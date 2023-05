Be žmonos pasirodžiusiam Harry – pažeminimas per karūnavimo iškilmes: atimtos privilegijos

Jungtinėje Karalystėje šeštadienį – pirmoji per 70 metų karūnavimo ceremonija: per iškilmingą, daugiau nei 1 000 metų istoriją skaičiuojantį renginį, pasižymintį giliomis tradicijomis, simbolika ir pompastika, bus karūnuotas Karolis III. Į iškilmingą ceremoniją atvyko ir Harry be žmonos Meghan Markle.