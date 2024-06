Kaune nugriaudėjo gaivališkai laukinis amerikiečių sunkiojo roko grupės „Five Finger Death Punch“ koncertas

„Žalgirio“ arenoje Kaune susirinkusius sunkiosios muzikos gerbėjus džiugino ne tik pagrindinės žvaigždės „Five Finger Death Punch“, bet ir koncertą pradėję svečiai – grupės „Ice Nine Kills“ ir „Ektomorf“.

Pirmieji į sceną žengė Vengrijos sunkiosios muzikos scenos atstovai „Ektomorf“. Vengrų roko grupė, kurią charizmatiškasis dainininkas ir gitaristas Zoltanas „Zoli“ Farkas nedideliame Vengrijos miestelyje Mezokovacshaza subūrė 1994 m., nuėjo įspūdingą ir nepaprastą kelią, kad taptų viena žinomiausių ir įtakingiausių metalo grupių Europoje. Energingą pasirodymą surengę „Ektomorf“ lengvai įaudrino gausiai susirinkusius sunkiosios muzikos fanus.

Antri scenoje grojo amerikiečių sunkiojo metalo grupė „Ice Nine Kills“, kilusi iš Bostono miesto Masačusetso valstijoje. Muzikantai, kurie pavadinimą grupei pasiskolino iš 1963 m. išleisto žymaus rašytojo Kurt Vonnegut romano „Cat's Cradle“, yra išleidę šešis studijinius albumus ir ne veltui vadinami viena didžiausių šiuolaikinio metalo muzikos jėgų. Kartu su didžiausiomis sunkiosios muzikos žvaigždėmis „Slipknot“, „Falling In Reverse“, „In This Moment“, „Black Veil Brides“, „Motionless In White“ ir daugeliu kitų koncertavusios grupės „Ice Nine Kills“ pasirodymas tapo puikia įžanga į pagrindinių vakaro žvaigždžių „Five Finger Death Punch“ šou.

Pirmąkart Lietuvoje koncertuosianti sunkiojo roko grupė „Five Finger Death Punch“ į sceną pas išsiilgusius gerbėjus žengė visa jėga. Surengę gaivališkai laukinį pasirodymą Kaune, rokeriai pristatė albumą „AfterLife“, taip pat atliko naujausius kūrinius ir visus didžiausius savo hitus.

„Five Finger Death Punch“ yra daugybę platiniais tiražais parduotų albumų išleidusi sunkiojo roko grupė, garsėjanti ypač energingais koncertiniais šou. Pastaruosius penkerius metus „Five Finger Death Punch“ tvirtai laikosi geriausių sunkiojo roko muzikos grupių trejetuke. Net 10 grupės hitų buvo pasiekę 1-ąją vietą populiariausių roko hitų sąraše „Billboard Mainstream Rock Airplay“.

Nuo 2007 m. grupė yra išleidusi per 30 didelės sėkmės sulaukusių singlų, iš kurių 15 tapo hitais Nr. 1. Grupė taip pat išleido aštuonis studijinius albumus ir du geriausių dainų rinkinius „Greatest Hits“. Vienas iš grupės įkūrėjų, gitaristas Zoltan Bathory, neseniai tapo kultinio „Call Of Duty“ vaizdo žaidimo serijos dalimi – žaidime yra specialiai pagal jį sukurtas personažas.

„Five Finger Death Punch“ pelnė daugybę apdovanojimų ir garbės titulų, taip pat, prestižinį Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės asociacijos apdovanojimą „Soldier Appreciation Award“, kuris anksčiau buvo suteiktas tik rock'n'roll karaliui Elvis Presley.

Tapę vienu iš labiausiai atpažįstamų muzikos vardų, „Five Finger Death Punch“ pastoviai koncertuoja visuose didžiuosiuose muzikos festivaliuose ir išparduoda arenas visame pasaulyje, o pernai ir šiemet groja grupės „Metallica“ gastrolėse „M72 World Tour“. Be to, „Five Finger Death Punch“ nuolat demonstruoja savo įsipareigojimą keisti pasaulį ir aukoja lėšas įvairioms labdaros organizacijoms.

Koncertuos ir kitose šalyse

Po pasirodymo mūsų šalyje, grupė dar surengs koncertus Danijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Liuksemburge, Slovakijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Ispanijoje. Vieną griausmingiausių ir siautulingiausių 2024-ųjų metų koncertų, kurį surengė „Five Finger Death Punch“, pristatė didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.