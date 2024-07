Filmo „Šrekas“ gerbėjai išgirdo džiugią žinią: to laukta 16 metų

Studija „Universal Pictures“ pranešė, kad 2026 m. liepą bus išleistas penktasis „Šreko“ filmas, o į naują pamėgtos animacinės serijos dalį sugrįžta originalūs aktoriai.

Skelbiama, kad Mike'as Myersas ir toliau turėtų įgarsinti Šreką, Cameron Diaz – Fioną, o Eddie Murphy – Asilą.

Tiesa, dar nepatvirtintas Antonio Banderaso, įgarsinusio Batuotą Katiną, sugrįžimas. Taip pat nepaskelbtas ir filmo režisierius.

Apie naujos filmo dalies kūrimą paskelbta praėjus 16 metų nuo paskutinės dalies pasirodymo ir 25 metams nuo originalios premjeros.

Pirmojo „Šreko“ premjera įvyko 2001 m., antrasis filmas pasirodė 2004 m., trečiasis – 2007 m., o 2010 m. buvo išleistas „Šrekas visiems laikams“.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu