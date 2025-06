Justino Timberlake`o koncerte Lenkijoje nustebino kainos: palygino su Lietuva

Naujienų portalo tv3.lt skaitytoja atskleidė, kokios kainos vyravo Lenkijoje vykusiame koncerte.

Justino Timberlake koncerte Lenkijoje – lankytojus nustebinusios kainos: palygino su Lietuva

Nustebino kainos

Skaitytoja teigė, kad vienas dalykas ją labai nustebino: „Varšuvos stadionas talpina kiek daugiau nei 58 tūkst žmonių, kas nustebino, tai visai nebuvo jokių grūsčių, eilių, visur policija, eismas ir pėsčiųjų judėjimas reguliuojamas, labai tvarkinga ir saugu atrodė. Neleido neštis su savimi didesnių rankinių ar kuprinių, tik delninukes, už daiktų saugojimą 50 pln (apie 12 eur).“

Pasak jos, Lietuvoje buvo kur kas pigiau: „Nors, atrodo, kad Lenkijoje bus pigu, visai ne pigu, kainos Vilniaus, vietomis ir didesnės, pigiausias dešrainis 25 pln, kas yra beveik 6 eur, vanduo – apie 3,5 eur, nachos su padažu 9 еur. Keista, bet atrodo, kad Kaune per koncertą buvo pigiau! Negaliu patikėti.“

Atsiųstoje nuotraukoje matyti, kad:

Kukurūzų spragėsiai ir alus kainuoja 45 zlotus – apie 11 €

Dešrainis ir „Coca-Cola“ (500 ml) kainuoja 39 zlotai – apie 9 €

Kukurūzų spragėsiai ir „Coca-Cola“ (500 ml) kainuoja 39 zlotai – apie 9 €

Nachos ir „Coca-Cola“ (500 ml) kainuoja 53 zlotus – apie 12 €

Nachos ir alus (400 ml) kainuoja 59 zlotus – apie 14 €

Kukurūzų spragėsiai kainuoja 25 zlotus – apie 6 €

Nachos kainuoja 39 zlotus – apie 9 €

Zapiekanka (atviras sumuštinis) kainuoja 25 zlotus – apie 6 €

Zapiekanka (atviras sumuštinis) ir alus (400 ml) kainuoja 45 zlotus – apie 11 €

Kava (300 ml) kainuoja 12 zlotus – apie 3 €

Arbata (300 ml) kainuoja 12 zlotus – apie 3 €

„Coca-Cola“ (500 ml) kainuoja 16 zlotus – apie 4 €

Tiek pat kainuoja ir kiti populiarūs gėrimai – „Fanta“, „Sprite“.

Primename, kad naujienų portalo tv3.lt skaitytoja taip pat anksčiau dalijosi nuotraukomis iš prekybos vietų meniu – jose užfiksuotos tiek gėrimų, tiek pagrindinių patiekalų kainos.

Pasak jos, kainos – „festivalinio lygio“, tačiau tikras nusivylimas laukė sidro mėgėjų – jo apskritai nėra. Taip pat driekiasi didžiulės eilės, o vandens reikia laukti ilgai.

Nuotraukose matyti, kad:

500 ml vandens ir „Coca-Colos“ kainuoja po 3 €

Nealkoholinis „Švyturys Ekstra“ (500 ml) – 5 €

Pilstomas „Švyturys Ekstra“ (500 ml) ir butelinis (568 ml) – po 6 €

„Garage“ spritz kokteilis (400 ml) – net 7 €

Taip pat kiekvienam gėrimui taikomas 0,20 € depozitas už tarą, o atsiskaityti galima tik banko kortele.

Vis dėlto, daugiausia nepasitenkinimo sulaukė sidro trūkumas – nei alkoholinio, nei nealkoholinio varianto. „Vasara, koncertas po atviru dangumi, norisi kažko gaivaus – o pasirinkimo tiesiog nėra“, – rašė lankytoja.

Gėrimų kainas papildo ir maisto meniu. Maisto kainos taip pat ganėtinai aukštos. Prie pagrindinių patiekalų siūloma:

Kiaulienos šašlykas – 15 €

Saldžiarūgštė vištiena – 15 €

Plovas – 10 €

Vokiška dešrelė – 12 €

Karjera ir įvairūs pasiekimai

Justin Timberlake – tikrų tikriausias pramogų pasaulio talentas: įrašų atlikėjas, prodiuseris, dainų autorius ir aktorius. Per savo karjerą jis pardavė daugiau nei 54 milijonus albumų ir 63 milijonus singlų visame pasaulyje, taip pat dar 70 milijonų įrašų kaip grupės „*NSYNC“ lyderis. Justin Timberlake yra pelnęs dešimt „Grammy“ apdovanojimų pop, šokių ir R&B kategorijose, įskaitant sėkmingus solo albumus „Man of the Woods“, „The 20/20 Experience“, „FutureSex/LoveSounds“ ir jo debiutinį albumą „Justified“, taip pat už bendrus projektus su Jay-Z.

Atlikėjas gali pasigirti surinkęs daugiau nei 23 milijardus garso ir vaizdo perklausų bei peržiūrų įvairiuose platformose ir yra laimėjęs net keturis „Emmy“ apdovanojimus už įsimintiniausius pasirodymus laidoje „Saturday Night Live“. Kine jis taip pat yra įgarsinęs „DreamWorks“ animacinių filmų franšizės fenomeną „Troliai“, įskaitant trečiąją dalį „Troliai 3“, išleistą 2023 m. Jo hitas „Can’t Stop the Feeling!“ iš filmo „Troliai“ buvo nominuotas „Geriausios dainos“ kategorijoje 2017 m. „Oskarų“ apdovanojimuose.

Visai neseniai Timberlake išleido savo šeštąjį studijinį albumą „Everything I Thought It Was“, kuriame yra 18 visiškai naujų kūrinių, įskaitant hitus „Selfish“ ir „No Angels“. Šiuo metu JustinTimberlake leidžiasi į anšlaginį pasaulinį turą „The Forget Tomorrow World Tour“, kurio metu aplankys daugiau nei 50 miestų, tame tarpe ir Lietuvą.