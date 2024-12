„Kalėdų radijo“ eteryje Adomo Vyšniausko daina nurungė net „Last Christmas“

Išanalizavus šiais metais klausytojų užsakytus kūrinius, kurių pageidauta jau per tūkstantį kartų, išryškėjo netikėtas lyderis. Jaunasis atlikėjas Adomas Vyšniauskas su daina „Jeigu žinai ko tu nori“, bent jau kol kas „Kalėdų radijo“ eteryje pageidaujamas maždaug 3 kartus dažniau nei visų laikų kalėdinis kolektyvo „Wham!” hitas „Last Christmas“ ar lietuvaičių „2 Donatai“ daina „Žiemą gerai“.

„Kalėdų radijas“ – tai inovatyvus sprendimas, sukuriantis šventinę atmosferą prie eglutės. Sprendimo pagalba parko lankytojai savo telefone nemokamai gali išsirinkti dainą, kuri netrukus nuskambės kalėdiniame miestelyje. Radijo stotį galima girdėti Raudondvario dvare arba internete, specialiame „Kalėdų radijo” puslapyje.

„Kalėdų radijas“ – klausytojų dainų top 30

1. Adomas Vyšniauskas, „Jeigu žinai ko tu nori“

2. Wham! „Last Christmas“

3. 2 Donatai „Žiemą gerai

4. Abba „Happy New Year“

5. 16Hz „Grįšim per Kalėdas“

6. Katažina ir Irūna „Švęsim Kalėdas kartu“

7. Monika LIU „Šampanas (bul bul bul)“

8. Sia „Snowman“

9. Adomas Vyšniauskas „Prisimink“

10. Andrius Mamontovas „Kalėdos“

11. James TW „Last Christmas“

12. Chris Rea „Driving Home For Christmas“

13. Dru Hill „This Christmas“

14. Mariah Carey „All I Want For Christmas Is You“

15. Visos žvaigždės „Kalėdų naktį tylią“

16. Aaron Neville „Please Come Home For Christmas“

17. Acceptance „So This Is Christmas“

18. Antikvariniai Kašpirovskio dantys „Kalėdų senio arija“

19. Antis „Nauji Metai“

20. Antis „Nauji Metai [Feat. Leon Somov & Jazzu]“

21. Cher „Christmas, Baby, Please Come Home (feat. Darlene Love)“

22. Donny Montell „Štai ir vėl“

23. Džimba „Sninga iš meilės“

24. E.G.O. Ir Hit „Kalėdos kartu“

25. Frances „O Holy Night“

26. Visos žvaigždės „Stebuklas“

27. Abba „Little Things“

28. Ariana Grande „Last Christmas“

29. Band Aid „Do They Know Its Christmas“

30. Biplan „Kalėdų eglutė“