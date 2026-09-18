Garsi aktorė atskleidė, kad ją traukia ir moterys: prabilo apie slaptus santykius

Panseksualumas apibūdinamas kaip seksualinis, romantinis ar emocinis potraukis žmogui nepriklausomai nuo jo lyties ar lytinės tapatybės, rašė IrishStar.
Prisipažino, kad jaučia potraukį ir moterims
Aktorė, kuri, kaip skelbiama, palaiko santykius su serialo „The Crown“ kūrėju Peter Morgan, naujame interviu atvirai papasakojo apie savo seksualumą ir tai, kaip bėgant metams keitėsi jos pačios požiūris į jį.
„Kai buvau jaunesnė, turėjau santykių su moterimis“, – sakė Gillian Anderson.
Kalbėdama su „The Australian“, aktorė taip pat pasakojo pastebinti, kad nemažai jos amžiaus moterų iš naujo atranda savo seksualumą.
„Nesu iš tų, kurios daug flirtuoja. Nelabai tai demonstruoju. Girdžiu apie daugybę maždaug mūsų amžiaus moterų, kurios iš naujo atranda savo jausmingumą ir seksualinį potraukį“, – kalbėjo ji.
Pasak Gillian Anderson, nemažai moterų vėl pradeda susitikinėti, smagiai leidžia laiką ir sulaukia dėmesio iš gerokai jaunesnių vyrų pažinčių programėlėse.
Įtakos turėjo vaidmuo seriale
Aktorė atskleidė, kad svarbiu lūžiu jos santykyje su savo seksualumu tapo vaidmuo populiariame „Netflix“ seriale „Sex Education“. Keturiuose jo sezonuose Gillian Anderson vaidino terapeutę ir motiną Jean Milburn.
„Visa tai kilo iš to personažo“, – teigė aktorė.
Gillian Anderson augina tris vaikus. Su buvusiu vyru Clyde Klotz ji susilaukė dukters Piper, kuriai dabar 31-eri, o su buvusiu partneriu Mark Griffiths – sūnų Oscar ir Felix.
Prisiminė slaptus santykius su mergina
Neseniai duotame interviu aktorė taip pat atvirai papasakojo apie paauglystėje užsimezgusius santykius su vyresne mergina iš jos mokyklos.
Kalbėdama su „The Sunday Times“, Gillian Anderson prisiminė, kad būdama 11 metų iš Londono persikėlė į JAV. Būtent ten, mokydamasi mokykloje, ji užmezgė vienus pirmųjų savo santykių.
„Vieni pirmųjų mano santykių buvo su vyresne mergina mokykloje. Atrodė, kad tai slapta, draudžiama ir neteisinga, todėl turėjome slėptis. Vėliau turėjau vaikiną, kuris apie tai sužinojo ir su manimi išsiskyrė“, – pasakojo ji.
Tuo metu Gillian Anderson nemanė esanti homoseksuali, nes buvo turėjusi ir keletą vaikinų.
„Tikrai jaučiau, kad neturėjau žodžių tam apibūdinti. Net ir vėliau, kai turėjau kitų santykių su moterimis, nesu tikra, ar kada nors galvojau, kad jie galėtų tęstis visą gyvenimą“, – atviravo aktorė.
Ji pabrėžė, kad žmogaus lytis jai nėra lemiamas veiksnys užmezgant emocinį ryšį.
„Žmogus, kurį laikau savo gyvenimo partneriu, tiesiog yra vyras“, – sakė Gillian Anderson.
Buvo ištekėjusi du kartus
Čikagoje gimusi Gillian Anderson buvo ištekėjusi du kartus. 1994 metais ji susituokė su produkcijos dizaineriu Clyde Klotz, tačiau 1997-aisiais jų santuoka nutrūko. 2004 metais aktorė ištekėjo už dokumentinių filmų kūrėjo Julian Ozanne, o 2006-aisiais pora išsiskyrė.
Nuo 2016 metų Gillian Anderson siejama su „The Crown“ kūrėju Peter Morgan. Jų santykiai, kaip skelbiama žiniasklaidoje, ne kartą buvo nutrūkę ir vėl atsinaujinę, tačiau pati aktorė viešai šių kalbų išsamiai nekomentavo.
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