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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Į Italiją nuvykusi Ieva Šadžiūtė parodė, kas ten dedasi: vaizdai pribloškia

2026-10-20 17:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 17:27
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Į Milaną nuvykusi sprinterė Ieva Šadžiūtė pasidalijo vaizdais, kurie gerokai skiriasi nuo įprastų turistinių kadrų. Vaizdo įraše matyti skaudi realybė, su kuria šiuo metu susiduria miestas – išdaužyti parduotuvių langai, apgadinti lauko baldai ir ant šaligatvio pažirusios stiklo šukės. 

Į Italiją nuvykusi Ieva Šadžiūtė tokio siaubo išvysti nesitikėjo
GALERIJA (5)

Į Milaną nuvykusi sprinterė Ieva Šadžiūtė pasidalijo vaizdais, kurie gerokai skiriasi nuo įprastų turistinių kadrų. Vaizdo įraše matyti skaudi realybė, su kuria šiuo metu susiduria miestas – išdaužyti parduotuvių langai, apgadinti lauko baldai ir ant šaligatvio pažirusios stiklo šukės. 

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I. Šadžiūtė „TikTok“ platformoje paviešino vaizdo įrašą iš Milano. 

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Milane per protestą vyko susirėmimai

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Parodė, kas dedasi 

Eidama gatve mergina filmuoja, kas šiuo metu vyksta mieste – įraše matyti išdaužyti parduotuvių langai, išversti lauko baldai, ant grindinio išmėtytos šukės.

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Situacija merginai kelia nerimą – prie vaizdo įrašo ji trumpai parašė: „Tikiuosi, pavyks mums saugiai grįžti į kambarį.“

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Kitame vaizdo įraše Ieva pridūrė: „Jūs neįsivaizduojat, kas vyksta Milane. Mes ką tik slėpėmės „Starbucks“. Čia žiauriai baisu.“

Primename, kad Milane sekmadienį antrą dieną iš eilės vyko jaunuolių ir policijos susirėmimai, per kuriuos daugiausia juodai apsirengę užpuolikai mėtė butelius, plėšė parduotuves ir niokojo turtą aplink centrinę Duomo aikštę.

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Šiauriniame mieste policija nuo šeštadienio sulaikė daugiau kaip 200 žmonių, pranešė naujienų agentūra „Ansa“.

Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pirmadienį sušaukė saugumo posėdį smurto klausimams aptarti, įvykiams primenant kai kurias chaoso ir plėšikavimo scenas Paryžiuje.

Milane susirėmimai prasidėjo šeštadienį per sankcionuotą demonstraciją dėl pragyvenimo išlaidų. Panašių neramumų po kitų protestų kilo ir šiauriniuose Bolonijos bei Turino miestuose.

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@ieva.sadz

aš neturiu žodžių…

♬ original sound - 𝑰𝒆𝒗𝒖𝒕𝒆

Sekmadienį Milano aikštėje policija grupėms išvaikyti panaudojo ašarines dujas ir vandens patranką, o vaizdo įrašuose matyti, kaip kaukėti jaunuoliai mėto daiktus į policijos automobilius.

Prekybos gatvėje, vedančioje nuo Duomo aikštės, buvo išplėštas prekybos centras, apverstos šiukšliadėžės, nuniokoti motoroleriai ir dviračiai.

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