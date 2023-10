Kalėjimuose skambės klasikinė muzika

REKLAMA

REKLAMA

Koncertuose, skirtuose rašytojui Grigorijui Kanovičiui atminti, kurie vyks laisvės atėmimo vietose, laukiami nuteistieji ir čia dirbantys darbuotojai.

REKLAMA

Anot rašytojo, įkvėpusio labdaros fondo sukūrimą, „pasaulyje nėra geresnio vedlio už smuiką. Jis niekada nenuves tavęs ten, kur prekiaujama ir žudoma. Jam nėra ko veikti nei turgavietėje, nei karo lauke. Jo vieta ten, kur viešpatauja meilė ir džiaugsmas, kur triumfuoja taika ir teisingumas“.

„Klasikinė muzika – galingas orumo ir tikėjimo ateitimi atstatymo instrumentas, sugebantis atkurti viltį tamsiausiose pasaulio kampeliuose“, – sako labdaros fondo steigėjas Dmitrijus Kanovičius.

REKLAMA

REKLAMA

„Muzika – tai daugiau nei pramoga. Jos vibracijos gali mus nunešti į bet kurią būseną ar vietą. Kai groju kalėjimuose, jaučiu, kad muzika skamba ten, kur ir turi skambėti. Dalinuosi ja, nes nepriklausomai nuo socialinio sluoksnio, muzika – priklauso visiems“, – teigia pianistas, Kanados fondo „Looking at the Stars“ meno vadovas Darius Mažintas, jau ne kartą koncertavęs laisvės atėmimo vietose bei tai darysiantis ir šį kartą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Klasikinės muzikos turas vyks spalio 16-20 dienomis.

Šį kartą koncertai aplankys 5 kalėjimus tokiu grafiku:

spalio 16 diena – Kauno kalėjimas;

spalio 17 diena – Pravieniškių 1 ir 2 kalėjimai;

spalio 19 diena – Marijampolės kalėjimas;

spalio 20 diena – Panevėžio kalėjimas.

Penkių koncertų seriją atliks išskirtinis duetas: vokiečių ir lietuvių kilmės smuikininkas Martynas Švegžda von Bekker ir lietuvių pianistas D. Mažintas.

REKLAMA

Kartu jie atliks Bacho, Paganinio, Šozono, Franko, Brucho, Švėgždos ir Barkausko ir kitų kūrėjų kūrinius.

Per vizitą Lietuvoje įžanginį žodį kiekviename koncerte tars svečias iš Kanados – „Looking at the Stars“ direktorius, Tarybos narys Peter J. Lambert.

Fondas tradiciškai koncertų ciklus Lietuvos įkalinimo įstaigose dovanoja du kartus per metus – pavasarį ir rudenį.

REKLAMA

Labdaros ir paramos fondas „Looking at the stars“ unikalius klasikinės muzikos koncertus įkalinimo įstaigose, pabėgėlių stovyklose, senjorų namuose ir karo aukų atminimo vietose Kanadoje, Lietuvoje ir Ukrainoje inicijuoja nuo 2015 metų.

Iš viso iki šiol surengta virš 90 renginių (33 Lietuvoje), kuriuose apsilankė per 6000 klausytojų ir kurių vaizdo įrašus stebėjo milijonai žiūrovų.