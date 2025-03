Harry Styles gyvenime – naujas pasiekimas

31 metų „Grammy“ laureatas, kuris nuo 2023 m. liepos, kai baigė savo gastroles „Love On Tour“, nebuvo viešumoje, išbėgo į miesto gatves kartu su kitais dalyviais.

Socialiniuose tinkluose pasirodę vaizdo įrašai rodo, kad „Watermelon Sugar“ atlikėjas vilkėjo juodus bėgimo šortus ir juodą „Nike“ džemperį su prisegtu numeriu priekyje. Jis avėjo ryškiai geltonus „Nike“ bėgimo batelius, o plaukus nuo veido prilaikė balta galvos juosta. Harry taip pat buvo pastebėtas klausantis muzikos per „AirPods“ ausines, rašo dailymail.co.uk.

Nepaisant intensyvaus bėgimo, dainininkas neprarado geros nuotaikos – jis pademonstravo sklandų žingsnį, mojavo gerbėjams ir net dėkojo už palaikymą. Viename klipe matyti, kaip jis šypsodamasis rodo nykščius į viršų prabėgdamas pro žiūrovus.

Harry Styles sužibėjo naujame amplua

Remiantis preliminariais oficialiais Tokijo maratono duomenimis, Stylesas finišavo per 3 valandas 24 minutes ir 7 sekundes (bendras laikas – 3:37:19). Palyginimui, vyrų varžybų nugalėtojas Tadese Takele trasą įveikė per 2:03:23, o Harry užėmė 6 010 vietą iš 26 706 finišavusių bėgikų.

Renginyje, kurio dalyviai bėgo maršrutu, simbolizuojančiu Tokijo praeitį, dabartį ir ateitį, dalyvavo daugiau nei 37 000 užsiregistravusių bėgikų.

Ypač įspūdingas buvo Hario pastovumas – pirmąją maratono pusę jis įveikė per 1:42:03, antrąją – beveik tokiu pačiu tempu, per 1:42:04, rašo „Runner's World“. Vidutinis jo greitis siekė 7:47 min. per mylią, o greičiausią 5 km atkarpą – 23:16 – jis užfiksavo tarp 30 ir 35 km ribos.

Pranešama, kad „One Direction“ grupės vadovai kreipėsi į narius dėl galimybės gyvai pasirodyti kovo 1 d. renginyje. Tačiau, kaip skelbia „The Sun“ šaltiniai, Harry, Niall Horan, Louis Tomlinson ir Zayn Malik nusprendė šios idėjos atsisakyti.

Po buvusio grupės nario Liam Payne tragiškos mirties spalio mėnesį, kai jis, būdamas 31-erių, nukrito nuo viešbučio balkono Argentinoje, „One Direction“ nariai vėl atnaujino ryšius. Oficialiai paskelbta, kad Liam mirties priežastis – „politrauma“, t. y. daugybiniai kūno sužalojimai.

Nepaisant atsinaujinusio bendravimo, artimiausiu metu grupė neplanuoja jokių projektų kaip „One Direction“.