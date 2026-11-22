Filmas sukurtas pagal lietuvių autorės Ilonos Madelaine to paties pavadinimo bestselerį – „Nuodas“. Tai – romanas, kuris ne tik pakeri skaitytojus, bet ir ne vienam galėtų priminti „50 pilkų atspalvių“ istoriją.
Filmo anonsas:
Šią knygą yra skaitė ir J. Jurkutė, filme sukūrusi pagrindinį vaidmenį. Aktorė dar kiek anksčiau pasakojo, kuo romanas ją nustebino: „Vis atsiversdavau viršelį ir pasitikrindavau, ar romaną tikrai rašė lietuvė. Tikrai nesitikėjau, kad moters istoriją lietuviškai galima taip drąsiai ir šarmingai aprašyti. Prisipažinsiu, buvo vietų, kur teko nurausti (juokiasi).“
O štai filmą šiai intriguojančiai istorijai sukūrė Robertas Kuliūnas. Juostoje yra visko, ko reikia romantinių istorijų gerbėjams – meilės, išsiskyrimų, dramų, išdavysčių, nepaprastos draugystės ir, žinoma, aistros.
Elzė (J. Jurkutė) iš Šveicarijos į Lietuvą grįžta atostogų. Išsiilgusi draugių ir Lietuvos, gimtinėje moteris ieško tylos ir įkvėpimo kurti. Visa tai Elzė ir randa atokiame Dzūkijos kaime, kol jame nepasirodo Nojus (Vytautas Rumšas jaunesnysis).
Tiesa, tai – ne pirmasis jų susitikimas! Su Nojumi Elzė jau buvo susidūrusi naktiniame klube Vilniuje. Tačiau kaime gimsta aistra, kurioje susipina geismas, ilgesys ir baimė. Tik Elzės nepaleidžia praeitis – ją persekioja buvęs vaikinas. Ar du aistros apsėsti žmonės pajėgs nugalėti praeities šešėlius ir tiesiog mylėti vienas kitą?
Filmas „Nuodas“ žiūrovus suvilios ne tik intriguojančia istorija apie pavojingą trauką, bet ir aktorių J. Jurkutės ir V. Rumšo duetu. Kaip toli išdrįs nueiti gerai žinomi veidai, kai romanas nestokoja karščiausių fantazijų?
Nojaus vaidmenį sukūręs V. Rumšas jaunensysis jau anksčiau yra sakęs, kad filmas jam prilygo ir asmeninių ribų testui.
„Būtų sunku, jei ryšį reikėtų kurti su žmogumi, kurį matai pirmą kartą. Turbūt reikėtų iš pradžių pažindintis, vakarieniauti, kalbėtis. Tai, kad su Jurgita esame pažįstami daugiau nei 15 metų, kad esame vaidinę vienoje scenoje, kad vienas kitu pasitikime, leido jaustis gerai. Nežinau, ar su kuo kitu taip gerai jausčiausi, kaip su Jurgita“, – prieš filmo premjerą kino teatruose sakė jis.
Abu aktoriai dar prieš filmavimų startą drauge skaitė scenas ir mėgino į jas įsijausti. Be to, jiems buvo smalsu, kaip režisierius ketina perteikti knygoje perskaitytas intymias scenas?
„Vaidini meilę, o filmavimo kamera yra vos 15 centimetrų nuo tavo veido… Jautiesi tarsi šokį kuriantis choreografas – reikia suprasti, iš kurios pusės bučiuotis, kad ekrane atsidurtų tavo veidas, o ne viršugalvis. Ir dublis – ne vienas, ta pati poza vargina, o kartais pradedi nevalingai juoktis. Mudviem su Jurgita buvo nemažai tokių situacijų“, – apie filmavimo procesą pasakojo aktorius.
Filme vaidina J. Jurkutė, V. Rumšas jaunesnysis, Kęstutis Cicėnas, Vitalija Mockevičiūtė, Milda Noreikaitė, M. Gecaitė.
Aistringiausia lietuviško kino premjera „Nuodas“ – jau šį sekmadienio vakarą, 19.30 val. per TV3!