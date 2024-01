Kanye Westas pažėrė priekaištų savo žmonai: nusivylęs šeimynine padėtimi

K. Westo priekaištai žmonai išties stebina – teigiama, kad reperis kaltina B. Censori dėl to, kad po vienerių metų santuokos ji vis dar nepastojo. Be to, jis atsisako prisiimti atsakomybę už jų galimas vaisingumo problemas, skelbia portalas „Mirror“.

Kanye Westas svajoja apie kūdikį

Skandalingoji pora susižadėjo 2022 m. netrukus po to, kai reperis išsiskyrė su buvusia žmona, realybės šou žvaigžde Kim Kardashian. Kartu su buvusiąja jis turi keturis vaikus: North, Saint, Chicago ir Psalm.

Dabar Kanye, kaip pranešama, nori sukurti šeimą su Bianca, tačiau atsisako prisiimti atsakomybę už tai, kad jie vis dar negali to padaryti.

Šaltiniai atskleidė, kad Kanye nori sudaryti įvaizdį, jog yra vyriškas, vaikų vis susilaukiantis vyras. Tačiau informatoriai pripažino, kad tai toli gražu nėra tiesa. Be visa to, teigiama, kad K. Westas dažnai iki pat paryčių leidžia laiką su savo draugais, žmoną Biancą dažnai palikdamas miegoti vieną.

Praėjusį mėnesį reperis užsiminė, kad nori turėti daugiau vaikų, kai per vakarėlį Las Vegase atlikto freestyle tipo kūrinį. Įraše, kurį gavo portalas „Page Six“, jis repuoja: „Jūs jau žinote, kad esu impulsyvus / ir dar vienas kūdikis yra mano galutinis tikslas.“

Atskleidė, kiek trokšta turėti vaikų

Dar 2019 m. per pokalbį laidoje „The Late Late Show With James Corden“ Kanye pakartojo savo norus ir pasidalijo, kad nori dar kelių vaikų.

„Aš noriu septynių vaikų. Turtingiausias dalykas, kurį gali turėti, yra kuo daugiau vaikų“, – tąkart teigė jis.

Kai praėjusį rugsėjį Bianca ir Kanye atostogavo Italijoje, vienas moters drabužių derinys pakurstė gandus apie nėštumą. Ji vilkėjo permatomą kostiumėlį, o prie krūtinės ir pilvo buvo prisispaudusi pagalvę. Dėl to kilo spėlionių, kad ji gali slėpti žinią apie nėštumą, tačiau gandai nebuvo patvirtinti.

Paviešino provokuojančias nuotraukas

Primename, kad reperis K. Westas neseniai pareiškė, kad jo žmona, garsėjanti provokuojančiu stiliumi, 2024 m. vilkės dar mažiau drabužių.

Prieštaringai vertinamas reperis savo 18,4 mln. sekėjų paskelbė tris itin atviras Biancos nuotraukas. Prieš vienos iš jų parašė: „Šiais metais jokių kelnių.“

Vyras parodė savo žmoną, kuri vilkėjo ankštą, kailinę liemenėlę, itin atidengiančią jos kūną, ir stringus, rašo dailymail.co.uk.

Ji taip pat buvo susisukusi plaukus į juodą skarelę, kad išryškintų savo veido bruožus.

Kanye ir Bianca slapta susituokė praėjusių metų pradžioje.

Ji taip pat buvo pastebėta avinti tinklines kojines, kurios siekė vos žemiau kelių.

Kanye taip pat pasidalijo dar vienu žadą atimančiu vaizdu – asmenuke, kurioje jis stovi tarpduryje pilnai apsirengęs šalia kone nuogos Biancos.

Nuotraukoje moteris dėvėjo vos jos kūną dengiantį bikinį, juodą korsetą ir odinį paltą.