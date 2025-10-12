Daina apie Remigijų Žemaitaitį užkūrė internetą: „Kūrinys – šedevras“

Socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbta daina jau sulaukia šimtų reakcijų ir komentarų.
Paviešino dainą
Paviešinta daina sulaukė didelio internautų dėmesio, kurie gyrė Kristiną ir Justą, kurie sukūrė šią linksmą dainą.
„Ne Valstybinis Tautos Frontas, bet irgi nieko. Mūsų su Justu II bendras kūrinys-šedevras. Pavadinimu „Tai žemai puolė“. Pasileidus garsiai puikiai tinka mankštai ir skatina medžiagų apykaitą! Visi sutapimai yra atsitiktiniai. Visi herojai išgalvoti ir neturi tiesioginio ryšio su realiais asmenimis.
P. S. Dėkojame visiems už moralinę paramą. Kaip sakoma – One Love. P. P. S. Mes nenešam jokios atsakomybės už sutapimus ir iš viso kažko nešioti nesiruošiam, nebent plakatus kultūros proteste.
Muzika ir aranžuotė Justas Jasenka. Tekstas Kristina Skokova“, – prie pasidalintos dainos rašė moteris.
„Super, kokie jūs šaunuoliai“, – rašė internautė.
„Aš jus myliu“, – pridūrė kitas.
„Bravo“, – „YouTube“ platformoje rašė kitas.
