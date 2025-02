Dvi Trumpo mylimos moterys pešasi lyg šuo su kate: į viešumą kyla skandalingos detalės

Knygoje, kurią parašė Katie Rogers ir kuri vadinasi „Amerikos moteris: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden“ („Šiuolaikinės pirmosios ponios transformacija nuo Hillary Clinton iki Jill Biden“), buvo pateikta laikraščiui „New York Post“ susipažinti iš anksto.

Kova dėl valdžios

Knygoje atskleista ketverius metus trukusi „vidinė kova dėl valdžios“ tarp Melanios ir Ivankos, kurios esą varžėsi dėl dominavimo pirmosios ponios vaidmenyje.

Konfliktas kilo tada, kai Donaldo Trumpo prezidentavimo pradžioje Melania iš pradžių delsė persikelti į Baltuosius rūmus, todėl Ivanka pabandė užpildyti tuštumą planuodama iš pagrindų pertvarkyti Rytų sparną.

Ambicingais Ivankos planais siekta pertvarkyti Baltųjų rūmų dinamiką, iš esmės pasisavinant tradicinį pirmosios ponios vaidmenį ir tarnaujant visai Trumpo šeimai.

Nors buvęs prezidentas D. Trumpas pritarė, kad Ivanka imtųsi pirmosios ponios pareigų, Melania griežtai pasipriešino šiai idėjai ir sukėlė aršų jųdviejų nesutarimą.

Pranešama, kad Rogerso knygoje taip pat atskleidžiama užkulisinė įtampa, o Melania esą pavadino Ivanka „princese“, kai jų priešprieša sustiprėjo.

Nepaisant to, kad abi moterys glaudžiai bendradarbiavo su prezidentu D. Trumpu, jos iš esmės vengė tiesioginės konfrontacijos, išlaikydamos šaltą atstumą ir vykdydamos savo darbotvarkes.

Netgi liūdnai pagarsėjęs Melanios švarkas, kurį ji dėvėjo 2018 m. birželį lankydama sulaikytus migrantų vaikus prie pietinės sienos, buvo interpretuojamas kaip paslėpta žinutė Ivankai, kuomet abi moterys varžėsi dėl žiniasklaidos dėmesio.

Knygoje cituojami šaltiniai atskleidžia, kad Melania buvo apsėsta savo įvaizdžio viešumoje ir finansinio saugumo, todėl per visą vyro prezidentavimo laikotarpį dažnai derėjosi dėl ikivedybinių ir povedybinių sutarčių.

Nepaisant ankstesnių pranešimų, kuriuose teigiama, kad derybų centre buvo Barronas Trumpas, Melania daugiausia dėmesio skyrė savo finansinei nepriklausomybei.

Melanios atstovas spaudai patvirtino jos dažnus susitikimus su teisininkais, tačiau paneigė konkrečias detales, susijusias su ikivedybinėmis sutartimis.

Knygoje taip pat užsimenama apie šiltus Melanios ir jos įpėdinės Jill Biden santykius, nes, kaip pranešama, po D. Trumpo pasitraukimo iš posto jos apsikeitė gimtadienio atvirukais.