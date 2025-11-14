 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kristinai Brazauskienei – liūdna žinia

2025-11-14 12:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 12:58

Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą dėl Kristinos Brazauskienės viešbučio „Vilnius Park Plaza“ į biudžetą nesumokėto pagalvės mokesčio. Iš viso prašoma iš viešbučio išieškoti 70 tūkst. eurų.

Kristina Brazauskienė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą dėl Kristinos Brazauskienės viešbučio „Vilnius Park Plaza“ į biudžetą nesumokėto pagalvės mokesčio. Iš viso prašoma iš viešbučio išieškoti 70 tūkst. eurų.

REKLAMA
6

Portalo žiniomis, viešbučio valdytoja – K. Brazauskienės marčios Jurgitos Butrimės įmonė „Imperiva“ į savivaldybės biudžetą nepervedė šios rinkliavos nuo 2018 iki 2025 metų, rašo „Delfi.lt“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kristiną Brazauskienę pasiekė liūdna žinia

Pasak savivaldybės, dalį mokesčio viešbutis pervedė, pastarajai griežtai paraginus tą padaryti, o dėl likusios skolos dalies – 70 tūkst. eurų – spalį kreiptasi į teismą.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų vertinimu, tiek viešbutis, elgėsi piktybiškai, tiek buvusi savivaldybės vadovybė 2018 m. neužtikrino normalios rinkliavos kontrolės. Šią situaciją atskleidėme ir sprendžiame dabar. (...) Viešbutis nuo pat pradžių nedeklaravo surenkamos sumos ir iki šių metų nei karto nebuvo pervedęs rinkliavos  savivaldybei“, – komentare „Delfi“ aiškino sostinės meras Valdas Benkunskas.

REKLAMA

Savo ruožtu viešbutį valdanti K. Brazauskienė marti portalui teigė, kad visos rinkliavos deklaracijos savivaldybei yra pateiktos, o mokėjimai vykdomi.

„Visos reikalingos vietinės rinkliavos deklaracijos yra pateiktos. Jei buvo laikotarpių, kai deklaracijos buvo pateiktos vėliau, tai buvo susiję su techniniais ar administraciniais trikdžiais, tačiau šiuo metu visos deklaracijos yra pateiktos. Mokėjimai į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą yra vykdomi“, – nurodė J. Butrimė.

REKLAMA
REKLAMA

Ji taip pat pažymėjo, kad  dėl likusių neapmokėtų sąskaitų kreiptasi į savivaldybę, tačiau pastaroji, J. Butrimės teigimu, tai ignoruoja.

Šiuo metu yra likusių neapmokėtų sąskaitų, tačiau esame pateikę savivaldybei prašymą dėl leidimo šias sumas išmokėti per tam tikrą laikotarpį. Deja, per pastaruosius du mėnesius savivaldybė į mūsų siunčiamus laiškus, prašymus ir skambučius nereaguoja, todėl nesame gavę jokio oficialaus atsakymo ar suderinimo dėl mokėjimų grafiko“, – pridūrė J. Butrimė.

K. Brazauskienės viešbutį valdanti įmonė „Imperiva“ pernai dirbo pelningai. Įmonės pardavimo pajamos siekė apie 2,2 mln. eurų, o grynasis pelnas – 171,5 mln. eurų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kristina Brazauskienė BNS Foto
Dėl Brazauskienės viešbučio Vilniaus valdžia bylinėsis teisme: nesumokėjo 70 tūkst. eurų? (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
ponų nepagąsdinama
ponų nepagąsdinama
2025-11-14 13:09
ką jiems reiškia 70 tūkst.,juokai jiems
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų