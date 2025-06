Buvusi „TV pagalbos“ žvaigždė su mylimuoju ėmėsi iššūkio: atskleidė, kodėl taip daro

Naujienų portalui tv3.lt Monika Ostrenkova atvirai prakalbo apie iššūkį ir atskleidė savo grožio paslaptis.

Ėmėsi naujo iššūkio su mylimuoju

Visai neseniai Monika Ostrenkova savo gerbėjams socialiniame tinkle atskleidė, kad su Rafaeliu pradėjo sveikai maitintis.

„Aš buvau iniciatorė. Visų pirma, aš visada buvau tokia, kuri sportuoja ir sveikai maitinasi, bet pastaruoju metu žiūriu, kad mes labai nukrypome ir prasidėjo nesveiko maisto valgymas: šokoladai, bulvių traškučiai, kepta duona. Prasidėjo vis kažkokie užkandžiavimai. Nuo to tikrai figūra keičiasi. Man tai nelabai patinka“, – atskleidė ji.

Nepaisant to, kad jiedu dar neilgai laikosi šio iššūkio, tačiau jau pastebėjo pokyčius: „Aš visuomet stengdavausi sveikai maitintis, todėl galiu palyginti – ką reiškia maitintis veiku ir nesveiku maistu. Savijauta net kitokia. Dabar jaučiuosi lengvesnė, aktyvesnė. Einame taip pat prasieiti vakare. Tikrai jautiesi geriau, kai valgai švarų maistą.“

Moteris juokėsi, kad dieną prieš pradedant sveikai maitintis, jiedu sočiai privalgė įvairaus figūrai nepalankaus maisto.

„Paskutinę dieną mes dar prisivalgėme mėsainių, o po to gailėjausi. Šokoladų taip pat valgiau, o jau nuo pirmadienio pradėjome sveikai maitintis. Prisipirkome mėsyčių, salotų, varškės, graikiškų jogurtų, uogų. Taip ir maitinsimės. Neisime visą savaitę į parduotuvę, kad neprisipirktume saldainių.

Pradžioje atrodo sudėtinga, kai valgai maistą be cukraus, nes jis atrodo kažkoks ne toks. Esi pripratęs prie to cukraus, o paskui pasidaro labai skanus tas sveikuoliškas maistas. Prie to pačio mes pasidarėme tokį baudų pasižadėjimą. Jeigu rasime automobilyje kokių nors saldainių popieriukų arba saldumynus, tuomet bus bauda ir mesime į taupyklę pinigus. Jeigu ir namuose kažkuris bus pasislėpęs saldainių – bauda“, – pasakojo pašnekovė.

Buvusi „TV pagalbos“ narė turi nusistačiusi ir ribas – iki kada gali valgyti.

„Aš asmeniškai nustoju valgyti nuo 16 val. Aš stengiuosi taip, o Rafaelis vėliau baigia valgyti. Čia jau priklauso nuo to, kaip jis baigia darbus. Jo labai nespaudžiu, nes jis ir taip turi daug fizinio aktyvumo. Bet buvo išgėręs kolos, todėl mokėjo 5 eur.“, – kalbėjo ji.

Pasiteiravus, kiek planuoja laikytis šio iššūkio, Monika atskleidė: „Planuojame laikytis šio rėžimo mėnesį, o paskui žiūrėsime, bet turime vieną dieną per savaitę, kai galime valgyti, ką norime. Mums svarbiausia buvo atsisakyti tų bulvių traškučių, saldumynų.

Aš asmeniškai visą gyvenimą be jų būdavau. Anksčiau mano šaldytuve būdavo koks brokolis, avokadas, kiaušinis. Jeigu kažkas atvažiuodavo iš draugų pas mane į svečius, tuomet atsiveždavo kebabus, nes žino, kad pas mane nebus namuose ką valgyti. Aš visą laiką siūlau kažką sveikai ir niekas to nevalgo. Tik dabar buvau išsimušus iš šio ritmo.“

Iššūkis palankus ne tik sveikatai

Tęsdama pokalbį apie sveiką mitybą, pašnekovė džiaugėsi, kad iššūkis palankus ne tik figūrai, bet ir finansams.

„Šis iššūkis, manau, kad bus gerai ir finansiškai. Kur kas ekonomiškiau apsipirkti vieną kartą per savaitę. Man ir šiaip nelabai patinka eiti į tą parduotuvę kiekvieną dieną. Jau buvo taip, kad mes vis ėjome ir ėjome į tas parduotuves. Prisiperkame visokių nesąmonių: ledų, čipsų“, – sakė pašnekovė.

Pasak Monikos, Rafaelis taip pat pastebėjo, kad jiedu per daug valgo angliavandenių.

„Jis irgi sakė, kad jau čia per daug sau leidžiame. Organizmas taip pripranta prie cukraus. Vakare suvalgyk kokį saldainį ir viskas – kitą dieną tau vėl jo reikia. Aš ant savęs irgi pajutau, kad ne taip atrodau. Man nepatinka“, – teigė ji.

Baigdama pokalbį apie sveikos gyvensenos iššūkį, pašnekovė atskleidė savo grožio paslaptį.

„Svarbiausias dalykas – kolagenas. Stengiuosi jį vartoti, nes jau virš 30. Ryte ant tuščio skrandžio išgeriu šiltą vandenį su citrina. Vartoju ir visokius vitaminus – D, omegą, magnį. Toliau – sportas, mankštos. Aišku, svarbi ir išorė. Naudoju visokius serumus. Mano veido oda – riebi, todėl kovoju su poromis, jos kemšasi“, – pasakojo Monika.