Komedijoje „Gardutė“ kompozitorius Titas Petrikis į šou pasaulį atvedė lietuviškas sutartines

Kompozitoriaus, muzikos profesoriaus dr. Tito Petrikio pavardė filmo titruose – dar vienas „Gardutės“ kokybės ženklas. Filme muzika subtiliai apibendrina įvykius, paryškina veikėjų charakterius, tačiau išlieka savarankiška ir įsimintina.

„Filmo režisierė Eglė turi fantastišką humoro jausmą, – sako kompozitorius. – Kurdami muziką, taip pat stengėmės išlaikyti bent keletą jos sluoksnių. Nors tai – komedija, kartu ji sprendžia gilius, svarbius klausimus: kaip profesinių aukštumų pasiekti tam, kuris visiškai neturi pajamų? Kaip atrasti pusiausvyrą tarp darbo ir šeimos? Ypač vienišai mamai? Ką reiškia gauti galimybę? Ir kokia yra sėkmės kaina? Eglė filme atskleidžia skaudžias mūsų visuomenės problemas, tačiau pasakoja apie tai ne tamsiai, niūriai, o ieško šviesos ir vilties. Muzika irgi yra apie tai.“

Kurdamas muziką, ieškodamas jai tinkamų temų ir sprendimų, T. Petrikis daug bendravo su režisiere. „Tai komandinis darbas, idėjų mainai, – pasakoja jis. – Su Egle kalbėjome, kokios muzikinės temos filme gali skambėti, ieškojome sprendimų, kaip įgarsinti merginas, pagrindines filmo herojes. Man nuo pat pradžių sukosi gospelo idėja, kažkoks aiškus, vokalinis dainavimas, o paskui natūraliai atėjome iki sutartinių. Nusprendėme jas interpretuoti moderniai, pasitelkti orkestrą, elektroniką.“

Lietuviškos tradicinės sutartinės kompozitoriui skamba itin šiuolaikiškai. Jis įsitikinęs, kad per tokį tradicinį dainavimą galima atskleisti filme itin svarbią moteriškos bendrystės dalį, kai draugystėje, grupėje moterys save atrasdavo per veiklas, dainavimą kartu. „Ona ir Saulė per sutartines išreiškia savo nestabdomą veržlumą, energiją ir tai, kad moterys kartu gali padaryti didelius dalykus, kol vyrai sėdi ir filosofuoja“, – savo pasirinkimą aiškina kompozitorius.

Šiame filme gana lengva susitapatinti su veikėjais. Visi jie, kaip ir mes, turi iššūkių ir kasdienių moralinių apisprendimų – pameluoti ar pasakyti tiesą, visomis išgalėmis kabintis už gyvenimo mieste ar likti kaime pas mamą, dirbti senam bambekliui ar išdrįsti siekti savo svajonės?

„Tikiu, kad filme kiekvienas atpažinsime dalelę savęs. O situacijose, kai viskas daroma dėl blizgesio ar šlovės, už kurios slypi tuštuma, pajusime ironiją. Bruknė, rodos, turi viską – gražius namus, verslą, tačiau laimės tai jai nesuteikia. Galbūt ji nemoka džiaugtis? Nemoka vertinti to, ką turi? O ar mes patys visada mokame?“ – svarsto kompozitorius.

Pasak T. Petrikio, jei filmo tema rezonuoja, darbas einasi lengvai. „Visi jautrūs ir subtilūs dalykai filme puikiai atsiskleidė per aktorių vaidybą, todėl muzikos reikėjo tik esminiams akcentams. Tikrumą perteikė sutartinės, o butaforinį televizijos įvaizdį – graudi, sentimentali romantinė muzika. Šiuo kontrastu siekėme atskleisti tikrąsias ir dirbtines vertybes“, – aiškina kompozitorius.

Kiekvienas filmas turi savo unikalią dinamiką, atsineša savo stilistinę kryptį. Tad kuriant garso takelį ir „Gardutei“ teko tarsi pasinerti į kūrybinį pasaulį, daugybę kartų peržiūrėti scenas, analizuoti atmosferą bei įsijausti į veikėjų gyvenimus. „Per premjerą sutinki aktorius, jie atrodo tokie savi, kaip seni pažįstami, norisi apsikabinti – juk studijoje praleidau su jais tiek laiko. O jie nustemba, man tenka save pristatyti“, – juokiasi kompozitorius.

E. Vertelytės komedijos „Gardutė“ garso takelis jau pasiekiamas interneto platformose. T. Petrikis tikisi, kad jį pamėgs tie, kam patinka alternatyvi lietuviška muzika, arba tie, kurie matė filmą ir dar kartą norėtų išgirsti „Gardutėje“ skambėjusią muziką.

Tarp „Gardutės“ muzikos atlikėjų yra Algirdas Januševičius, Dalia Tamošiūnienė, Mintautas Kriščiūnas, Remigijus Gumuliauskas, Rugilė Stunžėnė, Vaidas Tamošiūnas, Vaidas Bartušas, Raminta Naujanytė-Bjelle, Rasa Juzukonytė, Eglė Vakarinaitė, Donata Jan, Elena Petrikytė ir kiti.

Specialią padėką kompozitorius siunčia puikiems garso režisieriams Artūrui Pugačiauskui, Arūnui Zujui ir Vytautui Bedaliui, kurie drauge padėjo užtikrinti aukščiausią garso kokybę. Ne ką mažiau svarbus yra ir dainos „I am Falling For You“ suvedimo režisierius Jonas Matusevičius bei masteringo inžinierius Adas Gecevičius, kurių meistriškumas leido muzikai skambėti nepriekaištingai.

Nusifilmavo būrys garsių aktorių

Filmo istorijos centre – dvi Kauno valgyklos „Gardutė“ darbuotojos Ona ir Saulė. Jos abi – aistringos virėjos, tik viena – tikra kaimietukė, o kita – rimta, atsakinga vieniša mama. Vieną dieną Saulė be Onos leidimo jas įtraukia į aukštos klasės maisto gaminimo realybės šou, kurio pagrindinis prizas yra nuosavas restoranas. Kurio, beje, labai nori ir viena itin patyrusi virtuvės šefė.

„Gardutėje“ nusifilmavo būrys žvaigždžių – filme išvysime aktorius Liną Rastokaitę, Leonardą Pobedonoscevą, Vytautą Rumšą jaunesnįjį. Pagrindinius vaidmenis sukūrė naujieji kino talentai – aktorės Elena Ozarinskaitė ir Agnieška Ravdo. Filme pasirodo ir realūs virtuvės šefai: neseniai savo garsiąją „Gastronomiką“ uždaręs Liutauras Čeprackas ir televizijos projekto „Lietuvos superšefas“ nugalėtojas Arnas Petronis.

Pirmoji lietuviška kulinarinė komedija „Gardutė“ – visuose šalies kino teatruose. Filmo gamybą iš dalies finansavo Lietuvos kino centras ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, filmo partneris – „Nafta Films“.

Filmo anonsas: