Italų grupė „Maneskin“ pristato dėmesį prikaustantį vaizdo klipą

Vos per kelis mėnesius kultine tapusi italų roko grupė „Maneskin“ pristato pikantišką singlo „I Wanna Be Your Slave“ vaizdo klipą. Tai – tarsi vujaristinis žvilgsnis į uždraustus, vietomis net neetiškus geismus. Šio vaizdo klipo žinutė – mūsų prigimtis verčia mus tapti netobulais nusidėjėliais, kuriems reikia atpirkimo.