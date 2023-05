Koncertas pakrypo netikėta linkme: ant scenos atlikėjai paleido kumščius

Gerbėjai liko apstulbę, kai Škotijos grupė, geriausiai žinoma dėl savo hito „Same Jeans“, kuris 2007 m. užėmė trečiąją vietą topuose, turėjo nutraukti savo koncertą Mančesterio „Deaf Institute“, rašo dailymail.co.uk.

Tai buvo pirmasis jų pasirodymas per daugiau nei penkerius metus, nes paskutinį kartą jie pasirodė gimtajame Dandžio mieste 2017 m. - praėjus dešimtmečiui nuo tada, kai jų platininis, topų viršūnėse atsidūręs albumas „Hats Off to the Buskers“ buvo nominuotas „Mercury Prize“ apdovanojimui.

39 metų žiūrovas Jasonas Danielsas teigia, kad pastebėjo, kaip susiginčijo grupės lyderis Kyle'as Falconeris ir bosistas Kierenas Websteris, kol pastarasis spyrė į mikrofono stovą.

Šokiruojančioje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip Kyle'as bando suduoti smūgį, o kiti bando juos išskirti. Įsiutęs vokalistas po smūgio net šaukė: „Aš tave užmušiu!“.

Grupė garsėja savo gyvais pasirodymais, nuolat rengia turus, ypač Škotijoje, taip pat dalyvauja įvairiuose muzikos festivaliuose, įskaitant rekordinį aštuonių kartų pasirodymą didžiausiame Škotijos festivalyje „T in the Park“.

Jis sakė: „Jei norite, manau, kad galbūt turėtumėte paprašyti Kiereno ateiti ir užbaigti setą. Šios grupės problema yra ta, kad jis nori dainuoti dainas, o negali, tiesa?".

Po to grupė socialiniuose tinkluose taip pat paskelbė, kad koncertas Londone neįvyks.

Pareiškime sakoma: „Deja, turime atidėti šio vakaro pasirodymą Londone. Mūsų organizatorius stengiasi išspręsti šią situaciją. Prašome kol kas pasilikti savo bilietus, o po kelių dienų paskelbsime daugiau informacijos. Labai atsiprašome visų savo gerbėjų.“

Vienas gerbėjas sakė, kad per muštynes pilnutėlėje „Deaf Institute“ salėje tvyrojo tyla, tačiau vėliau buvo kalbama apie tai, ar išeinantiems bus grąžinti pinigai.

Trijų vaikų tėvas pripažįsta, kad buvo nusivylęs, jog nepamatė vienos iš savo mėgstamiausių grupių pilno seto, tačiau teigia, kad incidentas buvo „tikras rokenrolas“.

Jo vaizdo įrašas socialiniame tinkle „Twitter“ buvo peržiūrėtas daugiau nei 300 000 kartų.