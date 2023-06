Katažina Zvonkuvienė su dvynukais įsiamžino pienių jūroje: „Visada kartu“

Pasakiškais kadrais Katažina pasidalijo su gerbėjais socialiniuose tinkluose. Juose matyti vaikų šypsenos, apsikabinimai ir šeimos artumas. Jautriais kadrais moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Po kelerių metų sugrįžome ten, kur ir prasidėjo mūsų draugystė su „Dobiliuko foto“ – į pasakiško grožio obelyną. Šiandien jame pienių jūra, kurioje paskendome tarsi debesyje. Gera būti čia… Stebėti, kaip augame ir keičiamės. Visada kartu“, – prie nuotraukų rašė K. Zvonkuvienė.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šešiamečius dvynukus auginantys Katažina ir Deivydas Zvonkai metų pradžioje ryžosi prabilti atvirai – jų sūnui Donatui nustatytas autizmo spektro sutrikimas. Su šia diagnoze šeima gyvena jau ne vienerius metus.

Atlikėja savo sekėjams socialiniuose tinkluose išsamiai papasakojo apie tai, kaip sužinojo apie sūnaus sutrikimą, su kokiais jausmais, iššūkiais jai teko susidurti ir kaip šeimai su tuo gyventi sekasi šiandien. Pasakojimu Katažina sutiko pasidalinti ir su naujienų portalu tv3.lt.

„Noriu padėkoti Dievui, kad per šį iššūkį, per šią kelionę leido man suprasti, kokia galia yra meilė, – ašarų neslėpė Katažina. – Mūsų kelionė su Donatu prasidėjo, kai jam sukako dveji metukai. Tuomet pastebėjome, kad kažkas truputį ne taip. Aš gal iki tol net nesureikšminau to, kad jis vengė prisilietimų, mėgo pabūti tyloje, nes mano vyras yra didelis intravertas. Tai aš vis ir nurašydavau tuos dalykus sakydama, kad jis panašus į tėtį, kad jo toks būdas. O Kornelija labiau mamytė, labiau kikenanti...

Taip mes gyvenome iki dvejų su puse metų. Bet vieną dieną su vyru nuvykome į darželį, kuriame vyko šventė. Vaikai tėvams paruošė pasirodymą. Šioje vietoje su vyru sustingome – mūsų sūnus elgėsi taip keistai, lyg kitame išmatavime. Jis buvo lyg kosmose, lyg nematė, negirdėjo žmonių. Kiti vaikai taip nesielgė. Tuomet supratome, kad kažkas nėra gerai.“

„Po pasirodymo susimąstėme dėl jo, bet į nieką nesikreipėme. Apskritai žodis „autizmas“ tuo metu mums buvo svetimas – nieko absoliučiai apie tai nieko nežinojome, tik teko girdėti nuogirdas“, – tuo metu sakė ji.