„Kino pavasario“ „Meistrų“ programoje – filmai, apie kuriuos šiandien kalba visas pasaulis

Joje – naujausi gerai žinomų ir įvertintų režisierių – Ryûsuke Hamaguchi, Hirokazu Kore-eda, Justine Triet, Agnieszkos Holland, Hong Sang-soo ir kitų – darbai, išsiskiriantys autoriniu stiliumi ir meistryste.

Pasak festivalio programos ir pirkimų vadovės Dovilės Grigaliūnaitės, kino meistrai labai atidžiai stebi šiuolaikinį pasaulį ir, pasitelkę meistrystę, jiems būdingą kino kalbą, taikliai ir jautriai atskleidžia tai, ko daugelis nepastebime arba nenorime pamatyti, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Žmogiškumo, atjautos kitam, kitokiam, pagarbos, moralės ir kitos temos vienaip ar kitaip persipina daugelyje programos filmų, – sako ji. – O jų reikalingumą rodo ne tik daugelio pasaulio šalių žiūrovų susidomėjimas, bet ir tai, kad šiandien apie šiuos filmus kalba visas pasaulis, įvertindamas juos svarbiausiais apdovanojimais.“

Šiais metais programoje „Meistrai“ žiūrovai išvys 11 filmų, tarp kurių – jau ne kartą minėti ir rekomenduoti kūriniai: retai, bet preciziškai kuriančio Jonathano Glazerio „Kino pavasarį“ atidarysianti, Kanuose Didžiuoju prizu apdovanota ir 5 „Oskarams“ nominuota drama „Interesų zona“ (The Zone of Interest), milžinišką ažiotažą Lenkijoje sukėlęs kino meistrės Agnieszkos Holland filmas „Žalia siena“ (Green Border), Ryûsuke Hamaguchi drama „Blogis (ne)egzistuoja“ (Evil Does Not Exist), Hirokazu Kore-eda „Monstras“ (Monster) ir Justine Triet „Kryčio anatomija“ (Anatomy of a Fall).

„Neieškok prasmės“ – sako režisieriaus Hong Sang-soo herojus dramoje „Mūsų dienos“ (In Our Day), – savo įspūdžiais apie vieną filmų dalijasi ilgamečio festivalio ir „Meistrų“ programos partnerio „Vilniaus pergalė“ marketingo vadovas Justas Razmus. – Mano manymu, tai ir yra tikrasis meistriškumas – kalbėti apie prasmę, sudėti tam tikrus akcentus, žadinti vaizduotę, padėti atrasti įvairius kino poskonius, kelti savęs pažinimo, žmogiškumo klausimus, kurie šiandienos kontekstuose yra ypač svarbūs“.

Moralę kvestionuoja ir nerimą auginantis Gustavo Möllerio psichologinis trileris „Kalėjimo prižiūrėtoja“ (Sons), kuriame pagrindinės herojės Evos siekis įvykdyti teisingumą ima kelti pavojų jos ateičiai. 7 „Cezariams“ nominuota Cédric’o Kahn’o istorinė teismo drama „Goldmano byla“ (The Goldman Case) meistriškai iškelia šių dienų rasizmo ir politinio susiskaldymo problemas. O italų kino grando Marco Bellocchio „Šventasis pagrobimas“ (Kidnapped) XIX a. įvykiais paremta istorija pasakoja apie popiežiaus kareivių pagrobtą žydų vaiką.

Dar vienas programos „Meistrai“ filmas – „Oskarui“ nominuota, Venecijos kino festivalyje „Sidabriniu liūtu“ apdovanota M. Garrone drama „Aš čia kapitonas“ (Io Capitano) – pasakoja dviejų Senegalo paauglių homerišką odisėją iš Dakaro į Italiją. Tuo tarpu 2 „Auksinius gaublius“ pelniusi ir 5 „Oskarams“ nominuota A. Payne nuotykių komedija „Svajonių atostogos“ visus nukelia į žmogiško ryšio ir šilumos kupinus nuotykius.