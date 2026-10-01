Domantas Sabonis prabilo apie skaudžią klaidą: „Galbūt...“

Praėjusį sezoną dėl rimtos kelio traumos vos 19 rungtynių sužaidęs lietuvis tikino dabar nebejaučiantis jokių problemų.
„Esu pasiruošęs 100 procentų. Jaučiuosi gerai, jaučiuosi puikiai“, – sakė D. Sabonis.
Traumą triskart NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvis patyrė jau antrajame sezono mače, tačiau dar kurį laiką bandė rungtyniauti nepaisydamas skausmo.
„Tikrai buvo sunku. Buvo daug emocijų. Trauma iš tikrųjų įvyko antrosiose sezono rungtynėse. Bandžiau su ja žaisti dar kitas 17 rungtynių“, – pasakojo D. Sabonis.
Ilga priverstinė pertrauka pakeitė ir lietuvio požiūrį į krepšinį. „Mes esame NBA žaidėjai. Tai nuostabu. Reikia mėgautis kiekviena akimirka. Dėl to visą gyvenimą ir dirbome. Reikia tiesiog eiti į aikštę ir mėgautis“, – teigė D. Sabonis.
Vis dėlto 30-metis pripažino, kad dabar dėl vieno savo sprendimo gailisi. Bandymas rungtyniauti patyrus rimtą kelio traumą galėjo tik prailginti reabilitaciją.
„Galbūt operaciją turėjau atlikti iš karto“, – svarstė D. Sabonis.
Lietuvis taip pat sureagavo į vasarą netilusius gandus apie galimus jo mainus. D. Sabonis tikino į juos daug dėmesio nekreipęs ir informaciją gaudavęs tiesiogiai iš „Kings“ vadovybės bei savo agentų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.