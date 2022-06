Kevinas Costneris grįžta į TV3 ekranus: neįtikėtini faktai apie pasaulį sužavėjusio serialo „Jeloustounas“ žvaigždę

Per visą gyvenimą aktorius sukūrė daugybę vaidmenų ir pelnė ne vieną reikšmingą apdovanojimą. Tačiau be viso to K. Costneris yra ir be galo įdomi asmenybė, neatsitiktinai siejama su vesternais ir kaubojišku gyvenimo stiliumi – būtent tokiu, kokį jau visai netrukus, nuo birželio 13 dienos, išvysime ir „Jeloustoune“.

„Jeloustouno“ anonsą galite pamatyti čia:

O kol iki 4-ojo sezono pradžios dar liko kiek laiko, kviečiame su K. Costneriu susipažinti iš arčiau – kurių faktų apie šią Holivudo garsenybę dar nežinojote?

REKLAMA

Į aktorystę pasuko po lemtingo pokalbio… lėktuve. Jei ne vienas svarbus pokalbis su garsiuoju aktoriumi Richardu Burtonu, K. Costneris galbūt nė nebūtų pasukęs į aktorystę. R. Burtono talentu susižavėjusiam ir vis dar savo paties karjeros kelią sprendžiančiam K. Costneriui kartą nusišypsojo laimė – vieno skrydžio metu jis sutiko šį savo dievuką. Visą drąsą sukaupęs K. Costneris R. Burtoną ne tik užkalbino, bet ir jo pasiteiravo, ar jam vertėtų pasukti į aktorystę. Kaip prisimena K. Costneris, aktorius ne tik labai maloniai bendravo, bet ir paskatino jį neatsisakyti savo svajonės. To užteko, kad netrukus K. Costneris nuspręstų savo gyvenimą pakeisti.

Ne viskas rožėmis klota. Tačiau net ir pasirinkus aktorystę, ne viskas nuo pat pradžių buvo tobula – prieš tapdamas žvaigžde, K. Costneris Holivude kurį laiką dirbo gidu. Jam buvo patikėta kviesti žmones į ypatingus turus autobusu, kurių metu smalsuoliai galėdavo pasižvalgyti, kur gyvena didžiausios Holivudo garsenybės.

REKLAMA

REKLAMA

Vesternai ir beisbolas traukia labiausiai. K. Costneris laikomas kone labiausiai vesternams tinkančiu Holivudo aktoriumi. Tokie vaidmenys puikiai dera su aktoriaus gyvenimo būdu, o ir jis pats neslepia, kad vaidindamas čia jis jaučiasi geriausiai. Tiesa, ne ką mažesnė jo silpnybė yra ir su sportu susijusios juostos, o ypač – apie beisbolą. Ir vis dėlto, aktorius – gana išrankus. „Iš 100 filmų scenarijų apie beisbolą, „ne“ pasakiau net 97 iš jų“, – pripažįsta jis ir prideda, kad sutinka vaidinti tik tokiuose filmuose, kuriuose mato didesnę prasmę.

Dėl patinkančio vaidmens ryžtųsi bet kam. Nors vaidmenis renkasi atsakingai, norėdamas išpildyti tuos, kurie jam patinka, K. Costneris negaili pastangų. Štai vaidindamas buvusį Teksaso reindžerį juostoje „The Highwaymen“, aktorius priaugo beveik 7 kilogramus.

Serialas „Jeloustounas“ kaip reikiant papildė aktoriaus kišenes. Vos tik „Jeloustouno“ serialu susidomėjo „Paramount“, pagrindiniame vaidmenyje jie nenorėjo matyti nieko kito, tik K. Costnerį. Todėl už vieną serialo epizodą jam buvo pasiūlyta beveik 470 tūkst. eurų. Su kiekvienu sezonu K. Costnerio uždarbis vis augo, o dabar, pasiekus 4-ąjį sezoną, skelbiama, kad už vieną epizodą aktorius uždirba daugiau nei 1,1 mln. eurų.

REKLAMA

REKLAMA

Ne tik aktorius, bet ir muzikantas. Aktorius – tikras country muzikos fanas, tad neverta stebėtis, jog talentingas vyras turi subūręs grupę – „Kevin Costner & The Modern West“. Pirmąjį savo turą po užsienio šalis grupė padarė 2007-aisiais, dar prieš išleidžiant pirmąjį albumą. O tie, kurie stebės 4-ąjį serialo „Jeloustounas“ sezoną, turės galimybę K. Costnerį ne tik pamatyti, bet ir išgirsti – būtent šios grupės albumas skambės seriale.

…ir režisierius? 1990 m. pasirodęs vesternas „Šokis su vilkais“ K. Costneriui garantavo ir dar didesnę sėkmę. Ir nors čia aktorius sukūrė vieną iš pagrindinių vaidmenų, juosta garsi ne dėl to –K. Costneris tapo jos režisieriumi, o vėliau už tai pelnė „Oskarą“. Tuo metu K. Costneris buvo tik penktasis režisierius, kada nors gavęs „Oskarą“ už pirmąjį savo filmą.

Rančos savininkas – ne tik seriale, bet ir gyvenime. Seriale „Jeloustounas“ aktorius vaidina Johną Duttoną, didžiulės rančos Montanoje savininką. Tačiau rančos K. Costnerį traukia ir realybėje – kartu su šeima garsenybė turi rančą Aspene. Būtent čia jis susituokė su savo žmona Christine. O dabar už beveik 34 tūkst. eurų čia naktį gali praleisti visi norintys, mat dėl įtempto filmavimų grafiko, aktorius nemažai laiko turi praleisti kitur. Rančoje, priklausomai nuo sezono, gausu įvairių pramogų, ir čia sutilpti gali net 34 asmenys.

O jau visai netrukus 4-ąjį serialo „Jeloustounas“ sezoną su K. Costneriu priešakyje išvys ir visi TV3 žiūrovai.

„Jeloustounas“ – nuo birželio 13 d., pirmadieniais-ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!