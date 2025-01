Išgirdusi, kaip draugė pavadino dukrą, moteris nustėro: tokios reikšmės nenorėtų niekas

Viena pora manė, kad prieš daugelį metų susitarusi dėl vardo Zadie savo būsimam vaikui išvengė visų problemų. Dabar jie laukiasi dukters ir buvo tvirtai apsisprendę naudoti savo mėgstamą vardą, rašo mirror.co.uk.

„Mums reikia kito vardo“

Viena jų draugė, kuri taip pat laukiasi, bet keliais mėnesiais vėliau, pasidalijo savo išrinktu vardu, kuris taip pat yra Zadie. Pora sutriko, bet nenorėjo nieko sakyti savo draugei, nes tai buvo nereikšmingas sutapimas, tačiau dabar jie jaučiasi įpareigoti pakeisti pasirinktą vardą.

Reddit, po įrašu pavadinimu „Padėkite, jie pavogė mūsų vardą!“ nėščia moteris paaiškino: „Mes negalime jiems to pasakyti, o esame tokie artimi, kad negalime savo kūdikio pavadinti tuo pačiu vardu. Mums reikia kito vardo“.

Apie tai, kad jie pasirinko Zadie vardą, ji pasakojo: „Mums patiko, kad jis yra literatūriškas, skamba šauniai, bet ne per daug madingai, unikaliai, bet ne per daug iš piršto laužtas. Trumpas ir saldus. Mūsų pavardė yra daiktavardis, todėl su vardais turime būti atsargūs. Pavyzdžiui, mums taip pat patiko vardas Iona, bet su mūsų pavarde jis skambėtų kaip „I Own A“ [tada mūsų pavardė]“.

Tada ji paprašė pateikti pasiūlymų.

Žmonės noriai dalijosi savo mintimis komentarų skiltyje

Keli vartotojai atskleidė alternatyvią vardo Zadie reikšmę.

Vienas žmogus sakė: „Zadie jidiš kalba reiškia senelį. Man tai būtų tikrai keistas vardas“.

Kitas, pritardamas jam, parašė: „Mano vaikų pradinėje mokykloje yra mergaitė, vardu Zadie, ir man labai smagu, kad žmonės savo jaunas mergaites vadina „seneliu“. Asmeniškai aš manau, kad bet kuris ne žydas turėtų rinktis šį vardą, jei jis jam patinka. Yra tik tiek daug dviskiemenių garsų, ir sunku išrinkti vardą, kuris kažkokiu būdu nereiškia kažko neigiamo kitoje kalboje“.

Trečiasis pasakė: „Zadie skamba kaip Sadie, norinti būti pikantiška“.

O kitas pakartojo ankstesnes mintis apie kitą vardo reikšmę: „Jaučiu, kad šalia bet kurios žydų bendruomenės ir žmonės pagalvos, kad jos vardas yra senelė. Taip aš vadinau savo prosenelį. Mano tėčio pusė yra žydų kilmės, o aš augau katalikiškai, todėl net nesimokiau daug hebrajų kalbos ar jidiš“.

Tačiau kitas pridūrė: „Niekada nelabai suprantu tokių komentarų, nes daugybė vardų skirtingomis kalbomis reiškia skirtingus dalykus. Atrodo, kad nesugebi pamatyti vardo už savo paties konteksto ribų, o tai yra beprotiška, turint omenyje, kiek žmonių sutiksi per gyvenimą“.