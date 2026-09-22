Karolis Murauskas išgyveno siaubingą vakarą: medikams teko gelbėti mamos gyvybę

Kaip socialiniuose tinkluose pasakojo K. Murauskas, tuo metu šeimos nebuvo namuose. Grįžę artimieji suprato, kad situacija labai rimta, todėl buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba.
Išgyveno siaubingą vakarą
„Šis vakaras mūsų šeimai buvo vienas baisiausių gyvenime. Staiga pradėjo stoti mano mamos širdis, o tuo metu mūsų nebuvo namuose. Grįždamas supratau, kad situacija labai rimta“, – savo socialinių tinklų istorijoje rašė stilistas.
Greitosios medicinos pagalbos medikai į įvykį atvyko nedelsdami ir suteikė moteriai būtiną pagalbą. Vėliau ji buvo išgabenta į ligoninę, kur, pasak K. Murausko, pagalba taip pat buvo suteikta operatyviai.
Sunkios akimirkos šeimai baigėsi laimingai – stilisto mama išgyveno. K. Murauskas nusprendė viešai padėkoti visiems prie jos išgelbėjimo prisidėjusiems medikams.
„Noriu iš visos širdies padėkoti greitosios medicinos pagalbos komandai, kuri atvyko nedelsdama ir ėmėsi veiksmų. Medikai suteikė būtiną pagalbą ir padarė viską, kad mano mama išgyventų“, – teigė jis.
Jis taip pat pabrėžė, kad tokiose situacijose ypač gerai supranti, kokia svarbi gali būti kiekviena medikų darbo minutė.
„Ačiū Jums už tai, ko neįmanoma įvertinti jokiais žodžiais – už galimybę dar apkabinti savo mamą“, – jautriai rašė K. Murauskas.
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