Eglė Jackaitė paviešino nuogą nuotrauką iš lovos: gerbėjai apipylė komplimentais

E. Jackaite tekstą bei savo nuotrauką paviešino instagrame, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Paviešino kadrą
Socialiniame tinkle moteris prakalbo apie moterišką stiprumą.
„Moterys nekovoja jėga – jos nugali ištverme ir meile. Ir būtent todėl jos niekada nebuvo tos, kurias palaužia vėjas /L.Tolstojus/“, – cituodama rašytoją, brūkštelėjo ji.
Netrukus komentarų skiltyje pasipylė komplimentų lavina.
„Gražuolė“, – rašė Renata Šakalytė.
„Fantastiška Moteris, žodžiai tiesiai į sielos gelmes“, – pridūrė kitas.
„Nuostabiai“, – gyrė dar viena.
