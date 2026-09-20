Gintarė Slausgalvienė – apie 4 nėštumą, išgirstą skaudžią žinią ir kaip auklėja vaikus: „Man labai svarbu...“

Apie netikėtą ketvirtojo vaiko laukimą, jautrias dukrų reakcijas ir šį nėštumą lydinčius sutapimus G. Slausgalvienė atvirai papasakojo naujienų portalui tv3.lt.
Nėštumą lydi skaudi netektis
Prieš keletą metų, laukdamasi trečiosios dukros, G. Slausgalvienė susidūrė su rimtais išbandymais – nėštumo metu jai buvo diagnozuotas plaučių uždegimas, o skydliaukėje aptiktas nepiktybinis darinys. Nors šįkart laukimas klostosi sklandžiai, džiaugsmą lydi ir skaudus išgyvenimas – vos sužinojusi apie šeimos pagausėjimą, Gintarė sulaukė žinios apie artimo žmogaus netektį.
„Jau po kelių dienų, kai sužinojau, kad laukiuosi, mane pasiekė žinia apie tėčio netektį. Fiziškai jaučiausi gerai, nėštumas klostėsi sklandžiai, bet emociškai viskas labai persipynė. Tiesa, jau beveik metus gyvenome su nerimu dėl tėčio sveikatos, buvo nuverkta ne viena ašara. Todėl ir nėštumas labai jautrus – iš vienos pusės džiaugiesi ir tau be galo gera, o iš kitos – skaudu...“ – atviravo G. Slausgalvienė.
Kaip atskleidė Gintarė, ketvirtojo vaikelio laukimą lydi ir daugybė simboliškų bei jautrių sutapimų. Moteris pastebėjo, kad numatoma kūdikio gimimo data yra visai netoli jos tėčio gimtadienio. Vėliau, sužinojus kūdikio lytį, emocijos dar labiau sustiprėjo.
„Kai gydytoja patikslino datą, ji buvo maždaug vasario 8–9 dieną, o mano tėčio gimtadienis – vasario 16-ąją. Jau tada pajutau pirmą jautrumo bangą. O kai sužinojau, kad laukiamės dar ir berniuko, viską išgyvenau dar kartą. Be to, kai tėtis išėjo, pas mus atskrido gandrai. Nieko panašaus anksčiau nebūdavo, o tuomet tie gandrai taip įkyriai net ant namo stogo nutūpdavo, kaimynai fotografavo ir juokavo, kad kažkam bus gandrų. O mes dar nežinojome, kad laukiuosi.
Vėliau draugų kompanijoje viena mama, auginanti tris mergaites ir ketvirtą berniuką, juokais sakė: „Žiūrėkit, galite bandyti.“ Po kelių savaičių sužinojau, kad laukiuosi, o vėliau pasitvirtino, kad ir mūsų šeimą papildys berniukas. Tad buvo labai daug tokių įvairių sutapimų ir įdomybių“, – šyptelėjo Gintarė.
Nors šiandien netrūksta įvairiausių kūrybingų būdų pranešti partneriui apie šeimos pagausėjimą, Gintarė vyrui šią žinią pranešė be jokių didelių siurprizų. Moteris pripažino, kad nėštumas jai ir pačiai tapo tikra staigmena, tad ir vyrui Tomui apie tai pasakė spontaniškai.
„Šįkart man pačiai buvo šioks toks šokas, nes dar žindžiau mažylę, nebuvau to nutraukusi, todėl tikrai nesitikėjau. Sakiau Tomui: „Eik, pasižiūrėk, palikau ten, turbūt man akyse vaidenasi.“ Jis net nežinojo, ko eina žiūrėti. Pamatė tas dvi juosteles, grįžo ir klausia: „Tai čia jau reiškia, kad taip?“ Tada tiesiog prisėdome ir pasakėme: dar vienas džiaugsmas“, – dalijosi ji.
Pasak pašnekovės, vyras Tomas apie didelę šeimą yra kalbėjęs ne kartą ir netgi juokavęs, kad jam patiktų auginti penkis vaikus. O ar pati Gintarė svajojo apie tiek atžalų?
„Dėl trečio vaiko apskritai kalbų nebuvo – tikrai jo norėjau. Kai pagimdžiau antrąją, išvažiuodama pasakiau, kad grįšiu su sūnumi. Slaugytojos ir gydytojas juokėsi: „Jetau, ką tik pagimdei, važiuok namo ilsėtis, ką tu čia kalbi apie kitą gimdymą?“ O aš tada buvau įsitikinusi, kad turi būti sūnus. Matyt, tas noras kažkur užsikodavo mintyse“, – prisiminė G. Slausgalvienė.
Žinia apie šeimos pagausėjimą ypatinga tapo ir trims dukroms. Gintarė neslepia – mergaitės naujieną priėmė labai šiltai, o ypač jautriai į ją sureagavo vyriausioji.
„Vyresnėlė labai susigraudino, apsiašarojo ir tarė: „Kaip faina, kaip miela.“ Vidurinioji, kai laukiausi Adrijos, dar buvo mažesnė ir nelabai suprato, kas vyksta, o dabar iškart sureagavo: „O geras!“ Ji jau sudėliojo, kad Vakarė augins Adriją, o ji pati rūpinsis lėliuku. Matyt, jai labai svarbu ir tai, kad pagaliau nebus vidurinis vaikas.
O štai jauniausioji kartą vakare atėjo į lovą ir pasakė: „Negalima spardytis, nes lėliukas pilve, reikia saugoti.“ Parodžiau jai savo nėštumų ultragarso įrašus – ji žiūrėjo į telefoną, tada į mano pilvą, vėl į telefoną. Nors ten iš esmės šešėlių teatras, ji labai rimtai viską stebėjo, paglostė pilvuką. Dabar labai saugo, bučiuoja ir sako: „Myliu tave, broliuk.“ Ji, atrodo, tikrai supranta, kad ten auga gyvybė“, – jautriai pasakojo Gintarė.
Laukimas privertė sulėtinti tempą
G. Slausgalvienė vadovauja šokių studijai, tad šeimos kasdienybė ne tik namuose susijusi su didele vaikų bendruomene. Ar laukiantis ketvirtosios atžalos moteris jau sustabdė visus darbus?
„Amžius jau liepia mažinti apsukas. Pirmųjų dviejų mergaičių laukdamasi dirbau visą nėštumą, beveik nieko nemažindama. Su Adrija teko daugiau gulėti dėl savijautos ir gydytojos rekomendacijų. O dabar jaučiau, kad pradžioje sveikatos trūko, todėl dirbu po vieną kitą valandą, kai tik galiu. Bet vis tiek norisi judėti, nepaleisti vaikų...
Mūsų šeima iš tikrųjų daug didesnė, nei ji oficialiai įvardijama. Turime puikią trenerių komandą, kurie padeda vaikams augti. Todėl galiu daugiau likti eksperto ir prižiūrėtojo pozicijoje – mielai konsultuoju, atsakau į klausimus. Fiziškai jau šiek tiek sunkiau, todėl labai džiaugiuosi jaunais žmonėmis, kuriems galima patikėti darbus“, – pasakojo ji.
Visos trys poros dukros yra vienaip ar kitaip susijusios su šokiais. Mažoji kol kas daugiau stebi, mokosi ir auga šokių studijos aplinkoje, o vyresniosios jau aktyviai treniruojasi ir dalyvauja varžybose. Tačiau Gintarė neskuba spręsti, ar mergaitės ateityje rinksis profesionalių šokėjų kelią. Kaip pabrėžė moteris, juk svarbiausia – leisti patiems vaikams atrasti save.
„Dar anksti kalbėti apie profesionalią šokėjų karjerą, jų svajonės gali keistis. Kol kas man svarbiausia, kad jos tuo užsiima ir joms patinka. Vyresnioji po šios vasaros labai pasikeitė – atsirado daug daugiau savarankiškumo ir vidinės motyvacijos. Ji pati ateina į treniruotes, susidėlioja, ką turi padaryti, ieško pratimų, stengiasi. Vidurinioji kartais nori ir patingėti, ir paburbėti, bet taip pat mielai eina į treniruotes, nori važiuoti į varžybas.
Kol joms patinka, aš džiaugiuosi ir padedu. O jeigu vieną dieną jos pasakys: „Mama, noriu būti teisininkė, dailininkė ar dar kažkas“, viskas bus gerai. Mes niekada nenorėjome užkrauti joms savo svajonių ar siekio, kad jos pasiektų mūsų neįgyvendintus rezultatus. Tai yra jų gyvenimas ir jų kelias“, – įsitikinusi trijų vaikų mama.
Šeimoje taisyklės virsta susitarimais
O kokie tėvai Gintarė ir Tomas yra savo vaikams?
„Pas mus su Tomu griežtesniojo tėvo rolė nuolat keičiasi. Namuose tikrai turime taisyklių, bet labiau mėgstame jas vadinti susitarimais – gerbti vienas kito erdvę, laiką, privatumą, bet kartu dirbti kaip komanda. Nenorime, kad vienas būtų tas, kuris visus aptarnauja, o kiti tik sėdi ant galvos.
Man labai svarbu išlaikyti ryšį su vaikais. Nenoriu, kad būtų tik „aš pasakiau ir neklausk“. Visada stengiuosi pagrįsti, kodėl yra vienoks ar kitoks sprendimas, kokios gali būti jo pasekmės. Noriu kuo daugiau kalbėti, bendrauti ir net tada, kai kažko negalima, paaiškinti, kodėl. Man svarbu ne šaltas tėvų ir vaikų santykis, o draugiškumas, šiltumas ir pasitikėjimas vieni kitais“, – dalijosi moteris.
Pasidomėjus, kas šiais laikais, jos akimis, tėvams kelia daugiausiai iššūkių, Gintarė nė nedvejodama įvardijo ekranus. Dirbdama su vaikais ji pastebi, kaip stipriai telefonai ir kompiuteriniai žaidimai gali įtraukti jaunuolius.
„Mes, suaugusieji, juk patys pastebime, kaip įlendi į socialinius tinklus ir valanda tiesiog dingsta. Vaikams atsispirti dar sunkiau, o dar sudėtingiau yra sukontroliuoti, kokį turinį jie žiūri. Su Tomu stengiamės mažiesiems ekranų neduoti vien tam, kad jie būtų užimti, nors būna situacijų, kai tai tampa pagalba. Tada bent jau renkamės tinkamą turinį. Juk niekada nežinai, iki kokio turinio jis nuslinks, o gautos informacijos iš vaiko galvos jau neištrinsi.
Neretai matau mokinius, kurie ateina į treniruotes pavargę nuo kompiuterinių žaidimų – bandai juos motyvuoti, kalbėti apie tai, kaip tapti geresne savo versija, o jiems tiesiog neįdomu, nes galvoje dar vyksta jų žaidimas. Vaikai mažiau juda, mažiau nori išeiti į lauką, nes daug paprasčiau atsisėsti ir žiūrėti. Mes net mergaitėms esame pasakę: „Gerai, žiūrėkite per televizorių laidas apie keliones, o mes patys važiuojame keliauti.“ Bet joms šis variantas nelabai patinka. Smagiau juk pačioms važiuoti ir patirti“, – kalbėjo G. Slausgalvienė.
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