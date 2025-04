Johno Cenos reikalavimai svečiams namuose atima žadą: tam pasiryžtų ne kiekvienas

Tiesa, WWE (Imtyninių organizacijos) legenda praėjusiais metais patvirtino, kad po 16 laimėtų pasaulio čempionų titulų ir 24 metus trukusios svaiginančios karjeros pakabino diržus ant vinies.

Nuo debiuto pagrindiniame WWE sąraše 2002 m. iki prieštaringai vertinamo perėjimo į pusę etato ir karjeros sidabriniame ekrane po kelerių metų – Cena žinomas ir dėl savo imtynių palikimo, ir dėl savo pasirodymų Holivude, skelbia unilad.com.

Tačiau praėjusią vasarą Cena patvirtino, kad visam laikui pasitrauks iš imtynių, o kovo mėnesį jis dar kartą šokiravo gerbėjus, tapęs blogiuku, kai nusitaikė į WWE čempioną Cody Rhodesą ir išskyrė jauną gerbėją minioje.

Cena dar kartą susikaus su Rhodesu per paskutinę savo karjeros „Wrestlemania“, kuri vyks balandžio 19 d., šeštadienį, ir balandžio 20 d., sekmadienį, Las Vegase esančiame „Allegiant“ stadione.

Cena ir Rhodesas susigrums, kai pastarasis bandys apginti neginčijamo WWE čempiono titulą.

2014 m. Cena ir jo tuometinė sužadėtinė, imtynininkė Nikki Garcia, dalyvavo realybės šou „WWE Total Divas“.

Jame buvo galima gana atvirai, nors ir šiek tiek komiškai, pažvelgti į asmeninį Cenos gyvenimą ir prieštaringas namų taisykles, kurių jis privertė laikytis visus namų svečius, įskaitant Nikki.

Vienas Cenos gerbėjas „Twitter“ paskelbė legendos „juokingiausių ir ikoniškiausių“ šou akimirkų vaizdo įrašą.

Garciai dar nespėjus nueiti į dušą, Cena greitai paėmė taburetę ir ištraukė iš jos „purviną“ treniruočių aprangą.

Cena įspėja: „Ei, Nicole... Ei, tai treniruočių reikmenys. Smirdinčių drabužių krepšys yra čia. O gražių drabužių krepšys yra čia“.

Tada Cena perkėlė drabužius ant kitos šalia esančios taburetės, prieš paimdamas keletą „smirdančių kojinių“ ir demonstruodamas, kaip jas deda į tinkamą krepšį, prieš tai apsimesdamas, kad krepšiai kalba.

Paaiškėjo, kad tai buvo tik ledkalnio viršūnė.

John Cena on 'Total Divas' delivered some of the funniest and most iconic moments on TV ever



Lets take a look back at history: pic.twitter.com/HPpknJQ02j