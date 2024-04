Dwayne'o Johnsono-Uolos poelgis veria širdį: išpildė sergančios mergaitės svajonę

Socialiniuose tinkluose 51-erių aktorius pasidalijo dainos „You're Welcome“ iš „Disney“ hito „Moana“ interpretacija, skirta dvejų metų Naomi, kuri šiuo metu yra ligoninėje ir kovoja su smegenų sutrikimu.

Vaizdo įraše matyti, kaip aktorius perskaito žinutę, kurią gavo iš fondo „Make A Wish“. Jis paaiškino, kad jo mažoji gerbėja paprašė, kad dėdė Maui (Dwayne'o personažas filme) atsiųstų jai vaizdo įrašą, kuriame jis dainuoja jos mėgstamą dainą.

Kreipdamasis į 379 milijonus savo sekėjų, aktorius paaiškino sunkiai sergančios mergaitės būklę.

„Dėl smegenų sutrikimo Naomi regėjimas yra labai ribotas, tačiau jos klausos pojūtis sustiprėjo ir ji labai mėgsta muziką. Naomi teigiamai reaguoja į „Moanos“ dainą kiekvieną kartą, kai tik išgirsta Maui balsą“, – kalbėjo jis.

Join me in a song 🎶 ❤️🎶

Naomi is 2yrs old and fighting the fight in the hospital with a brain disorder.



Her wish is for Maui to send her a video of him singing “You’re Welcome” 🩵🎶❤️



As we know, there’s a lot of noise and negativity out there, but I deeply believe that… pic.twitter.com/kVqbfhwCi8