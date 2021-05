Grupės „Makcu Pikchu“ naujas vaizdo klipas apie dramatiškus jausmus ir nepaprastus išgyvenimus

Dvasinio tobulėjimo istorija

„Išgyvendami skausmingas situacijas kartais pernelyg pasineriame į savo jausmus. Pastaraisiais metais, kai buvome uždaryti dar ir fiziškai, pabėgti nuo savo minčių buvo dar sunkiau. Daina pasakoja apie tai,kad nereikia aklinai užsidaryti savo vidiniame pasaulyje, norint išsigydyti nuo skausmo reikia stoti prieš jį ir pažvelgti jam į akis“, – teigia E. Petrulis. Paprastai anglų kalba dainoms tekstus rašantis muzikantas sako, kad šįkart norėjosi kuo nuoširdžiau, atviriau prabilti į klausytoją, todėl ir daina lietuviška. Kitas grupės narys Gediminas Andriškevičius patvirtina, kad lietuviško skambesio „Makchu Pikchu“ repertuare bus ir daugiau: ruošiamas visas albumas lietuvių kalba.

Į susitikimą su savo šešėliu

Bosine gitara grupėje grojantis Gediminas kartu ir prodiusavo naujosios dainos vaizdo klipą. Jis pasakoja, kad vokalisto Edgaro sukurti žodžiai ir gitaros akordai tapo pirmuoju impulsu dainai gimti. Anot Gedimino, pavyko nufilmuoti profesionalų vaizdo klipą, kuriame slypi žinutė apie tai, kad neverta gręžiotis atgal ir užsisukti savo vidinėje rutinoje. Vaizdo klipo režisierius Lauris Matulionis pasakoja, kad šią idėją pavyko įgyvendinti, vaizduojant herojaus ėjimą susitikti su savo šešėliu – tamsiąja puse. Klipe atsispindi amžinai aktuali tema – žmogus išsigelbėja tik priėmęs ir paleidęs tai, kas jį slegia.

Lietuviškos scenos rinktinė

Lietuviškieji scenos džentelmenai „Makchu Pikchu“ susikūrė 2013-ųjų metų gale. Po šiuo mistišku pavadinimu slepiasi patyrusių ir charizmatiškų muzikantų komanda. „Makchu Pikchu“ tai – Edgaras Petrulis (vokalas), Rytis Taraila Tankevičius (gitara), Gediminas Andriškevičius (bosinė gitara), Vytis Smolskas (klavišiniai) ir Vytis Vainilaitis (mušamieji).

Anot muzikos kritiko Ramūno Zilnio, kolektyvai ir atlikėjai, su kuriais yra groję šios grupės nariai – Jurga Šeidukytė, „Saulės kliošas“, „Pieno lazeriai“, „Bitės“ – liudija, kad reikalą turime su lietuviškos scenos rinktine.

Muzika tinkanti ir filmams, ir festivaliams

„Makchu Pikchu“ kūryboje susipina įvairūs muzikos žanrai ir stiliai: rokas su elektronika, pop muzika su indie, funk garsais. 2014-aisiais grupė pristatė debiutinį albumą „Gentleman's Rising“, o 2019 m. – antrąjį albumą pavadinimu „Home“. Grupė taip pat yra sukūrusi dainų su tokiais atlikėjais kaip Šorena („Dreaming“), Svaras („Popieriniais takais“). Grupės sukurta daina „Why

Do We Think So“ skambėjo Mariaus Ivaškevičiaus filmo „Santa“ pristatomajame klipe. Vėliau buvo darbas su režisiere Jurga Zabukaite, kuriant garso takelį filmui „Romantiniai paukščio kliedesiai“. Šiam filmui muziką sukūrė grupės nariai G. Andriškevičius ir R. Tankevičius. „Makchu Pikchu“ sukurta daina taip pat skambėjo seriale „Meilė kaip mėnulis“. Sėkmingų metų darbus vainikavo grupės laimėta nominacija „Metų proveržis“ Muzikos asociacijos metų apdovanojimuose (M.A.M.A.) 2014-aisiais. Grupė koncertavo laidos filmavime LRT Opus „Ore gyvai“, LRT laidoje „Visu Garsu“, festivaliuose „Žagarės vyšnių festivalis“, „Karklė“, „Rockmergė“ ir kt., taip pat suorganizavo daug įsimintinų autorinių koncertų įvairiuose Lietuvos miestuose.

Šiuo metu grupės narių planas yra išleisti albumą lietuvių kalba, skirtą lietuvių auditorijai.