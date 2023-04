Gerda Žemaitė – apie sūnaus gimtadienio šventę ligoninėje: „Visi planai subliuško“

Portalui tv3.lt susisiekus su pašnekove, ši tikino, kad pirma gydytojai Nikolui nustatė anginą, tačiau, kaip teigė moteris, prieš išleidžiant iš ligoninės gydytojai pakeitė diagnozę.

„Pasirodo, kad tai vis dėlto buvo tik virusas ir skysčių trūkumas. Kilo temperatūra, organizme buvo per mažai skysčių, nes temperatūra buvo aukšta nuo pat šeštadienio. Termometrai rodė 40,9 – jis buvo labai vangus, todėl skubiai lėkė į priėmimą ir ligoninėje išbuvome visą savaitgalį, nes gydytojai nežinojo, kas jam apskritai atsitiko. Darė tyrimus, daug jį stebėjo. Ačiū Dievui, kad jam nieko rimto nenutiko ir mus po kelių dienų išleido“, – šypsojosi G. Žemaitė.

„Labai nesmagu, kad antrą kartą teko nukelti Nikolo gimtadienio šventę, kuri turėjo įvykti balandžio 16-ąją. Dėl to buvo labai liūdna, Šventės jau šiemet nebedarysim, nes pastaruoju metu negalim nieko planuoti, todėl, kad visi planai subliūkšta dėl jo ligų. Gimtadienio šventė tokia – ligoninėje“, – teigė ji.

Pati Gerda atvira – nors tikslios priežasties dėl silpnos imuninės sistemos ir daugybės susirgimų ji nežino, tai gali būti pirmųjų metų mokykloje pasekmė.

„Mano Nikolas šiemet pirmais metais pradėjo eiti į ugdymo įstaigą – galbūt natūralu, kad vaikas dėl to praeina per visus virusus. Turbūt to reikia, kad įgautum imunitetą, nes šie mums metai Nikolo atžvilgiu – kažkokie kosminiai. Vos jis prasirgo gripu B – po savaitės grįžęs į mokyklą jis susirgo vėjaraupiais.

Prieš pat Velykas jam baigėsi karantinas, išėjo vėl į mokyklą – po kelių dienų temperatūra, ligoninė. Šie metai nuo pat pradžių mums ligų metai, – neslepia Gerda. – Tikiuosi, kad mums pavyks sustiprinti imunitetą, nes po vėjaraupių ypač nusilpsta imuninė sistema, todėl reikės įdėti daug pastangų, kad jį sustiprintume.“

Dabar vis populiarėjant sveikiems gydymo būdams ir imuniteto stiprinimui natūraliais būdais, daugelis ligas bando įveikti namuose. Ne išimtis ir laidų vedėja, kuri tikina, kad su šeimyna stengiasi namuose gydytis kuo natūralesniais būdais.

„Mums labai pasisekė, kad gydytojai mums neskubėjo skirti antibiotikų. Labai dažnai mamos galvoja, kad duos vaikui antibiotikų ir jis kuo greičiau pasveiks. Bet tų ligų daugėja, o imunitetas nuo antibiotikų tik silpsta, – kalba moteris. – Mes antibiotikais nesigydome, stengiamės būti kuo sveikesni – būname daug gryname ore, lankome baseiną. Bet turbūt dabar stabdysime tą aktyvumą, nes dabar net kiekvienas praviras langas mums kelia baimę.“

Ji taip pat atskleidė kelis būdus, kurie padeda palaikyti stiprų organizmą:

„Tenka naudoti ir papildus, o jei vaikas daug serga, medikai visada prašo sustiprinti žarnyną. Stengiamės grūdintis, bet panašu, kad kol kas tai nelabai veikia. Mums visada taip gaunasi, kad ar šventė, ar išvyka, ar rengiamės mes kokioms nors atostogoms, visada jaučiame įtampą, kad kelionė neįvyks.

Pamenu, kad paskutinį kartą kai lapkričio mėnesį planavome kelionę į Malagą, tačiau išskristi nepavyko – 3 dienas vaikas karščiavo, užpuolė ausų uždegimas, angina. Kaip taisyklė, tai visada mums per šventes tokie dalykai nutinka. Atrodo, kad negali nieko planuoti, – atsidūsta G. Žemaitė. – Norime planuoti laiką, tačiau, regis, jo nesuplanuosi. Dėl to mes ir nenukeliame to gimtadienio. Tikimės, kad kitais metais pavyks pirmąjį jubiliejų 5-erių metų atšvęsti trankiai ir tinkamai. Tikrai norėčiau, kad pagaliau turėtume tą gimtadienį.“

„Su gydytojais kartais pasvarstome, kad vaikams daug įtakos turėjo karantinas, kovido laikotarpis. Nikolas – karantininis vaikas, nes jo pirmasis gimtadienis buvo tik namuose, nes nebuvo galima kontaktuoti su kitais. Atrodo, kad tie vaikai užaugo tokioje sterilioje aplinkoje, o kai išeina laukant iškart ir užsikrečia“, – sako ji.