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Domantas Sabonis prabilo apie skaudžią klaidą: „Galbūt...“

2026-10-01 09:55 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Sportas.lt / aut.
2026-10-01 09:55
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Sakramento „Kings“ pradėjo pasiruošimą 2026–2027 metų NBA sezonui, o Domantas Sabonis pateikė gerų žinių apie savo sveikatą.

Domantas Sabonis su šeima (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
GALERIJA (8)

Sakramento „Kings“ pradėjo pasiruošimą 2026–2027 metų NBA sezonui, o Domantas Sabonis pateikė gerų žinių apie savo sveikatą.

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Praėjusį sezoną dėl rimtos kelio traumos vos 19 rungtynių sužaidęs lietuvis tikino dabar nebejaučiantis jokių problemų.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Domantas Sabonis pasidalijo dar niekur nematytais kadrais

„Esu pasiruošęs 100 procentų. Jaučiuosi gerai, jaučiuosi puikiai“, – sakė D. Sabonis.

Traumą triskart NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvis patyrė jau antrajame sezono mače, tačiau dar kurį laiką bandė rungtyniauti nepaisydamas skausmo.

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„Tikrai buvo sunku. Buvo daug emocijų. Trauma iš tikrųjų įvyko antrosiose sezono rungtynėse. Bandžiau su ja žaisti dar kitas 17 rungtynių“, – pasakojo D. Sabonis.

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Ilga priverstinė pertrauka pakeitė ir lietuvio požiūrį į krepšinį. „Mes esame NBA žaidėjai. Tai nuostabu. Reikia mėgautis kiekviena akimirka. Dėl to visą gyvenimą ir dirbome. Reikia tiesiog eiti į aikštę ir mėgautis“, – teigė D. Sabonis.

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Vis dėlto 30-metis pripažino, kad dabar dėl vieno savo sprendimo gailisi. Bandymas rungtyniauti patyrus rimtą kelio traumą galėjo tik prailginti reabilitaciją.

„Galbūt operaciją turėjau atlikti iš karto“, – svarstė D. Sabonis.

Lietuvis taip pat sureagavo į vasarą netilusius gandus apie galimus jo mainus. D. Sabonis tikino į juos daug dėmesio nekreipęs ir informaciją gaudavęs tiesiogiai iš „Kings“ vadovybės bei savo agentų.

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