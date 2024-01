Filmas „Oppenheimeris“ gavo 13 „Oskaro“ nominacijų

Po jo lenktynėse dėl prestižiškiausių Holivudo apdovanojimų sekė „Prasti reikalai“ („Poor Things“), moteriškas požiūris į Frankenšteino mitą, – 11 nominacijų ir Martino Scorsese „Gėlių mėnulio žudikai“ („Killers of the Flower Moon“) – 10 nominacijų.

Tačiau tai buvo kiek nuvilianti diena filmui „Barbė“, kitai praėjusios vasaros „Barbenhaimerio“ kasos fenomeno pusei ir daugiausiai pajamų per metus surinkusiam filmui.

Komedija turėjo tenkintis aštuoniomis nominacijomis – neblogai, kaip satyrai, sukurtai apie populiarią plastikinių lėlių kolekciją, bet mažiau, nei daugelis prognozavo, ir negavo svarbiausių nominacijų Gretai Gerwig už režisūrą ir žvaigždei Margot Robbie už geriausią moters vaidmenį.

Dėl tokio ignoravimo pasipiktino šio filmo antraplanio vaidmens atlikėjas Ryanas Goslingas.

„Nėra Keno be Barbės ir nėra filmo apie Barbę be Gretos Gerwig ir Margot Robbie, – sakė jis. – Pasakyti, kad esu nusivylęs, jog jos nėra nominuotos savo kategorijose, būtų per švelnu“.

„Oppenheimeris“, kuris kino teatruose pasirodė tą pačią dieną kaip ir „Barbė“ ir uždirbo beveik 1 mlrd. dolerių, tapo lyderiu su nominacijomis režisieriui Ch. Nolanui ir žvaigždėms Cillianui Murphy, Robertui Downey jaunesniajam ir Emily Blunt.

C. Murphy laikraščiui „The Irish Times“ sakė, kad išgirdo naujieną būdamas tėvų namuose Korke ir atšventė santūriai, bet labai airiškai. „Mes tiesiog gėrėme arbatą, o tada mano mama atnešė tortą, taigi gėrėme arbatą ir valgėme tortą“, – sakė žvaigždė.

„Oppenheimeris“, kuris kovo 10 dieną vyksiančioje 96-ojoje „Oskarų“ apdovanojimų ceremonijoje yra aiškus favoritas laimėti prizą už geriausią filmą – pagrindinį kino industrijoje, taip pat gavo nominacijas eilėje techninių kategorijų.

„Gėlių mėnulio žudikai“, M. Scorsese trijų su puse valandų trukmės tikras kriminalinis opusas apie žmogžudystes, nusiaubusias naftos turtingą oseidžų bendruomenę 20 amžiaus pradžios Oklahomoje, pateko į istoriją.

Filmo žvaigždė Lily Gladstone tapo pirmąja čiabuve amerikiete, nominuota „Oskarui“ geriausios aktorės kategorijoje. Dabar ji susikaus su Emma Stone, vaidinusia filme „Prasti reikalai“, kuris taip pat pelnė nominaciją aktoriui Markui Ruffalo ir daug techninių nominacijų – nuo kinematografijos iki kostiumų dizaino.

Tačiau nusivylė filmo „Žudikai“ („Killers“) žvaigždė Leonardo DiCaprio, kuriam nepavyko pelnyti geriausio aktoriaus nominacijos, o filmas taip pat nepateko į geriausio adaptuoto scenarijaus kategoriją.

Rekordiniai metai moterims režisierėms

Šie metai buvo rekordiniai moterims režisierėms. Trys moterų režisuoti filmai – prancūzų teismo trileris „Nuopuolio anatomija“ (Anatomy of a Fall), „Barbė“ ir korėjiečių bei amerikiečių romantinė drama „Praėję gyvenimai“ („Past Lives“) – pirmą kartą per daugiau nei devynis dešimtmečius trunkančius „Oskarų“ apdovanojimus buvo nominuoti geriausio filmo kategorijoje.

Anksčiau tik 19 moterų režisierių darbų buvo nominuoti kaip geriausi filmai.

Antradienio nominacijos reiškė didelę „Nuopuolio anatomijos“ sėkmę, nepaisant to, kad filmas nebuvo oficialus Prancūzijos atstovas tarptautinio filmo kategorijoje, o Paryžiuje dėl šio sprendimo buvo kilęs tam tikras ažiotažas.

Režisierė Justine Triet pelnė nominaciją, kuri pagal prognozes turėjo atitekti G. Gerwig, be to, filmas buvo įvertintas už montažą ir originalų scenarijų.

Filmo žvaigždė ir geriausia aktore nominuota Sandra Huller AFP sakė, kad komanda džiaugiasi sulaukusi tiek daug dėmesio.

„Tai rodo, kad Akademija atsiveria kitoms šalims, – sakė ji. – Tai puikus ženklas, kad mes vis labiau augame kartu ir vertiname kūrinius kitomis kalbomis, o gal pripratome prie subtitrų“.

Bradley Cooperis pelnė įspūdingas tris individualias nominacijas už vaidybą, prodiusavimą ir filmo „Maestro“ scenarijų. Leonardo Bernsteino biografinis filmas, kurį B. Cooperis taip pat ir režisavo, pelnė septynias nominacijas.

Tarp kitų stiprių nominantų buvo Alexanderio Payne‘o filmas „Atstumtieji“ („The Holdovers“) apie mokytoją, virėją ir mokinį, šventiniu laikotarpiu pasilikusius internatinėje mokykloje.

Filmas pelnė penkias nominacijas, įskaitant aktorių Paulą Giamatti ir aktorę Da‘Vine Joy Randolph, kurie dabar laikomi stipriais pretendentais savo kategorijose.

Geras rytas išaušo ir filmui „Amerikietiška fikcija“ („American Fiction“), šmaikščiai satyrai apie rasę, leidybą ir Holivudą, jis taip pat gavo penkias nominacijas, įskaitant žvaigždes Jeffrey Wrightą ir Sterlingą K. Browną.

Geriausio filmo kategoriją papildė „Praeities gyvenimai“ apie meilę, draugystę ir tai, kaip viskas keičiasi ir išlieka taip pat, bei niūri nacių drama „Interesų zona“ („The Zone of Interest“).

Aktoriai Zazie Beetz ir Jackas Quaidas antradienį 5.30 val. ryto (13.30 val. Grinvičo laiku) vedė nominacijų paskelbimą iš dar tamsaus Los Andželo.