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TV3 naujienos > Žmonės

Garsi aktorė atskleidė, kad ją traukia ir moterys: prabilo apie slaptus santykius

2026-09-18 21:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 21:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Serialo „X failai“ žvaigždė Gillian Anderson atvirai prabilo apie savo seksualumą. 58-erių aktorė atskleidė save laikanti panseksualia ir prisiminė dar mokykloje užsimezgusius slaptus santykius su mergina.

LGBT+ vėliava (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (6)

Serialo „X failai“ žvaigždė Gillian Anderson atvirai prabilo apie savo seksualumą. 58-erių aktorė atskleidė save laikanti panseksualia ir prisiminė dar mokykloje užsimezgusius slaptus santykius su mergina.

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Panseksualumas apibūdinamas kaip seksualinis, romantinis ar emocinis potraukis žmogui nepriklausomai nuo jo lyties ar lytinės tapatybės, rašė IrishStar.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gillian Anderson

Prisipažino, kad jaučia potraukį ir moterims

Aktorė, kuri, kaip skelbiama, palaiko santykius su serialo „The Crown“ kūrėju Peter Morgan, naujame interviu atvirai papasakojo apie savo seksualumą ir tai, kaip bėgant metams keitėsi jos pačios požiūris į jį.

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„Kai buvau jaunesnė, turėjau santykių su moterimis“, – sakė Gillian Anderson.

Kalbėdama su „The Australian“, aktorė taip pat pasakojo pastebinti, kad nemažai jos amžiaus moterų iš naujo atranda savo seksualumą.

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„Nesu iš tų, kurios daug flirtuoja. Nelabai tai demonstruoju. Girdžiu apie daugybę maždaug mūsų amžiaus moterų, kurios iš naujo atranda savo jausmingumą ir seksualinį potraukį“, – kalbėjo ji.

Pasak Gillian Anderson, nemažai moterų vėl pradeda susitikinėti, smagiai leidžia laiką ir sulaukia dėmesio iš gerokai jaunesnių vyrų pažinčių programėlėse.

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Įtakos turėjo vaidmuo seriale

Aktorė atskleidė, kad svarbiu lūžiu jos santykyje su savo seksualumu tapo vaidmuo populiariame „Netflix“ seriale „Sex Education“. Keturiuose jo sezonuose Gillian Anderson vaidino terapeutę ir motiną Jean Milburn.

„Visa tai kilo iš to personažo“, – teigė aktorė.

Gillian Anderson augina tris vaikus. Su buvusiu vyru Clyde Klotz ji susilaukė dukters Piper, kuriai dabar 31-eri, o su buvusiu partneriu Mark Griffiths – sūnų Oscar ir Felix.

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Prisiminė slaptus santykius su mergina

Neseniai duotame interviu aktorė taip pat atvirai papasakojo apie paauglystėje užsimezgusius santykius su vyresne mergina iš jos mokyklos.

Kalbėdama su „The Sunday Times“, Gillian Anderson prisiminė, kad būdama 11 metų iš Londono persikėlė į JAV. Būtent ten, mokydamasi mokykloje, ji užmezgė vienus pirmųjų savo santykių.

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„Vieni pirmųjų mano santykių buvo su vyresne mergina mokykloje. Atrodė, kad tai slapta, draudžiama ir neteisinga, todėl turėjome slėptis. Vėliau turėjau vaikiną, kuris apie tai sužinojo ir su manimi išsiskyrė“, – pasakojo ji.

Tuo metu Gillian Anderson nemanė esanti homoseksuali, nes buvo turėjusi ir keletą vaikinų.

„Tikrai jaučiau, kad neturėjau žodžių tam apibūdinti. Net ir vėliau, kai turėjau kitų santykių su moterimis, nesu tikra, ar kada nors galvojau, kad jie galėtų tęstis visą gyvenimą“, – atviravo aktorė.

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Ji pabrėžė, kad žmogaus lytis jai nėra lemiamas veiksnys užmezgant emocinį ryšį.

„Žmogus, kurį laikau savo gyvenimo partneriu, tiesiog yra vyras“, – sakė Gillian Anderson.

Buvo ištekėjusi du kartus

Čikagoje gimusi Gillian Anderson buvo ištekėjusi du kartus. 1994 metais ji susituokė su produkcijos dizaineriu Clyde Klotz, tačiau 1997-aisiais jų santuoka nutrūko. 2004 metais aktorė ištekėjo už dokumentinių filmų kūrėjo Julian Ozanne, o 2006-aisiais pora išsiskyrė.

Nuo 2016 metų Gillian Anderson siejama su „The Crown“ kūrėju Peter Morgan. Jų santykiai, kaip skelbiama žiniasklaidoje, ne kartą buvo nutrūkę ir vėl atsinaujinę, tačiau pati aktorė viešai šių kalbų išsamiai nekomentavo.

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ir be to atskleidimo
ir be to atskleidimo
2026-09-18 22:29
tai visi zinojo. Tegul sau... Bet, ar apie tai privalo zinoti visas pasaulis?
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Gi
Gi
2026-09-18 21:49
Deja, visokių iškrypimų šiam pasaulyje yra!
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tv trydos
tv trydos
2026-09-18 22:06
aktorės visos garsios ir visos iškrypelės
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