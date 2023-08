Byra buvusio krepšininko Simo Buterlevičiaus ir jo žmonos Gretos santuoka: „Tokios situacijos neatsitinka be priežasties“

Kaip skelbia „Lietuvos ryto“ žurnalas „Stilius“, skyrybų iniciatorius – karjerą baigęs „Ryto“ žaidėjas S. Buterlevičius, kuris sužinojęs „tam tikrus faktus“ jau nebeturėjo kur trauktis.

„Kol kas stengiuosi viską išspręsti taikiai. Tokios situacijos neatsitinka be priežasties. Dokumentai jau paruošti, teismą jie turėtų pasiekti netrukus. Matyt, be teismų situacijos neišspręsime. Kad ir kaip bandžiau to išvengti, matyt, man reikia teismo pagalbos“, – žurnalui „Stilius“ sakė S. Buterlevičius.

Nuo COVID-19 pandemijos pradžios Simas gyveno Lietuvoje, jo sutuoktinė buvo išvykusi į Vokietiją, vėliau jiedu įsikūrė Italijoje, galiausiai sugrįžo į Lietuvą.

G. Buterlevičienė leidiniui patvirtino žinią apie byrančią santuoką bei paatviravo norėjusi sėslaus gyvenimo gimtinėje.

Pora amžiną meilę prieš Dievą prisiekė 2017-ųjų liepą Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje.

S. Buterlevičius ir Greta Milerytė susituokė po dvejų metų draugystės.