Besilaukianti Agnė Bastienė – apie santykius su vyru ir kodėl neįsivaizduoja auginant dukros: „Kai žmonės sako...“

Atvirame pokalbyje A. Bastienė atskleidė, kodėl nė kiek neliūdi sužinojusi, jog ir trečiasis vaikas bus berniukas, kaip šeimai pavyksta buitį dalintis be auklių pagalbos bei išskyrė, ką svarbu žinoti visoms mamoms.
Dabartinis etapas ir sportas
Moteris neslėpė, kad pirmieji nėštumo mėnesiai pareikalavo daug jėgų – kamavo pykinimas ir silpnumas. Nepaisant to, dabar pašnekovė džiaugiasi galinti gyventi aktyviai ir jausti ramybę.
„Jeigu kalbėčiau apie tai, kaip jaučiuosi fiziškai, šiuo metu tikrai puikiai. Nesėdžiu vietoje, visur bėgu, lekiu, dar ir visus darbus pasidarau. Visiškai priešingai, nei buvo pradžioje. Esu ir anksčiau pasakojusi, kad pradžia buvo visiškai kitokia nei dabar. Jaučiausi silpnai, pykino, norėjau miegoti, verkti ir apskritai nieko nenorėjau.
Dabar jau mėgaujuosi šiuo laikotarpiu – esu užsisukusi, visur lekiu.
O jeigu kalbėtume apie emocijas – jaučiuosi puikiai. Visa šeima labai laukiame ir dabar išgyvename labai ramų etapą“, – šyptelėjo ji.
Sugrįžęs energijos antplūdis leidžia jai mėgautis mylimomis veiklomis – nėštumo laikotarpiu Agnė sporto neatsisakė. Jos nuomone, itin svarbu klausyti, ką sako kūnas.
„Tikrai neturiu nusistatymo, kad laukiantis reikia atsisakyti sporto, fizinės veiklos. Manau, kad labai svarbu klausytis savo kūno. Tikrai nereikia žiūrėti, kad štai viena moteris lekia, todėl ir aš turiu lėkti, nors negaliu pakilti nuo sofos.
Manau, jeigu nėštumas yra sklandus ir praeina pirmasis trimestras, dažnai moterys tikrai turi pakankamai energijos. O jeigu kažkas ne taip, tai toks laikotarpis, kai reikia prisitaikyti prie savo kūno“, – teigė moteris.
Sunkiai įsivaizduoja save auginant mergaitę
Neseniai Agnė su Deividu socialiniuose tinkluose pranešė, kad jų šeimą papildys trečias sūnus. A. Bastienė neslėpė, kad ši žinia ją labai pradžiugino.
„Būsiu apsupta keturių vyrų – čia tikrai yra tiesiog vau. Kadangi jau turime du berniukus, kurie yra nuostabūs, meilūs, protingi, draugiški ir supratingi, tas trečiasis man apskritai atrodo kaip kažkoks stebuklėlis.
Kai žmonės sako: „Turbūt gaila, kad ne mergaitė“ – žinokit, visai negaila. Net neįsivaizduoju savęs kaip mergaitės mamos, todėl viskas yra labai gerai“, – patikino pašnekovė.
Anot jos, žinia apie vaikelio lytį nebuvo netikėta – suveikė mamos intuicija.
„Turėjau motinišką intuiciją. Jeigu pradžioje šiek tiek ir dvejojau vien dėl simptomų, nes jaučiausi kitaip nei per ankstesnius du nėštumus, vėliau kažkaip labai stipriai jaučiau, kad bus berniukas“, – šypsojosi A. Bastienė.
Tokia naujiena itin džiaugėsi ir du vyresni garsios poros vaikai. Pašnekovė pasakojo, kad vyresnėliai jau planuoja veiklas su broliuku.
„Jie labai labai džiaugėsi. Jie jau ir prieš tai planavo, kad pirks jam mašinas, mažą elektromobiliuką. Kai paklausdavome: „O jeigu bus sesė?“, sakydavo: „Ne, ne, greičiausiai bus berniukas.“ Matyt, jų kompanijai reikėjo dar vieno“, – kalbėjo ji.
Pasiruošimas ir baimė
Tiesa, su vaikelio atėjimu pasireiškia ne tik džiaugsmas, bet ir noras tinkamai pasiruošti. Agnės teigimu, nors laikas iki šiol, rodos, ėjo lėtai, dabar viskas įgauna pagreitį.
„Pradėjome ruoštis – matyt, man jau įsijungė tas „lizdo sukimo“ noras. Norisi kai kuriuos baldus atnaujinti, šiek tiek pakeisti interjerą, kad ir mums patiems būtų jaukiau.
Aišku, jau žvalgomės ir mažylio reikmenų, bet iki šiol vis atrodė: „Ai, dar anksti, dar yra laiko.“ Dabar jau laikas pradėjo bėgti greičiau. Atėjus rugsėjui supratau, kad ilgai nebetempsiu – norisi viskam pasiruošti, kad vėliau būtų galima ramiai laukti“, – sakė moteris.
Nors pašnekovė laukiasi trečiosios atžalos, pasak jos, kai kurie dalykai nesikeičia. Vienas jų – gimdymo baimė. Tiesa, nerimui numalšinti ji specialių priemonių nesigriebia, nes pasitiki savo jėgomis ir žiniomis.
„Žinoma, pati gimdymo baimė niekur nedingsta. Ji yra, nors turbūt prieš pat pabaigą apie ją galvoji mažiau, nes norisi, kad tai įvyktų kuo greičiau.
Tačiau aš pasitikiu savo kūnu ir jaučiu visos šeimos palaikymą. Nei pirmą, nei antrą kartą, nei dabar neskaitau jokių knygų ar pamokančių straipsnių apie tai, kaip auginti ar maitinti vaiką. Niekada tuo per daug neapsikroviau – viskas kažkaip vyksta intuityviai.
Net per daug neklausinėju nei draugių, nei mamos, nei pažįstamų, kaip buvo joms, nes žinau, kad kiekvienos istorija vis tiek yra skirtinga“, – dalijosi Agnė.
Santykiai su vyru ir vaikų auginimas be auklių
Nors moteris drąsiai pasitiki savo intuicija ir stengiasi neapsikrauti svetimomis patirtimis, ji pabrėžia, kad gimus vaikeliui ne ką mažiau svarbus yra partnerio vaidmuo. Pasak Agnės, viena pagrindinių darnios šeimos paslapčių – atviras bendravimas, padedantis užtikrinti, kad po gimdymo pasikeitusi buitis netaptų iššūkiu.
„Manau, moterims kartais gali pasirodyti, kad vyras kitą dieną gali atsikelti ir toliau gyventi pagal savo įprastą rutiną, o moteris jau yra tarsi pririšta. Todėl apie tai reikia iš anksto kalbėtis ir susitarti.
Mums puikiai tai pavyksta – niekada nesame turėję auklių. Jeigu vyras išvažiuoja, kitomis dienomis turiu laiko sau – galiu ryte ar vakare nueiti į treniruotę ir taip toliau. Kažkaip viskas vyksta natūraliai. Šiuo klausimu mums tikrai puikiai sekasi“, – džiaugėsi ji.
Prabilusi apie vaikų auginimą be auklių ar kitos pagalbos, ji pabrėžė, kad apie tai neigiamos nuomonės neturi – viskas priklauso nuo bendro šeimos gyvenimo tempo.
„Iš tikrųjų pagalbos turime labai mažai ir visada taip buvo. Močiutės taip pat užsiėmusios, dirbančios, o dabar ir apskritai senelių turime mažiau.
Tačiau kiekvienoje šeimoje yra savas modelis. Mums toks tinka ir mes puikiai laviruojame. Pamenu, pirmąjį į darželį išleidome maždaug dvejų su puse metų, o mažąjį – tik ketverių.
Bet auklė irgi yra geras dalykas. Jeigu moteris pervargusi, vyras daug dirba, tuomet, sakyčiau, net būtina bent kelioms valandoms turėti, kur palikti mažylį, kad galėtum ramiai išeiti ir pabūti su savo mintimis. Aš tame nematau nieko blogo.
Mums dviese pavyksta viską susidėlioti. Dabar ir berniukai jau didesni, todėl manau, kad sulauksime pagalbos ir iš jų“, – dėstė ji.
Patarimai kitoms mamoms
Paklausus, ką patartų ir kitoms mamoms, A. Bastienė išskyrė, kaip svarbu nesilygiuoti bei žiūrėti į viską atvirai ir savitai.
„Svarbiausia yra vidinė ramybė ir žinojimas, kad viskas baigsis taip, kaip turi būti. Nesvarbu, ar tai bus natūralus gimdymas, ar Cezario pjūvis, ar maitinsi krūtimi, ar iš buteliuko. Kaip jau bus, taip ir bus. Tai kiekvienos moters pasirinkimas.
Ir nereikia lygiuotis į kitas – kiekviena situacija turi savo individualumą. Turint išankstines nuostatas paskui gali tekti skaudžiai nusivilti“, – įspėjo moteris.
Pašnekovė taip pat pabrėžė, kad moters laikas sau – būtinybė.
„Labai linkiu moterims pailsėti ir neužmiršti savęs. Kaip visada, turėti savo veiklą, kuri teikia malonumą. Mes, moterys, dažnai išdalijame save aplinkiniams, todėl svarbu nepabijoti kartais ir save pastatyti į pirmą vietą“, – teigė A. Bastienė.
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