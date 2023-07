Išgirdus, kokį vardą vaikui duos mama, liko šokiruoti: „Tai gėlė, ne vardas“

Diskusija socialiniuose tinkluose kilo po to, kai viena moteris internete pasidalijo neįprastu, nors ir gražiu vardo pasiūlymu. Savo įraše „Reddit“ ji paaiškino, kad jai jis labai patinka.

„Ką manote apie vardą Chrizantema? Kokia pirmoji reakcija išgirdus tokį vardą? Konkrečiai mergaitei vardas – Chrizantema Fae“, – dalinosi ji klausimu su kitais, rašo mirror.co.uk.

Moteris pridūrė: „Man patinka ilgi vardai, nes taip yra daugiau variantų, kaip juos galima trumpinti, pavyzdžiui, Chris, Chrissy.“

REKLAMA

REKLAMA

Deja, ne visus sužavėjo toks vardas. Vienas žmogus rėžė: „Nekenčiu šio vardo. Tikrai labai labai jo nemėgstu“.

„Tai gėlė, ne vardas“

„Pirmoji reakcija, kad toks vardas yra per daug ilgas“, – atsakė kitas, o trečiasis pridūrė: „Toks sudėtingas, sunkiai ištariamas ir apskritai mano skoniui šiek tiek per daug neįprastas vardas. Tik pabandykite įsivaizduoti, koks jausmas būtų visą gyvenimą gyventi su tokiu vardu. Manau, dėl to kiltų nemažai iššūkių“.

REKLAMA

Tuo tarpu viena komentatorė atskleidė: „Kaip ikimokyklinio ugdymo mokytoja, turėčiau labai daug darbo bandydama išmokyti vaiką, kaip parašyti ir ištarti savo vardą!“

Antrasis teigė: „Vardas gal ir gražus, tačiau mokytojai svarstys, ar taip nekenčiate savo vaiko, be to, atrodysite kaip didžiausi savanaudžiai. Skamba žiauriai, nors, kaip sakiau, tai gražus vardas, bet su juo bus nemažai problemų.“

Kažkas kitas rašė: „Aš jausčiausi blogai dėl jūsų vaiko iki kol ji pradės eiti į kokią 10 klasę. Iki to laiko, kai jau bus baigusi vidurinę mokyklą, ji arba išdidžiai visiems pasidžiaugs savo vardu, arba skubės susigalvoti pravardę, kuria norėtų būti vadinama.“