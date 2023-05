Iš viešumos dingusi Vita Jakutienė – apie vaikus ir planus sugrįžti į sceną: pirma padarau, o tik tada kalbu

Anksčiau „Naujųjų pupyčių“ grupėje kartu dainavusi su Oksana Pikul, Skaiste Steikūnaite ir Neringa Šiaudikyte, V. Jakutienė dar 2016-aisiais paliko muzikos pasaulį ir pasuko į verslą. Tuomet moteris įkūrė savo nuosavą drabužių tinklą „Dolce Vitta botique“, kuriuo rūpinasi ir dabar.

Kaip tikina pati pašnekovė, muziką ji paliko norėdama daugiau dėmesio skirti šeimai ir trims savo vaikams – sūnui Armandui bei dukroms Nikoletai ir Deimantei.

Šiomis dienomis moteris laikosi kiek toliau nuo viešumos ir savo asmeninio gyvenimo dalėmis dažnai nesidalija. Vis dėlto gimtadienio proga ji sutiko duoti interviu.

Portale tv3.lt – pokalbis su Vita Jakutiene apie gimtadienį šeimos rate, vaikus bei ateities planus.

Šiandien – ypatinga diena. Ar trankiai mėgstate atšvęsti savo gimtadienius?

Gimtadienių nešvenčiu, jų nelabai mėgstu apskritai. Manau, kad reikia švęsti kiekvieną dieną, o ne tik gimtadienius. Tuo labiau, kad turiu tris vaikus, jų gimimo dienų žymiai labiau laukiu, nei savosios (šypsosi).

Man pati gražiausia šventė yra Kalėdos, kai susėdame visi kartu pabendrauti. O gimtadieniai man būna geriausi šeimos rate – nematau būtinybės vakarėliams ar metais planuotos šventės su tematika. Labiau mėgstu eiti į kitų šventes, nei pati savo švęsti.

Kokius gimtadienius mėgsta jūsų vaikai?

Maži vaikai labai mėgsta, kai tėvai jiems surengia gimtadienius. Pastebėjau, kad kuo jie vyresni, tuo labiau gimtadienius nori švęsti bendrame savo draugų rate. Tačiau visada noriu, kad kiekvieną gimimo dieną – tiek mano, tiek vaikų – paminėtume šeimos rate. Toliau – vaikų pasirinkimas.

Pastaruoju metu mažai rodotės tiek viešumoje, tiek socialiniuose tinkluose. Pavargote nuo dėmesio, viešumo?

Visada sakau: laimė mėgsta tylą. Nesu prisirišusi prie socialinių tinklų, nors kartais tikrai norisi pasidalinti gražiomis gyvenimo akimirkomis, tačiau tuo pačiu kartais viską norisi pasilikti tik sau.

Nesu nuomonės formuotoja ir savo gyvenimo nedemonstruoju. Man atrodo, kad tai jau atgyvenau anksčiau, kai apie mane visi rašė, apkalbėjo (šypteli).

Dabar daugiau laiko leidžiu prie darbų, šeimai, todėl žymiai mažiau rodausi socialinėje erdvėje. Bet visiškai jos neatsisakau. Nesu niekam įsipareigojusi daryti reklamų, dėl to nesu prie socialinių tinklų pririšta.

Anksčiau didelę dalį jūsų gyvenimo užėmė muzika, scena. Ar planuojate vėl į ją grįžti?

Kai susilaukiau trečiojo vaikelio, nebegrįžau į sceną, nieko nebegalvojau apie muziką. Dabar scena mano gyvenime ant klaustuko. Apie tai tikrai mąstau.

Kai buvau jaunesnė ir neturėjau vaikų, mano dienotvarkė buvo labai užimta, turėjau daug veiklos, dažnai lipdavau ant scenos. Dabar esu mama su trimis vaikais, todėl mano laisvas laikas truputį apkarpytas, veiklų daug neprisigalvosi. Noriu daugiau laiko praleisti su šeima, su savo vaikais. Tačiau visada pirma padarau, o tik tada kalbu.

Bet scenos pasiilgstate?

Tikrai taip. Labai ilgiuosi to laiko, kai mes su merginomis važiuodavome į koncertus. Nesu iš tų, kurios nepasiilgtų tokių dalykų.

Gal matote savo vaikų polinkį į muziką?

Mano vaikai tikrai nelinksta į muziką, muzikantų šeimoje neturime. Nesu iš tų mamų, kurios vaikui lieptų lankyti tam tikrą būrelį vien tik dėl to, kad aš taip noriu. Manau, kad kad vaikas turi pats nuspręsti apie savo ateitį. Pavyzdžiui, mano sūnus lanko krepšinį dėl to, kad to nori jis, o ne aš. Bet jei jis norės būti muzikantu, tikrai jam neužkirsiu kelio.

Kalbant apie kitus dalykus – neseniai Lietuvoje šventėme Motinos dieną. Ar ji jums svarbi?

Mano vaikai pasveikino su šia švente, o pati aš šios šventės nesureikšminu. Pati sveikinu savo mamą, bet ne tik per Motinos dieną. Mamą dažnai nustebinu gėlėmis, dėmesiu, ir manau, kad Motinos diena turėtų būti minima daugiau kartų per metus, ne tik pirmą gegužės sekmadienį. O geriausia dovana, kurią galiu gauti iš vaikų, neabejotinai yra dėmesys.