko aktoriai.

„Daug metų atmintyje tas dainas nešiojausi, kartais užsidėdavau paklausyti, buvo gaila, kad jos dings. Taip ir kilo mintis pastatyti lietuvių literatūros klasikos spektaklyje, kuriame sutartines galėčiau atgaivinti. Iškart pagalvojau apie „Tris mylimas“, – sako spektaklio režisierė.

Iš 1979-aisiais Jaunimo teatre pastatyto spektaklio į dabar jau jos režisuotą atėjo keletas kolegų – anuomet Domicę suvaidinusi Violeta Podolskaitė ir Liudviko vaidmenį kūręs Vytautas Taukinaitis. Šiame spektaklyje jiems teko Motinos ir ūkininko Kozerio vaidmenys, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Paklausta, ar jos spektaklyje bus ir daugiau ano pastatymo atgarsių, Kristina šypsosi: „Kažin ką jau ten labai naujo gali sugalvoti! Klasika yra klasika, stipriai improvizuoti negali, jei nori laikytis klasikinio teatro taisyklių. O aš – noriu.“

Dviejų dalių jausmų drama-komedija „Trys mylimos“ pasakoja apie amžiną žmogaus poreikį būti mylimam. Tai vienas iš nacionalinės dramaturgijos kūrinių ir šiandien išliekantis aktualus. Trys moterys ir vienas vyras.

Apgavystė ar nuoširdumas? Meilė ar išskaičiavimas? Amžini klausimai, į kuriuos K. Kazlauskaitė, pasitelkdama režisierės vizijas, aktorių talentus, šnekamąsias tarmes, perteikdama žmogaus savybių ir jausmų amplitudę, mėgins atsakyti jausmingai, dramatiškai, komiškai.

„Kiekvienas norime mylėti ir būti mylimi, per amžius mažai kas keičiasi, – Liudvikas ir trys jo mylimos spektaklyje – puikus to pavyzdys“, – sako K. Kazlauskaitė, per repeticijas apie spektaklio aktualumą kalbėjusi su jaunaisiais vaidmenų atlikėjais.

Spektaklio veiksmas vyksta lietuviškame kaime. Kaimo bernas Liudvikas savo vilionėmis vienu metu bando pavergti tris mylimas – vienoje kaimo troboje gyvenančias motiną ir dvi jos dukras. Tačiau tikslas jo piktas – ne meilė, o turtai.

Jaunuolis stengiasi išvilioti motinos sutaupytus pinigus. Čia ir kyla įvairių situacijų – melo, apgaulės, suvedžiojimų – komedija, kai kiekviena iš trijų moterų rimtai įsimyli Liudviką.

Ryškius charakterius spektaklyje įkūnys legendiniai teatro aktoriai: Motinos vaidmenį kuria aktorės Dalia Brenciūtė ir Violeta Podolskaitė.

Jaunosios kartos aktoriai Balys Ivanauskas ir Artūras Dubaka dalysis Liudviko vaidmeniu, o dukras pasikeisdamos vaidins Redita Dominaitytė ir Kristina Savickytė (Petronėlė) bei Aistė Lasytė ir Veronika Tarasevičiūtė (Domicelė). Ūkininką Kozerį – Vytautas Taukinaitis ir Gediminas Storpirštis.

Scenografiją spektakliui kūrė Vidas Ribokas, kostiumus – Birutė Zorskienė, šviesų režisierius Kasparas Bujanauskas, garso režisierius Linas Kubekas. Spektaklyje skamba Povilo Kebliko aranžuotos harmonizuotos lietuvių liaudies dainos.

