Edas Sheeranas kreipėsi į lietuvius: prisiminė karjeros pradžią ir kodėl subliuško jo pasitikėjimas savimi

(21 nuotr.) FOTOGALERIJA. Tiesiogiai pirmasis „X faktoriaus“ finalas: kas paliks šį šou?

Man neduoda ramybės klausimas, kaip sužavėti savo publiką?

Jaunystėje grojau begalėje koncertų, jaučiau, kad manęs nepriima ir net nekenčia. Visa tai labai užgrūdino ir aš išmokau kaip elgtis su publika. Koncertavau daugybėje šalių skirtinguose kontinentuose ir jaučiu publikos nuotaikas. Laimei, turiu daugybę dainų, kurias žmonės žino. Ir net jei pastatytumėte mane prieš minią, kuri nepirko bilietų į mano koncertą, esu tikras, kad man pavyktų rasti dainą, kuri žmonėms patiktų.

Jau labai seniai norėjau paklausti, kokią dainą labiausiai patinka dainuoti gyvai?

Labiausiai mėgstu gyvai atlikti „Shape of you“. Arba „Bad habits“. Žinau, kad daugelis žmonių į mano koncertus ateina pasiklausyti baladžių, bet labai džiaugiuosi matydamas šokinėjančius žmones – tose akimirkose yra kažkas magiško. „Shape of you“ ir „Bad habits“ nėra mano fanų mėgstamiausios dainos, bet jas galiu atlikti bet kuriame koncerte ir kiekvienas žmogus bus jas girdėjęs. Jie gali jų nemėgti, bet tikrai bus girdėję.

Ką pasirinktum: pritapti prie aplinkos ar išsiskirti?

Ko gero, tai priklauso nuo žmogaus asmenybės. Tiesa, mano plaukai kiek kitokie – rudi. Nesu labai ugningo charakterio žmogus, aš – paprastas vaikinas. Išsiskiriu savo unikalia išvaizda, bet toks jau gimiau.

Kaip tau pavyksta užpildyti sceną vienam?

Žinote, žodis „ego“ turi blogą šleifą. Sakoma, kad žmonės, turintys didelį „ego“ yra paskutiniai šikniai. Bet aš manau, kad scenoje labai svarbu pasitikėti savimi ir žinoti, kad tu gali valdyti auditoriją, kad joje esi ne veltui. Tad prieš lipant į sceną reikėtų įjungti savo „ego“ ir būti pagrindiniu atlikėju. Tik įsitikink, kad „ego“ mygtukas išjungtas, kai nulipsi nuo scenos.

Ką darai prieš lipant į sceną ir gal turi kokį nors ritualą?

Paprastai prieš lipant į sceną apšildau balsą – padainuoju dainą. Žinau, kad kai kurie atlikėjai daro pilną apšilimą, o man pakanka paimti gitarą ir padainuoti. Taip įsitikinu, kad balsas veikia. Taip pat nekenkia išgerti arbatos su citrina arba imbieru. Niekada prieš lipdamas į sceną negeriu alkoholio. Yra toks mitas, kad prieš pasirodymą būtinai reikia išlenkti taurelę „ant drąsos“. Tačiau išgėręs žmogus scenoje atrodo ne šauniai, o apgailėtinai. Tuo metu gali galvoti, kad tu – superžvaigždė, bet pažiūrėjęs koncerto įrašą, supranti, kad tai – iliuzija. Tad mano patarimas – jei nori būti profesionalus atlikėjas – būk profesionalas ir negerk prieš pasirodymą.

REKLAMA

Nuo ko prasideda tavo dainos?

Dainos visada atsiranda netikėtai. Pavyzdžiui, vakar prieš koncertą stovėjau užkulisiuose prie užsklandos, brazdinau sau gitara. Pamaniau – visai nieko melodija. Tuomet įvyko koncertas ir melodija man visiškai išgaravo iš galvos. Vėliau grįžau į savo viešbučio kambarį ir visaip stengiausi tą melodiją prisiminti. Vargais negalais man pavyko. Pavyzdžiui daina „The A Team“ – pirmiausiai atsirado atskiri žodžiai: „aštuoniolika“, „jie šaukia“, „veidas“, „pyragas“... Vėliau šie žodžiai tarsi sugulė į dainos karkasą. Tad dainos atsiranda visaip...

Koks yra sėkmingos ir populiarios dainos receptas?

Pagrindinis sėkmingos dainos receptas yra toks: jei daina tau nesužadina jokių jausmų, ji ir kitiems bus nieko verta. Todėl kurdamas dainą įsitikink, kad ji – apie tikras emocijas, jausmus, kuriuos tu pats jauti. Nerašyk to, ką nori išgirsti, rašyk sau. Gal ir negražu tai sakyti, bet aš nekuriu dainų savo gerbėjams, rašau jas sau. Tai daro mane laimingu. Tai mano jausmai, kuriuos sudedu į dainą. Per dainą tarsi susijungiu su savo klausytojais. Jei rašyčiau dainą manydamas, kad ji galėtų patikti mano gerbėjams, o jiems nepatiktų – likčiau kvailoje situacijoje. Tad visų pirma parašyk dainą sau, su tikrais jausmais ir prasme, o visa kita eis kaip per sviestą. Net jei nepasisektų, žinosi, kad padarei geriausia ką galėjai.

Ar visada norėjote būti muzikantu?

Tikrai nežinojau. Kad būsiu muzikantas nusprendžiau vienuolikos metų. Bet ir iki tol buvau menininkas – vaikystėje labai daug piešiau. Ir dabar pats piešiu savo albumų „Divide“ ir „X“ viršelius. Man visada patiko menas. Mokiausi nedidelėje pradinėje mokykloje ir labai norėjau įstoti į menų mokyklą. O kai į ją įstojau, pamačiau, kad aš – ne vienintelis toks „menininkas“. Mano pasitikėjimas subyrėjo ir aš tiesiog nustojau tai daryti.

Muzikinis projektas „X faktorius“ – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3 ir TV3 Play!