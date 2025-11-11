 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Eglė Jackaitė paviešino nuogą nuotrauką iš lovos: gerbėjai apipylė komplimentais

2025-11-11 16:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 16:21

Žinoma aktorė Eglė Jackaitė savo gerbėjus socialiniame tinkle nustebino nuotrauka, kurioje pozavo nuoga lovoje. Prie nuotraukos – mintys apie moterišką stiprumą.

Eglė Jackaitė / Arūno Baškio nuotr.

Žinoma aktorė Eglė Jackaitė savo gerbėjus socialiniame tinkle nustebino nuotrauka, kurioje pozavo nuoga lovoje. Prie nuotraukos – mintys apie moterišką stiprumą.

0

E. Jackaite tekstą bei savo nuotrauką paviešino instagrame, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Paviešino kadrą

Socialiniame tinkle moteris prakalbo apie moterišką stiprumą.

„Moterys nekovoja jėga – jos nugali ištverme ir meile. Ir būtent todėl jos niekada nebuvo tos, kurias palaužia vėjas /L.Tolstojus/“, – cituodama rašytoją, brūkštelėjo ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus komentarų skiltyje pasipylė komplimentų lavina.

„Gražuolė“, – rašė Renata Šakalytė.

„Fantastiška Moteris, žodžiai tiesiai į sielos gelmes“, – pridūrė kitas.

„Nuostabiai“, – gyrė dar viena.

 

 

 

