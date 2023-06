Keliautojas Aurimas Valujavičius – atvirai apie sudėtingiausius iššūkius ir kodėl neieško merginos

Aurimas pasakos, kad iššūkius sau įprato mesti dar vaikystėje, rašoma pranešime spaudai. „Pradėjęs karatė, mečiau sau iššūkį tapti kuo profesionalesniu, stipresniu sportininku. Iš to atsirado ir kelionės, kurios visos, daugiau ar mažiau, orientuotos į fizinę ištvermę, psichologiją. Kuo to daugiau, tuo man įdomiau – jaučiu, kad nuveikiau kažką prasmingo ir naudingo. Kuo didesnė ir sudėtingesnė kelionė, tuo, atrodo, labiau keli savo savivertę“, – apie nenugalimą nuotykių potraukį kalbės laidoje Aurimas.

Po kelionės dviračiu Afrikoje, jis sumanė pakeliauti baidare. Pirmiausiai įveikė Nemuną, vėliau – Dunojų, o viską vainikavo kelionė Atlanto vandenynu, įrašiusi Aurimo vardą į istoriją. Tačiau jis visus laidos žiūrovus nustebins tuo, kad ne ši kelionė buvo sudėtingiausia.

Koks buvo mokykloje?

Aurimas nuo mažens buvo padūkęs vaikas, tačiau didelių problemų su sūnumi tėvai neturėjo. Žinoma, pasitaikydavo visko – Aurimas prisimins, kad į lietuvių kalbos pamokos langus ne kartą yra skridę ir kiaušiniai...

„Lietuvių kalba man sunkiausiai sekėsi, aš – visiškai ne humanitaras. Man visada būdavo įdomesnė kūryba: braižyba, piešimas. Todėl baigiau architektūros studijas“, – pasakos jis.

Tačiau grįžti į architektūros pasaulį, bent jau kol kas, Aurimas tikrai nežada – vyras džiaugiasi save atradęs kelionėse. „Jaučiuosi savimi, esu savimi ir darau tai, kas mano gyvenime yra didžiausia vertė“, – sakys Aurimas.

„Nenoriu, kad manęs kažkas lauktų“

Keliautojas labai vertina laisvę ir yra atviras – merginos neieško ir jau seniai yra vienas.

„Aš labai mėgstu laisvę. Nemėgstu skirti dėmesio kitam žmogui, nes tai reikalauja labai daug laiko. Man laikas visada labai svarbus – noriu jį išnaudoti savo pomėgiams. Galiu kažkiek laiko skirti draugams, bet irgi ne per daug. Manau, ateis laikas, kai pats to panorėsiu, bet dabar to noro nėra. Esu nusimatęs daug kelionių į priekį, noriu jas ramiai įgyvendinti, mėgautis. Man nereikia papildomų iššūkių su merginomis. Aš nenoriu, kad kažkas manęs lauktų“, – sakys Aurimas, ir pats nenorintis kelionėse ilgėtis tos, kurią paliktų jo laukti.

Tokia keliautojo aistra iššūkiams jo gerbėjams sukelia nemažai įtampos, tačiau kur kas sunkiau yra Aurimo tėvams. Išgirdę apie sūnaus pasiryžimą įveikti Atlantą, jie net verkė. Jo noro šeima nesuprato, tačiau laikui bėgant priprato – suprato, kad sūnus planų nekeis.

O jau visai netrukus, liepos 6-ąją, A. Valujavičius prisijungs ir prie dar vieno, 30-metį mininčios TV3 televizijos Karaliaus Mindaugo iššūkio, kurio metu lietuviai kviečiami dalyvauti istoriniame plaukiame Nerimi nuo Vilniaus iki Kernavės.

Norintys sužinoti, kodėl Aurimas keliauja vienas, kaip keliaudamas Atlantu maudydavosi ir apie ką svajodavo, kviečiami nepraleisti šio sekmadienio laidos.

Arka jaunavedžiams – pasaka tęsiasi

Laidos rubrikoje „Floristinis desertas“ floristikos dizainerė Kristina Rimienė pakvies sugrįžti į Akmenių dvarą, kur kartu su floristikos kursų dalyvėmis toliau kurs pasaką nuotakoms. Šįsyk žiūrovai išvys, kaip dekoruojama arka, skirta vestuvinei fotosesijai ar tuoktuvių ceremonijai.

Ši arka pasižymi ant žemės išsitęsusiu floristiniu dekoru, kad šalia jos besifotografuojantys jaunieji ar jų svečiai būtų ryškiausia nuotraukų pažiba. Jos kūrybos procesas floristikos kursų dalyvėms suteiks ne tik daug reikalingų žinių, bet ir atneš puikiausias emocijas.

