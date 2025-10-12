Kalendorius
Daina apie Remigijų Žemaitaitį užkūrė internetą: „Kūrinys – šedevras“

2025-10-12 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 10:50

Aktorė Kristina Skokova socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotaikingu, tačiau aštriu muzikiniu kūriniu apie „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį.

Remigijus Žemaitaitis (ELTA / Andrius Ufartas ir BNS)

10

Socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbta daina jau sulaukia šimtų reakcijų ir komentarų.

Paviešino dainą

Paviešinta daina sulaukė didelio internautų dėmesio, kurie gyrė Kristiną ir Justą, kurie sukūrė šią linksmą dainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ne Valstybinis Tautos Frontas, bet irgi nieko. Mūsų su Justu II bendras kūrinys-šedevras. Pavadinimu „Tai žemai puolė“. Pasileidus garsiai puikiai tinka mankštai ir skatina medžiagų apykaitą! Visi sutapimai yra atsitiktiniai. Visi herojai išgalvoti ir neturi tiesioginio ryšio su realiais asmenimis.

P. S. Dėkojame visiems už moralinę paramą. Kaip sakoma – One Love. P. P. S. Mes nenešam jokios atsakomybės už sutapimus ir iš viso kažko nešioti nesiruošiam, nebent plakatus kultūros proteste.

Muzika ir aranžuotė Justas Jasenka. Tekstas Kristina Skokova“, – prie pasidalintos dainos rašė moteris.

„Super, kokie jūs šaunuoliai“, – rašė internautė.

„Aš jus myliu“, – pridūrė kitas.

„Bravo“, – „YouTube“ platformoje rašė kitas.

:DDD
:DDD
2025-10-12 10:55
Na labai iskalbingas kureju duetas-Skokova ir Jasenka.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
