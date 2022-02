Gerda Žemaitė Maldyvus iškeitė į Madeirą: šias atostogas leidžia be vyriausiojo sūnaus

Naujienų portalui tv3.lt G. Žemaitė papasakojo apie salos grožį, aplankytas vietas bei tai, kodėl į šią kelionę nevyko vyriausias sūnus – Markas.

Pasak moters, šią atostogų kryptį jiems rekomendavo draugai, kurie anksčiau čia lankėsi: „Buvome labai daug girdėję apie šios salos grožį! Daug kas iš draugų čia jau lankėsi. Tad turėjom ne mažai rekomendacijų! Be to labai norėjom pažintinės kelionės, o ne poilsinės! Nors svarstėme apie Maldyvus, bet pabijojom, kad Nikolas dar per mažas tokio ilgio kelionei.“

Gerda tikino, jog čia nesijaučia jokia baimė dėl pandemijos. „Apie ją primena tik kaukės ant veidų! Daugelis jas nešioja ir lauke! Nors privaloma jas dėvėti tik uždarose patalpose! Dezinfekcinių rankoms skirtų skysčių, niekur nemačiau“, – sakė G.Žemaitė.

Nepaisant to, jog šioje saloje šeima dar kiek pabus, tačiau vos per porą dienų jau spėjo apžiūrėt ko ne visą Madeiros salą: „Per pora dienų mes jau spėjom pamatyti praktiškai visą salą! Tiek pietinę, tiek šiaurinę pakrantes! Aplankėm kalnus, levandų takus, lavos baseinus, nuostabaus grožio Palheiro sodus! Gražiausius paplūdimius ir t.t. Kadangi sala nėra didelė (plotis 25 km, ilgis 50 km) todėl visą ją pamatyti ilgai neužtruko! Planuojam dar išsinuomot automobilį ir nuvažiuoti į dar keletą nematytų vietų!“

Šeimai šias atostogas dar smagesnes daro ir jų sūnus Nikolas, kuris nekelia jokių problemų. „Visiškai jokių problemų! Nei jis verkia, nei dar kokių sunkumų! Kai labai pavargsta, tiesiog autobuse man ant kelių pamiega ir toliau lipame sekančiame sustojime“, – džiaugėsi pašnekovė.

Tiesa, šį kartą atostogauti kartu nevyko vyriausias sūnus Markas: „Jis nevyko todėl, nes kaip tik šiuo metu laiko bandomuosius abitūros egzaminus! Labai šiemet apskritai susikoncentravęs į mokslus! Todėl teks praleisti dar vieną planuojamą kelionę! Tačiau vasarą jau galės atsipūsti ir paatostogauti kartu! Jis puikiai supranta šių mokslo metų svarbą! Todėl jokių pykčių tikrai nekilo! Jau suaugęs žmogus ir puikiai žino, kad šie metai nulems jo ateities pasirinkimus!“