Gražinos Baikštytės gyvenime – naujas posūkis: „Man buvo labai sunku suprasti...“

Po daugybės Amerikoje praleistų metų G. Baikštytės personažas Regina su vyru grįžta į Lietuvą švęsti Kalėdų. Kaip tik dėl tos priežasties Kalėdų labiausiai nelaukia populiarus radijo laidų vedėjas Vilius, kurį vaidina Leonardas Pobedonoscevas. Žinia apie tai, kad į Lietuvą gyventi grįžta tėvai, kadaise palikę jį, dar mažą berniuką, augti su močiute, jį pribloškia.
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Senos nuoskaudos graužia Viliaus širdį, jis pasirengęs padaryti viską, kad tik išvengtų bendros Kalėdų vakarienės. Tačiau jo bandymai išskraidinti šeimą į Dubajų, įsivelti į muštynes, susilaužyti kaulus ar net pakliūti į kalėjimą griūna vienas po kito.
Jauki, šilta ir nostalgiška režisieriaus T. Vidmanto komedija „Kalėdų nelaukiant“ Lietuvos kino teatruose pasirodys lapkričio pabaigoje. Kalėdinė istorija apie praradimus ir atradimus, apie šeimą, ilgesį, ilgai širdyje slėptą meilę ir norą nekartoti klaidų, kurias kadaise padarė tėvai, sujaudins ne vieno širdį.
„Man buvo labai sunku suprasti savo personažę – kaip galima savo vaiko nematyti ir nepasigesti keturiasdešimt metų?!“ – stebisi G. Baikštytė. Dvi dukras – Mariją ir Viktoriją – užauginusi aktorė šeimos ryšius ypač brangina ir puoselėja.
Gražina prisipažįsta, kad filme vaizduojama situacija sukėlė daug klausimų, tačiau ji sako mėginusi perteikti personažės kaltę ir pasimetimą, o ne teisti jos pasirinkimus. „Juk gyvenime būna visaip...“ – švelniai atsidūsta.
Reginos personažas, pasakoja, natūraliai įgavo dabar jau šviesios atminties jos sesers Loretos bruožų. „Loreta prieš daug metų emigravo į Ameriką, ten ilgai gyveno, grįždavo mūsų aplankyti ir rengdavo čia giminės susiėjimus. Dabar šią tradiciją tęsia jos dukra, taip pat Valstijose gyvenanti Rovena. Amerikoje gimusi, ištekėjusi už amerikiečio, ji puikiai kalba lietuviškai ir sugeba Kalėdoms surinkti visą Baikštiją, visą mūsų giminę“, – pasakoja.
Iš pradžių su režisieriumi svarstę, galbūt jos personažas lietuviškai galėtų kalbėti su akcentu, šios minties filmo kūrėjai galiausiai atsisakė. „Būčiau galėjusi ištraukti tą akcentą, žinau, kaip kalba kai kurios Amerikos lietuvės, tačiau mano sesuo taip nekalbėjo, dukterėčia nekalba, vadinasi, gali būti ir kitaip“, – sako aktorė ir priduria, kad filme atsidūrė ir dar vienas tikras amerikietiškas daiktas – kadaise sesers padovanotas leopardo rašto namų chalatas. Filmo rekvizitui jis puikiai tiko.
Suknelės netrukus įvyksiančiai premjerai nepriekaištingu stiliumi garsėjanti G. Baikštytė nesisiūdina, sako, drabužių – pilna spinta, tereikės gerai paieškoti. „Senos suknelės juk turi savybę po kurio laiko ir vėl ateiti į madą“, – juokiasi.
Premjeros vakarą kino teatre aktorė tikisi išvysti labiausiai laukiamas savo viešnias – anūkes Gabrielę ir Dominyką. Sako, smalsu, kaip jos reaguos pamačiusios močiutę ekrane: „Joms tikrai turėtų filmas patikti, džiaugiuosi, kad anūkės pamatys, man įdomi jų reakcija. Nežinau, ar Gabrielei ir Dominykai daro įspūdį, kad močiutė aktorė, rašytoja. Jos mane mato televizoriaus ekrane, žurnaluose, bet statusų šeimoje mes neakcentuojame. Joms esu močiutė ir tiek.“
Kino aikštelės, prisipažįsta Gražina, buvo pasiilgusi. Vis dėlto grįžimas kėlė ir šiokių tokių abejonių – maža ką, juk seniai nesifilmavo, o lietuviškame kine – išvis nedaug, baiminosi nuvilti režisierių. Tačiau bendras darbas su režisieriumi T. Vidmantu ir jo patarimai aktorę nuramino. Sako, su režisieriumi greitai radusi bendrą kalbą ir juo pasitikėjusi.
Vis dėlto per tuos metus kino aikštelėje įvyko daugybė pasikeitimų. „Negaliu pasakyti, dabar geriau ar blogiau – tiesiog kitaip. Daug planavimo, procesas sklandus, filmavimo grupė dirbo išties nepriekaištingai. Žinoma, teko laukti savo scenų, kiek pavargome, bet darbas buvo nepaprastai malonus, gera grįžti į kiną“, – sako aktorė, pastaruoju metu savęs daug atiduodanti knygoms apie teatro ir kino legendas.
Šiuo metu jos kompiuteryje gimsta nauja knyga, šį kartą – apie aktorių Arūną Sakalauską.
Kalėdinis, švelnus, šiltas ir nostalgiškai juokingas T. Vidmanto filmas visai šeimai „Kalėdų nelaukiant“ – nuo lapkričio 27 dienos. Filmo kūrybos procese T. Vidmantą lydėjo ilgametė kūrybinė komanda, kurią jis vadina savo trečiąja šeima: operatorius Ronaldas Buožis, kompozitorius Vytautas Bikus, montuotojas Žilvinas Kuzma, pirmasis režisieriaus asistentas Robertas Kuliūnas, garso režisierius Martynas Tamulis, prodiuseriai Deividas Misiulis, Mantvidas Žalėnas, Jurgita Rakauskaitė ir daugelis kitų.
Filme vaidina L. Pobedonoscevas, Lina Rastokaitė, Odilė Vydmantaitė, Kristupas Čipkus, G. Baikštytė, Rimantas Bagdzevičius, Kirilas Glušajevas, Marius Jampolskis, Markas Butkus, Josif Baliukevič, Vitalija Mockevičiūtė, Ieva Delininkaitytė, Milda Noreikaitė, Donatas Šimukauskas, Rasa Marazaitė ir Dalia Michelevičiūtė.
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