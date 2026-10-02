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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Garsus 45-erių aktorius pranešė džiugią žinią: gimė 3 vaikas

2026-10-02 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 15:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Serialo „Grey's Anatomy“ žvaigždė Jesse Williamsas trečią kartą tapo tėvu. 45-erių aktorius su partnere Alejandra Onieva susilaukė pirmojo bendro vaiko.

Kūdikis, naujagimis, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Serialo „Grey's Anatomy“ žvaigždė Jesse Williamsas trečią kartą tapo tėvu. 45-erių aktorius su partnere Alejandra Onieva susilaukė pirmojo bendro vaiko.

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Rugsėjo 28-ąją J. Williamsas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame atkūrė sceną iš 1989 metų Spike'o Lee filmo „Do the Right Thing“.

Sulaukė šeimos pagausėjimo

Vaizdo įraše aktorius atidaro šaldytuvą, pilną kūdikių buteliukų, o fone girdėti ispanų kalba kalbantys žmonės. A. Onieva yra kilusi iš Ispanijos.

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„Angliškai! Angliškai, gerai? Noriu, kad mano sūnus kalbėtų angliškai“, – vaizdo įraše sako aktorius, cituodamas filmą.

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Tuo metu 34-erių A. Onieva savo „Instagram“ istorijoje pasidalijo trumpu vaizdo įrašu, kuriame matyti mažytės kūdikio pėdutės.

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Jesse jau augina 11-metę dukrą Sadie ir 10-metį sūnų Maceo, kurių susilaukė su buvusia žmona Aryn Drake-Lee.

Apie J. Williamso ir A. Onievos nėštumą pirmą kartą pranešta gegužę. Tuomet aktoriaus partnerė socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotraukomis, kuriose demonstravo jau gerokai paaugusį pilvuką.

Pora savo santykius viešai patvirtino 2025 metais. A. Onieva – Ispanijos aktorė, žinoma dėl vaidmenų televizijos projektuose ir filmuose.

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